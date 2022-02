Presidentti Niinistö aikoo herätä Saksassa klo 5.10, kun Leijonat kohtaa Venäjän: ”Siinä on mielenkiintoisia latautumia”

Presidentti Sauli Niinistö aikoo herätä Saksassa aamulla kello 5.10 seuraamaan jääkiekon olympiafinaalia ja kertoo näkemyksensä siitä, mitä Venäjä nyt hakee äärimmilleen kiristyneessä Ukrainan tilanteessa.

Presidentti Sauli Niinistö muistuttaa diplomatialla olevan vielä mahdollisuuksia, vaikka Yhdysvaltain presidentti Joe Biden linjasi eilen Venäjän presidentti Vladimir Putinin jo päättäneen hyökätä Ukrainaan. Bidenin mukaan kohteena olisi Ukrainan pääkaupunki Kiova.

– Tätähän on ounasteltu jo pidemmän aikaa. Kannattaa havaita, että samaan aikaan valmistellaan ulkoministerien Lavrov ja Blinken tapaamista ensi viikon puolivälin tienoille. Mutta kyllähän pahoja ennusmerkkejä on.

Niinistö alleviivasi Münchenissä Bidenin nostaneen samaan hengenvetoon esiin diplomaattista tietä. IS kysyi Niinistöltä, mitä hän arvioi Putinin hyvin tuntevana henkilönä tämä päättäneen tässä vaiheessa.

– Minun on aivan mahdotonta arvioida, mitä hänen päässään on liikkunut.

Suomen toimimista Lavrovin ja Blinkenin kokouksen isäntämaana Niinistö piti ”hyvin teoreettisena”. Keskusteluja on viime aikoina käyty lähinnä Genevessä. Suomi on toki aina valmis hyviä diplomaattisia palveluja tarjoamaan.

Niinistö myönsi suoraan, että kovin paljoa edistystä diplomaattisella tiellä ei ole nähty.

– Kaikki sitä toivovat. Edelleen keskusteluyhteys on auki. Kovin paljoa edistymistä ei ole nähty. Se pitää suoraan todeta.

Niinistö kuvasi aiemmin tänään Münchenin turvallisuuskokouksessa käydyssä paneelikeskustelussa, että Venäjän kanssa eteen tullut tilanne on ollut yllätys. Niinistöä askarruttaa kovasti käänne tilanteessa.

– Halusin kiinnittää huomiota siihen, että koko läntinen yhteisömme on yhtäkkiä joutunut tilanteeseen, jossa asiat vajaassa puolessa vuodessa kääntyvät päälaelleen. Edustamillemme yhteisöille se on aika ainutkertainen kokemus. Olemme tottuneet siihen, että demokratiat menevät tietään ja että tietynlainen ennustettavuus on olemassa. Nyt sitten Venäjä on kääntänyt hetkessä hämmennyksen tilaan koko muun porukan.

Venäjän erilaiset uhkaukset ja mahdollisesti Euroopassa Ukrainan maaperällä käytävä sota, herättävät monissa suomalaisissakin huolta.

Millaisen uhkan Venäjän hyökkäys Ukrainaan muodostaisi Suomelle ja Euroopalle?

Niinistön analyysissa Venäjän tähtäimessä ovat nyt aivan selvästi Ukraina, Minskin sopimus ja Donbassin asema.

– Saattaa sitten riippua siitä, miten tämä prosessi päättyy, kuinka Venäjän jatkokäyttäytymistä joudutaan arvioimaan. Aina on hyvä asettua vastapuolenkin ajatuksiin. Aivan varmasti Venäjällä on havaittu, että Ukraina vahvistuu vuosi vuodelta ja saa yhä enemmän apua. Onko siellä (Venäjällä) tehty sitten johtopäätös, että nyt on toiminnan aika, asia on selvitettävä. En tarkoita tässä nyt pelkästään sitä, että sotaa ryhdyttäisiin laajentamaan. Jonkinlaisia mahdollisuuksia pitäisi olla diplomatian ja sopimustenkin puolella.

Niinistö muistutti, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky sanoi Münchenissä ryhtyneensä lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin Minskin sopimukseen liittyen.

