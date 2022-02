Niinistön mukaan Suomi ei ole ”aktiivisesti tarjoutunut” isännöimään ulkoministereiden tapaamista, mutta on tuonut kantansa esille.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi IS:lle sähköpostitse keskustelua, jota on virinnyt Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ja Yhdysvaltojen ulkoministeri Anthony Blinkenin tapaamisesta.

– Olen moneen kertaan todennut, että Suomi on aina valmis tarjoamaan hyviä palveluksia, jos niillä asioita saadaan edistettyä. Me emme ole aktiivisesti tarjoutuneet, mutta me olemme ilmoittaneet, että jos tarvetta on, niin kyllä me tarjoamme hyviä palveluksia. Linja on ollut sama jo vuosia, Münchenin kansainväliseen turvallisuuskonferenssiin parhaillaan osallistuva Niinistö viestittää.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Anthony Blinken tapasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin tammikuussa Genevessä Sveitsissä.

Venäjän Britannian-suurlähettiläs Andre Kelin kertoi venäläiselle uutistoimisto Interfaxille, että Suomea ja Sveitsiä harkitaan tapaamispaikaksi. Ulkoministereiden tapaamista on suunniteltu ensi viikolle.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin Genevessä Sveitsissä viime kesäkuussa.

Heinäkuussa 2018 Bidenin edeltäjä Donald Trump tapasi Putinin Helsingissä.