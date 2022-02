”Ilmassa on hyvin huolestuttavia piirteitä”, Haavisto sanoo.

Ulkoministeri Pekka Haavisto muistuttaa, että Venäjän hyökkäys Kiovaan tekisi siviilien suojelusta vaikeaa. Kiovaa Venäjän hyökkäyksen kohteena ovat nostaneet esiin tiedustelutietoihin vedoten niin Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kuin Britannian pääministeri Boris Johnson.

– Ilmassa on hyvin huolestuttavia piirteitä. Yhdysvaltain tiedustelutiedot pitää ottaa vakavasti. Jos kohteena olisi suoraan maan pääkaupunki Kiova, tekee se siviilien suojelusta haastavaa. Kiova on miljoonakaupunki, Haavisto sanoo IS:lle.

Ulkoministeri nostaa esiin Venäjän joukkojen ryhmittäytymisen. Valko-Venäjän ja Venäjän yhteisten sotaharjoitusten piti päättyä tänään, mutta venäläiset jäivät maahan. Syyksi kerrottiin joukkojen tarkastamisen jatkaminen.

– Valko-Venäjän puolella ollaan jo hyvin lähellä Kiovaa. Kyllä joukkojen ryhmitys antaa mahdollisuuden lähteä kohti pääkaupunkiakin. Miten todellinen uhka on tai miten nopeasti se voitaisiin toteuttaa, on kaikki tässä tilanteessa pelkkää arvailua.

Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan Venäjä suunnittelee suurinta sotaa Eurooppaan sitten vuoden 1945. Hän on varma, että Putin on jo päättänyt hyökätä Ukrainaan.

Ulkoministeriö seuraa nyt tilannetta tarkasti päivä päivältä. Maassa on edelleen suomalaisia. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa kertoi eilen keskeyttävänsä Kiovan-lennot maanantaista alkaen viikoksi.

– Yksikin siviileihin kohdistettu välikohtataus voi muuttaa lento- ja vakuutusyhtiöiden uhka-arvioita niin, että lennot keskeytyvät kokonaan. Silloin maasta pois pääseminen voi vaikeutua. Toistan aiemmin annetun viestin, että kaikkien joiden ei välttämättä maassa tarvitse olla tässä vaiheessa poistuisivat sieltä, kun yhteyksiä on vielä hyvin saatavilla, Haavisto painottaa.

Joe Biden piti tiedotustilaisuuden Ukrainan tilanteesta perjantaina.

Suomi antoi kansalaisilleen kehotuksen poistua maasta yli viikko sitten. Suomen suurlähetystöstä on vähennetty väkeä. Itä-Ukrainassa on edelleen suomalaisia Etyj-tarkkailijoita Donbassin alueella.

– Toistaiseksi tilanne on sellainen, että he siellä vielä pystyvät toimimaan. Tätä seurataan nyt päivittäin. Miten tilanne kehittyy ja alkaako sotilaallinen eskalaatio.

Kaikkinensa noin 120 suomalaista oli jättänyt ulkoministeriölle matkustusilmoituksen. Ulkoministeriö on ollut heihin kaikkiin yhteydessä ja osa on jo poistunut Ukrainasta.

– Sieltä on tullut perheitä, lapsia. Jäädä päättäneet ovat tehneet sen valinnan esimerkiksi perhesuhteiden tai työn takia.

Haavisto painottaa diplomaattisen tien olevan edelleen auki, vaikka pahaenteisiä merkkejä on ilmassa. Tänään Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Venäjän presidentti Vladimir Putin puhuivat puhelimessa. Ensi viikolle on edelleen suunnitteilla ulkoministerien Antony Blinkenin ja Sergei Lavrovin tapaaminen.

– Jokainen päivä diplomatialle on tällaisessa tilanteessa aina voitto. Kaikki mahdollisuudet ovat edelleen auki.

Britannian Johnson katsoo Venäjän hyökkäyssuunnitelman toimeenpanon jo tietyssä mielessä alkaneen kaikella sillä, mitä olemme lähipäivinä nähneet Ukrainassa ja sen rajoilla tapahtuneen. Retoriikka ja informaatiosodankäynti on kovaa.

