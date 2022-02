Kommentti: Kepun risukasaan alkaa paistaa keväinen gallupaurinko – persujen taivaalle nousee synkkiä pilviä

Kepu pärjää hyvin IS:n presidenttigallupissa ja nousee HS:n puoluegallupissa. Sen sijaan perusuomalaisten taivaalle on nousemassa pilviä, sillä puolueen kannatus on vaalikauden heikoin eikä se pärjää presidenttikyselyssäkään, arvio politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Ilta-Sanomien presidenttikysely on keskustalle mannaa, mutta perussuomalaisten kannatus suli tuoreessa puoluekannatusmittauksessa.

Keskustan puheenjohtajalla, valtiovarainministeri Annika Saarikolla on ollut puolueensa suhteen huonompiakin aamuja kuin tämä.

Kepun poliittiseen risukasaan alkaa paistaa keväinen gallupaurinko.

Paljon se ei vielä lämmitä, mutta antaa merkkejä, että pahin poliittinen kaamos voi ehkä olla takana.

Lämmön tunnetta lisää, kun kilpakumppani perussuomalaisten ja puheenjohtaja Riikka Purran (ps) taivaalle nousee synkkiä pilviä.

Keskustan Olli Rehn on ykkösen jaetulla sijalla Ilta-Sanomien presidenttikyselyssä yhdessä vihreiden Pekka Haaviston kanssa.

Helsingin Sanomien puoluekannatusmittauksen kärki on entinen. Kokoomus johtaa (21,9 %), sdp on kakkonen (19,1 %) ja perussuomalaiset yhä kolmonen (15,4 %).

Mutta perussuomalaisten kannatus sulaa nyt vauhdilla. Sen kannatus väheni edellisestä mittauksesta 2,1 prosenttia ja on tämän vaalikauden heikoin.

Aluevaaleissa ja kuntavaaleissa perussuomalaisten ohi ajaneen keskustan kannatus sen sijaan on noussut saman verran kuin perussuomalaisten kannatus on laskenut. Kannatus on nyt 14 prosenttia.

Kepu voinee huokaista, että ne ajat ovat takana päin, kun puolueen kannatuksen odotettiin laskevan alle kymmenen prosentin haamurajan.

Sen sijaan vihreät ovat tippuneet sen rajan alle (9,3 %).

Lue lisää: HS-gallup: Perus­suomalaisten kannatus romahti, keskusta nousussa

Samaan aikaan HS:n puoluegallupin kanssa Ilta-Sanomat julkaisi oman, Taloustutkimuksella teettämänsä presidenttigallupin.

Lue lisää: IS:n presidenttikyselyssä kaksi ehdokasta karkumatkalla – kokoomuksen pakka sekaisin

Sekin on kepulle mieluisaa luettavaa.

Kärjessä on puolueen oma poika, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk). Hän jakaa sijan yhdessä ulkoministeri Pekka Haaviston kanssa. Kumpaakin sanoo voivansa äänestää 38 prosenttia.

Tulos ei yllätä, kärki on ollut sama eri kyselyissä jo pitkään.

Kisa ei ole kunnolla edes käynnistynyt. Rehnin ohella siihen on käytännössä halukkaaksi ilmoittautunut vain Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori (kok). joka kamppailee kokoomuksen ykköspaikasta ex-pääministeri Alexander Stubbin kanssa. Stubb ei ole halukkuudestaan kertonut.

Kokoomuksen rivit ovat kuitenkin sekaisin, tulkitsee tuloksia Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen. Kuten ovatkin. Presidentti Sauli Niinistön seuraajaehdokkaan valinta saattaa olla kovin paikka juuri kykypuolueelle.

Mutta jatketaan kepun ja perussuomalaisten vertailua. Kyseessä on politiikan tämänhetkinen jännityskaksari.

Perussuomalaisille presidenttikisakaan ei tarjoa niin lupaavia näkymiä kuin kepulle.

Jussi Halla-aho (ps) on presidentinvaaleissa perussuomalaisten ykkösnimi, jonka ehdokkuushalukkuudesta ei ole tietoa. Häntä voisi kuvitella äänestävänsä 19 prosenttia suomalaisista. Luku ei ole järin suuri. Edellisehdokas, europarlamentaarikko Laura Huhtasaari (ps) saa vain 8 prosentin kannatuksen

Mutta kepu voittaa tässä kisassa kaikki muut puolueet yhden asian suhteen: Sen ehdokkaita vastustetaan kaikkein vähiten.

Taloustutkimuksen asiaa koskeva kysymys on muotoiltu näin:

En voisi ajatellakaan äänestäväni ketään näistä henkilöistä.

Keskusta osalta lukema on kyselyn paras: 34 prosenttia.

Perussuomalaisten osalta kyselyn heikoin: 73 prosenttia.

Kokoomuksen ehdokaslistaa kammoaa 40 prosenttia suomalaisista, sdp:n listan ehdokkaita ei voisi äänestää 38 prosenttia suomalaisista ja vihreillä luku on myös suuri, 47 prosenttia.

Eli kepun mahdolliset ehdokkaat herättävät vähiten närää.

Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Myönteinen mielikuva puolueen presidenttiehdokkaasta tai -ehdokkaista vahvistaa myös mielikuvaa itse puolueesta.

Eduskuntavaalit on myös presidentinvaalien esinäytös.

Eduskuntavaaleihin on aikaa enää reilu vuosi, presidentinvaaleihin kaksi vuotta.

Varsinkin eduskuntavaaligallupit otetaan jo tosissaan.

Mutta vuosi on pitkä aika.

Kokoomuskaan ei voi tuudittautua ykkösasemaansa.

Kokoomuksen pahin peikko tulee läheltä. Kokoomuksen entinen kansanedustaja Hjallis Harkimo on kerännyt Liike Nyt -puolueelleen jo 2,5 prosentin kannatuksen.

Kokoomuksessa Harkimoa pelätään nyt kuin ruttoa, sillä Liike Nytin kannatus on paljolti ellei suoraan kokoomukselta pois. Jos Harkimon poppoo jatkaa nousuaan, se voi viedä kokoomukselta ykköspaikan.

Yhdessä kokoomuksen ja Liike Nytin kannatus olisi peräti 24,4 prosenttia.

Eikä perussuomalaisiakaan kannata haudata, vaikka kannatuskierre viekin alaspäin.

Esimerkiksi hallituksen EU-politiikka taksonomioineen, energian ja polttoaineiden hinta ja siirtolaispolitiikka tarjoavat perussuomalaisille vielä monta nousun ja iskun paikkaa.

Yksi muuttuja gallupeissa menee kuitenkin yli kaiken.

Jos Venäjän masinoima sota alkaa Ukrainassa, kansa haluaa tuttua ja turvallista ja heittää kokeilut sikseen.