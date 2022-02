Vasemmistoliitto julkaisi keinoja luontokadon pysäyttämiseen – suojelisi kaikki vanhat metsät

Puolueen mukaan luonnolla tulee olla itseisarvo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä julkaisi torstaina listan keinoista luontokadon pysäyttämiseksi ja biodiversiteetin säilyttämiseksi Suomessa.

Linjapaperissa ehdotetaan laaja-alaisesti muutoksia esimerkiksi teollisuuteen, maankäyttöön, ruokajärjestelmään ja metsänhoitoon.

– Hyvinvoinnin pohja on rakennettava uudelleen sellaiseksi, ettei se uhkaa luonnon ja toisten lajien olemassaoloa. Tarvitaan muun muassa siirtymää kiertotalouteen ja ruokajärjestelmän uudistamista. Tämä siirtymä pitää toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä sanoi julkistustilaisuudessa.

Vasemmistoliiton mukaan luonto on ollut tapana nähdä ensisijaisesti hyödynnettävissä olevana resurssina, ja ihmisen riippuvuus luonnosta on hämärtynyt. Puoleen mukaan luonnolla ja muille eliölajeilla on oltava itseisarvo, jonka tulee näkyä siinä, kuinka luontoa hyödynnetään.

Konkreettisiin ehdotuksiin kuuluu esimerkiksi kaikkien vanhojen metsien suojeleminen Suomessa ja Etelä-Suomen suojellun metsämaan pinta-alan kasvattaminen vähintään 10 prosenttiin. Vasemmistoliitto myös kieltäisi turpeen kaivun kokonaan uusilta alueilta.

Teollisuudessa puolue tekisi ekologisesta kompensaatiosta velvoitteen kaikkeen maan ja vesien käyttöön ja ottaisi luonnon monimuotoisuuden turvaamisen osaksi hankkeiden lupamenettelyjä. Kaivostoiminnan ja malminetsinnän vasemmistoliitto rajaisi merkittäviä luontoarvoja sisältävien alueiden ulkopuolelle.

Vasemmistoliitto ohjaisi Suomen ruokajärjestelmää pois eläinpohjaisesta tehotuotannosta kohti kasvipohjaista järjestelmää maatalouden tukipolitiikkaa uudistamalla. Puolueen mukaan julkisissa hankinnoissa tulisi siirtyä pääsääntöisesti kasvipohjaiseen ruokaan.

Paperissa ehdotetaan myös esimerkiksi monien uhanalaisten tai vaarantuneiden vesilintujen, kuten punasorsan, haahkan ja haapanan rauhoittamista metsästykseltä. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula korosti luonnon monimuotoisuuden olevan keskeinen asia myös suomalaisen kulttuurin ja identiteetin kannalta.

– Nyt myös monet kaikille suomalaisille tutut lajit, kuten hömötiainen, uhkaavat hävitä. Onko kuviteltavissa Suomea ja suomalaisuutta ilman hömötiaista? Tai ilman sotkaa, jonka munasta maailma sai Kalevalan mukaan alkunsa, Kontula kysyi.