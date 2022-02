Suomalaisten metsien keittäminen selluksi ei ole järkevää luonnon eikä kansantalouden kannalta, kansanedustaja sanoo.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula arvostelee kovin sanoin selluntuottajien valtaa Suomen metsäteollisuudessa.

Kontula kommentoi asiaa vasemmistoliiton luontokadon vastaisen ohjelman julkistustilaisuudessa vastatessaan IS:n kysymykseen ympäristön suojelemisen ja metsäteollisuuden tarpeiden yhteensovittamisesta.

– Minun mielestäni meidän yhteiskunnan yksi iso sokea piste on sellumonopoli, joka on puumarkkinoilla. Meillä selluntuottajat on niin iso toimija metsäteollisuudessa, että se on vääristänyt meidän metsätalouden sellaiseen asemaan, joka ei ole luonnon eikä myöskään meidän kansantalouden edun mukaista, Kontula totesi.

Lue lisää: Vasemmistoliitto julkaisi keinoja luontokadon pysäyttämiseen – suojelisi kaikki vanhat metsät

Kontulan mukaan Suomen metsäteollisuudessa puumateriaalin jalostusaste on huomattavasti alhaisempi kuin mitä mitä se voisi olla.

– Se johtaa siihen, että kun Keski-Euroopassa trendaa puurakentaminen, niin me emme ole mukana niillä markkinoilla sillä tavalla kuin me voisimme näillä metsävaroilla olla.

Kontulan mukaan alhainen jalostusaste tarkoittaa, että metsää joudutaan kaatamaan enemmän.

– Jotta me saamme saman euromäärän niistä metsistä irti, niin meidän on laitettava talousmetsiksi huomattavasti isompi metsäala, kuin jos me pyrkisimme suuntaamaan metsätaloutta korkeamman jalostusasteen tuotteisiin.

Suomessa suunnitellaan parhaillaan useita uusia biotuotetehtaiksi kutsuttuja laitoksia. Kontula sanoo toivovansa, että uusi biotalous nostaisi myös sellunvalmistuksen jalostusastetta.

– Mutta ainakin toistaiseksi tilanne on tämä. Minusta tästä pitäisi pystyä suomalaisessa yhteiskunnassa reilusti puhumaan.

Metsäteollisuuden työnantajat ovat esittäneet huolensa Suomen kustannuskilpailukyvystä, johon vaikuttavat esimerkiksi energian hinta, verotus ja palkkataso. Viimeksi kilpailukyky oli esillä tammikuun lopussa, kun metsäyhtiö UPM päätti rakentaa uuden biopolttoainejalostamon Kotkan sijaan Alankomaiden Rotterdamiin.

Kontulan mukaan Suomen teollisuuden ei kannata pyrkiä kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla hinnoilla.

– Vaikka teollisuudessa työvoimakustannukset ovat melkoisen pieni erä, niin ylipäänsä kustannukset Suomessa ovat sen verran korkeat, että hinnalla me emme tule menestymään kansainvälisillä markkinoilla juuri millään alueilla.

Tässäkin kysymyksessä palataan Kontulan mukaan Suomen metsäteollisuuden tuotteiden jalostusasteeseen.

– Kyllä jos me teemme pahvia kiinalaiselle verkkokaupalle, niin on todennäköistä, että me häviämme tämän pelin jollakin aikavälillä sellaisille alueille, jotka pystyvät ympäristönormien lisäksi myös muilla tuotannon tekijöillä laskemaan hintoja ja myymään halvemmalla. Sen takia ei pitäisi lainkaan lähteä siihen kilpaan vaan siihen, jossa on kyse kalliimmista tuotteista ja niiden ominaisuuksista.