– Itä-Ukrainassa Venäjä on lähtenyt evakuointitoimiin sanomalla, että Ukraina uhkaa tulla rajan yli. Meidän tietojemme mukaan mitään tällaista uhkaa ei ole. Tässä saattaa nyt olla ylilyönti sillä suunnalla.

Haavisto muistuttaa, että Itä-Ukrainan tilanne ei ole ollut jäätynyt konflikti. Se on vaatinut vuoden 2014 jälkeen 15 000 uhria.

– Joukkoja on kerätty sinne paljon ja ilmeisesti täydellinen sotilaallinen valmius on olemassa. Vielä Ukrainan rajojen yli ei tällä kertaa ole tultu. Täytyy toivoa, että diplomaattiset ponnistelut estäisivät Ukrainan suvereniteetin lisäloukkaukset ja sen rajoja kunnioitettaisiin.

Haavisto ehti eilen Münchenin turvallisuuskokouksessa vaihtaa lyhyesti ajatuksia Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajan kanssa. Tämän avustaja kutsui tänään Venäjän joukkojen jäämistä sotaharjoituksen jälkeen Valko-Venäjälle miehitykseksi. Joukkojen tarkastuksen jatkamista perusteltiin sotilaallisen toiminnan lisääntymisellä ulkorajoilla ja Ukrainan tilanteen eskaloitumisella.

– Ymmärrän hyvin tämän huolen. Valko-Venäjän maaperältä tavallaan uhataan Ukrainaa. He ovat ottanee nyt sellaisen roolin, jonka Valko-Venäjän naapurit tulevat varmasti muistamaan. He lisäävät naapurien turvallisuushuolta omalla toiminnallaan. He ovat ottaneet tässä pienemmälle maalle kuten Valko-Venäjä melkoisen roolin.

Haavisto muistaa presidentti Aljaksandr Lukashenkan vielä 2019 maalailleen hänelle ja Ruotsin ulkoministeri Ann Lindelle roolia idän ja lännen välissä.

– Hän sanoi haluavansa kehittää maataan kohti pohjoismaista mallia. Me kovasti rohkaisimme häntä haasteen ottamaan ja poistamaan kuolemanrangaistuksen. Sen jälkeen sisäinen kehitys on ollut hyvin surullista. Kaapatut vaalit ja suuri painostus ihmisoikeusaktiiveja kohtaan.

Haavisto arvioi monien valkovenäläisten pohtivan, ovatko venäläissotilaat poistumassa maasta.

– Olen pitänyt ajoittain yhteyttä Valko-Venäjän ulkoministeriin ja nostanut esille, että jos he haluavat toimia maana, jolla on itsenäinen identiteetti idän ja lännen välissä juuri tällainen joukkojen sijoittuminen tai jonkinlaisen tukikohdan tulo sinne ovat sille melkoinen takapakki.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka ja Venäjän presidentti Vladimir Putin syykuussa.

Haavisto käytti Münchenissä paljon aikaa kahdenvälisiin tapaamisiin. Hän tapasi Kanadan, Australian, Intian ja usean arabimaan kollegansa. Perjantai-iltana hän vietti iltaa yhdessä Yhdysvaltain ex-ulkoministeri John Kerryn kanssa. Asialistalla oli Ukraina, ilmastopolitiikka ja arktisen alueen kysymykset.

– Esimerkiksi meidän arktinen osaaminen ja siihen liittyvät mahdollisuudet ilmastomielessäkin kiinnostivat häntä kovasti.

Haaviston mukaan Suomen näkemykset Ukrainan tilanteesta kiinnostivat kokouksessa paljon. Tänään Haavisto suuntaa Brysseliin EU-maiden ulkoministerien huomiseen kokoukseen.

Haavistosta EU:n rivit ovat tiivistyneet Venäjän toimien seurauksena ja unioni seisoo tilanteessa yhtenäisenä. Yhtenäisyydestä kertoo hänestä esimerkiksi Sergei Lavrovin EU- ja Nato-maille lähettämään kirjeeseen vastaaminen.

– Vaihtoehdot olisi ollut 27 vähän eri tavalla painottunutta vastausta tai yksi yhteinen. Yhdessä vastattiin ja se tuntui olevan Venäjälle pettymys.