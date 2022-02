Ulkoministeri Haavisto Ukrainan tilanteesta: ”Sodan uhka on todellinen”

Haavisto kommentoi Ukrainan tilannetta toimittajille eduskunnassa.

– Kyllä sodan uhka on todellinen. Odotus siitä, että Venäjä vetäisi joukkojaan, tätä ei ainakaan vielä ole voitu todentaa. Myös Donbassin suunnalla on ollut erilaisia välikohtauksia – nämäkin tietysti lisäävät riskiä sotilaallisesta yhteenotosta, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kommentoi tietoja Ukrainan tilanteesta tällä hetkellä.

Venäjä on muun muassa karkottanut Yhdysvaltain lähetystön kakkosmiehen Moskovasta ja Yhdysvallat on varoittelut Venäjän hyökkäävän Ukrainaan lähipäivinä.

– Kyllä nämä luovat uutta huolta tai ylläpitävät suurta huolen tasoa. Tässä on ollut monta jännitteistä päivää. Vielä ei näy valoa tunnelin päässä.

– Tietysti kaikki diplomaattiset kontaktit ovat tärkeitä. Nyt Yhdysvallat on saanut Venäjän vastauksen omiin vastauksiinsa, ja tietoja vaihdetaan. Samaan aikaan tämä sotilaallinen raide uhkaa viedä turvallisuustilannetta huonommaksi, Haavisto totesi.

Minkälaista vuoropuhelua Suomi on viime päivinä käynyt Ukrainan tilanteesta ja keiden kanssa?

– Tässä on aktiivisesti ollut erilaisia kontakteja, erityisesti EU-partnereihin, joiden kanssa on vaihdettu tietoja. Meillä on ollut Etyjin yhteydenpitoa. Suomihan päätti jättää Etyjin tarkkailijat Donbassin alueelle ja kontaktilinjalle, Haavisto vastasi.

Tilanne Ukrainassa on sekava ja tiedot usein ristiriitaisia. Separatistit muun muassa ovat väittäneet, että Ukraina olisi ampunut raskailla aseilla.

– Tällaisessa tilanteessa verifiointi – mitä tapahtuu, kuka tekee ja miksi – on tärkeää. Siinä parhaiten informoituja ovat kentällä olevat Etyjin edustajat, suomalaiset mukaan lukien.

– Tällaisessa tilanteessa aina vaarana on se, että tilannetta eskaloidaan erilaisilla provokaatioilla ja täytyy koko ajan selvittää, mitkä uutiset pitävät paikkansa ja kuka on toimenpiteiden takana. Tämä on konfliktitilanteissa joskus hyvin vaikeaa, Haavisto totesi.

Muutamat EU-maat vievät aseita Ukrainaan. Suomi ei vie aseita sotaa käyviin maihin.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) on esittänyt, että aseviennistä ainakin keskusteltaisiin.

Pitäisikö keskustella Suomen aseviennistä Ukrainaan?

– Suomi on valinnut linjan, että olemme auttaneet Ukrainaa vuoden 2014 jälkeen miinanraivauksessa, tukemalla Etyjin toimintaa ja oikeusvaltion rakentamista, Olemme käyttäneet tähän mennessä yhteensä 70 miljoonaa euroa Ukrainan tueksi, Haavisto vastasi.

– Meillä akuutein asia aseviennissä on ollut keskustelu haupitseista, joita on aikanaan hankittu Saksalta. Niitä on jäänyt DDR:ltä perinnöksi Saksaan, ne on hankittu Suomeen, ja Suomi on myynyt ne Viroon ja Viro olisi siirtämässä niitä Ukrainaan. Siinä olemme osa ketjua, jossa olemme riippuvaisia Saksan kannasta. Suomi ei voi antaa luovutuslupaa yksinään. Saa nähdä, minkälaiseksi tämä muodostuu, Haavisto vastasi.

Eli jos Saksa näyttää vihreää valoa niin Virosta lähtee haupitsit Ukrainaan?

– Lähtökohtaisesti on niin, että niillä ehdoilla, joilla Suomi on ne ostanut, olemme riippuvaisia Saksan kannasta, Haavisto vastasi.

IS kysyi Haavistolta myös Saksan liittokanslerin Olof Scholzin puheista Moskovassa tiistaina.

Scholzin mukaan Naton itälaajentuminen ei tule vastaan niin kauan kuin hän ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat viroissaan.

Scholz ei kuitenkaan luvannut Putinille, että Naton itälaajentumisen jäädyttämisestä heidän virkakausiensa ajaksi sovittaisiin ohi niiden maiden, joita asia koskee, vaan pyrkimyksenä olisi saada maat hyväksymään ratkaisu itse.

Ulkoministeri Haavisto tyynnytteli Scholzin puheista syntynyttä käsitystä. Haavisto vakuutteli, että Saksan kanta Naton laajentumiseen ei ole muuttunut.

– Viesti, joka Saksasta on tullut on, että Saksan kannat ovat entiset. Liittokansleri Scholzin lehdistötilaisuus käytiin Ukrainan kysymyksen ympärillä. Meillä on käsitys, että Naton avointen ovien politiikka jatkuu edelleen ja maiden mahdollisuus, Etyjin periaatteiden mukaan, päättää itse omista turvallisuusratkaisustaan on edelleen voimassa, Haavisto sanoi.

Onko Suomi saanut Saksasta virallista vastausta?

– En nyt mene tähän. Saksan kantoja on tullut esille erilaisissa foorumeissa. Ei ole mitään syytä epäillä, että tilanne olisi muuttunut.

Tilanne on se, että Saksa ei ole sulkenut pois Suomen mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä?

– Minun tiedossa ei ole mitään tällaista Saksan kannanottoa, Haavisto vastasi.

Haavisto ei halunnut ottaa kantaa, oliko liittokansleri Scholzin kommentti Naton itälaajentumisen jäädyttämisestä harkitsematon.