Niinistöltä kysyttiin, voiko kaikessa olla kyse myös siitä, että Putin testaa länttä. Niinistön mukaan erilaiset asiat ovat kasaantuneet. Putinin puheissa on pitkässä juoksussa nähtävissä samat moitteet, turhautumiset ja vaatimukset, jotka ovat nytkin nousseet esiin. Naton laajentuminen ja Yhdysvaltain aseistuksen sijoittaminen eri Nato-maihin. Saksassa Angela Merkelin aika on tullut päätökseen, Ranskassa Emmanuel Macronilla on edessä vaalit, Yhdysvaltain sisäpoliittinen tilanne herättää edelleen kysymysmerkkejä.

– Muistamme, miten venäläiset esittivät omaa eurooppalaista turvallisuusarkkitehtuuria 14 vuotta sitten. Nyt sitten Euroopassa on käyty keskusteluja kesän ja syksyn mittaan strategisesta kompassista, Nato-keskustelee hyvin paljon Eurooppaa koskevasta strategista konseptista, kolmantena Euroopassa on ollut esillä Naton ja EU:n yhteistyö. Melkein veikkaan, että Venäjällä on katsottu, että hetkinen heidän ehdotuksensa eivät toimineet ja nyt tehdään sitten turvallisuusarkkitehtuuria muualla.

Kaikesta kuohunnasta huolimatta Niinistö painotti Suomen tilanteen olevan hyvin vakaa. Itämeren tilannetta hän piti yllättävänkin vakaana. Hän ei suositellut kenellekään minkäänlaisten ”salamajohtopäätösten tekemistä.

Äänenpainot Münchenissä ovat olleet poikkeuksellisen huolestuneita. Small talk on saanut väistyä. Venäjä ei tänä vuonna lähettänyt kokoukseen lainkaan omaa delegaatiota ensimmäistä kertaa 30 vuoteen.

– Totta kai olisi ollut hyvin mielenkiintoista kuulla venäläisiä puheenvuoroja ja niitä kaivattiinkin. Se, että he eivät ole paikalla, no me olemme nyt sellaisella sakkilaudalla jossa siirtämättömyyskin on siirto. Poissaolokin oli ehkä merkki.

Venäjän on katsottu saaneen hiljattain Kiinalta tukea vaatimuksilleen Naton laajentumisen pysäyttämisestä. Venäjän ja Kiinan presidentit arvostelivat yhteisessä julkilausumassaan Yhdysvaltain roolia Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella helmikuun alussa. Niinistö pitää kysymystä Kiinan mahdollisesta jonkinlaisesta tuesta Venäjälle mielenkiintoisena.

– Taitaa vähän riippua siitä, miten sitä aika pitkää julkilausumaa luetaan. Kiina on johdonmukaisesti pitkään painottanut kansojen itsemääräämisoikeutta ja toistaa tämän edelleenkin. Toisaalta julkilausumassa on ilmeisesti osoitettu jollakin tavalla ymmärtämystä Venäjän turvallisuustarpeita kohtaan. Turvallisuustarpeitahan meillä on kaikilla. Ne voivat vain olla erilaisia. Niitä ei nähdäkseni yksilöidä siinä ihan tarkoin. Minua kiehtoisi päästä kiinalaisilta kysymään, että miten nämä pienten kansojen itsemääräämisoikeudet.

Olisiko mahdollista päästä puheille presidentti Xin kanssa?

– Kutsuja on kyllä ollut.

Niinistö on ollut kysytty keskustelukumppani ja haastateltava kansainvälisessä lehdistössä Ukrainan tilanteen kiristyttyä. Hän itse vastaa kysymykseen siitä, miltä pitkän kokemuksen ja hyvien suhteiden saama huomio on tuntunut, varsin hirtehisesti.

– Olen kahdeksassa tapauksessa kymmenestä yrittänyt sitä välttää. Joskus on vähän pakkokin reagoida erityisesti silloin, jos tulee kuulleeksi, että juttua väännetään joka tapauksessa.

Presidentiltä myös kysyttiin, aikooko hän katsoa Suomen jääkiekkojoukkueen olympiafinaalia.

Huomenna Niinistöllä alkaa viimeinen kokouspäivä, mutta ennen sen alkua hän aikoo herätä aikaisin ja katsella Suomen olympiafinaalia, jossa vastassa on Venäjä. Saksassa herätys on aikaeron vuoksi vielä aikaisempi kuin Suomessa.

– Se on herättävä huomenna 5.10. Siinä on mielenkiintoisia latautumia. En tiedä, miten pelaajat sen kokevat.