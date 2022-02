Jussi Halla-ahon vanha blogiteksti raiskauksista nousi kiistan keskiöön – Biaudet: ”Huono signaali ulkomaille”

Osa ulkoasiainvaliokunnan jäsenistä äänesti tyhjää, kun Jussi Halla-aho valittiin sen puheenjohtajaksi. Eva Biaudet’n mukaan Halla-ahon sopivuus tehtävään on kyseenalainen.

Perussuomalaisten Jussi Halla-ahon valinta eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi on johtanut julkiseen kiistaan perussuomalaisten ja Rkp:n välillä. Valiokunnan Rkp:tä edustava jäsen Eva Biaudet vahvistaa, että puheenjohtajavalinta tehtiin poikkeuksellisesti suljetulla lippuäänestyksellä hänen pyynnöstään.

– Mielestäni se oli tarpeen, koska kaikki eivät kannattaneet tätä ratkaisua, Biaudet perustelee.

Perussuomalaisten ryhmänjohtaja Ville Tavio syytti aiemmin tänään Rkp:tä ja osaa hallituspuolueista ”pikkusieluisesta protestista” sen jälkeen, kun kuusi valiokunnan jäsentä oli äänestänyt tyhjää puheenjohtajavaalissa.

Halla-aho sai äänestyksessä 11 ääntä ja tarvittavan enemmistön tullakseen valituksi. Tavallisesti valiokunnan puheenjohtaja valitaan yksimielisesti, joten tilanne oli varsin poikkeuksellinen.

Jussi Halla-aho kommentoi äänestystä Yle Uutisille ulkoasiainvaliokunnan kokouksen jälkeen.

– Ei minun oikeastaan kannata lähteä tulkitsemaan muiden ihmisten käyttäytymistä. Jäsenet voivat halutessaan itse kommentoida asiaa. Olen tottunut vuosien saatossa kaikenlaiseen eikä tämä järkytä mielenrauhaani, Halla-aho sanoi.

Valiokuntien johtopaikoista sovitaan hallituskauden alussa puolueiden kesken, ja puolueet päättävät itse kenet nostavat niihin. Tavion mukaan Rkp pyrkii toiminnallaan lähettämään viestin, ettei se kunnioita puolueiden yhdessä sopimaa paikkajakoa.

Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz kiisti IS:n haastattelussa tämän, mutta kyseenalaisti Halla-ahon sopivuuden valiokunnan puheenjohtajaksi. Adlercreutz nosti esiin sen, että Halla-aho joutui eroamaan hallintovaliokunnan paikalta vuonna 2012 saatuaan tuomion uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Myös Biaudet sanoo IS:lle pitävänsä kyseenalaisena sitä, että Halla-aho toimii ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana ja siten koko eduskunnan kansainvälisenä keulakuvana.

– Minusta tämä on huono signaali ulkomaille, että meitä edustaa henkilö joka on syyllistynyt viharikoksiin, halveksii ihmisoikeuksia ja kokee että säädökset, joilla yritetään rajoittaa vihapuhetta, ovat hölmöjä, Biaudet toteaa.

Hän korostaa, että jokainen valittu kansanedustaja voi toimia omassa työssään haluamallaan tavalla.

– Mutta valiokunnan puheenjohtaja on kunniatehtävä, ja yleensä siihen on valittu henkilö joka nauttii suurta luottamusta ja on kokenut kyseisellä alalla.

Joulukuussa 2006 julkaisemassaan blogitekstissä Halla-aho käsitteli maahanmuuttajien tekemiä raiskauksia. Hän kirjoitti toivovansa, että raiskausten kohteeksi valikoituisi ”vihervasemmistolaisia maailmanparantajia ja heidän äänestäjiään”.

Esimerkkinä tällaisesta henkilöstä hän mainitsi Eva Biaudet’n. Maininta on sittemmin poistettu Halla-ahon blogista, mutta esimerkiksi Yle Uutiset siteerasi alkuperäistä tekstiä jutussaan vuonna 2017. Tuolloin Halla-aho kieltäytyi irtisanoutumasta vanhoista kirjoituksistaan.

Biaudet’n mukaan kyse ei pelkästään häntä henkilökohtaisesti käsitelleestä tekstistä, vaikka hän kokeekin sen edelleen ongelmalliseksi. Biaudet ei ole kuullut että Halla-aho olisi myöhemminkään irtisanoutunut kirjoittelustaan.

– Nämä kirjoitukset elävät edelleen, kun hän ei koe että niissä on mitään ongelmaa. Kyllähän se kertoo hänen ajatusmaailmastaan.

Ulkoasiainvaliokunnan tehtäviin kuuluu normaalioloissa runsaasti matkustelua ja sen jäsenet edustavat puheenjohtajan johdolla Suomea maailmalla. Biaudet uskoo, että Halla-ahon tausta nousee tulevaisuudessa esiin ja saattaa osaltaan vähentää Suomen kansainvälistä vaikutusvaltaa.

– Kiusallista se minusta on. Tietysti pyrimme tekemään työmme mahdollisimman hyvin.

Ulkoasiainvaliokuntaan kuuluva vasemmistoliiton Jussi Saramo ei paljasta, äänestikö hän kokouksessa tyhjää yhtenä kuudesta edustajasta.

– Jääköön se vaalisalaisuuden piiriin. Ymmärrän hyvin, miksi se haluttiin suljettuun lippuäänestykseen viedä, vaikka olen sitä mieltä että puolueilla on oikeus valita omat edustajansa.

Myös vasemmistoliiton Jussi Saramo uskoo Halla-ahon taustan nousevat esiin kansainvälisissä yhteyksissä.

Myös Saramo uskoo, että Halla-ahon valinta puheenjohtajaksi voi vaikuttaa valiokunnan kykyyn toimia täysipainoisesti.

– Valittu puheenjohtaja on esimerkiksi julkisesti toivonut että yksi valiokunnan jäsen raiskataan eikä ole sitä koskaan anteeksi pyytänyt, Saramo sanoo.

– Tietysti ulkomailla tällainen näyttää pahalta. Valiokunnan puheenjohtaja aina edustaa Suomea ulkomailla. Aina kun valiokunta matkustaa Suomeen tai Suomesta, niin siellä käydään läpi ketä siellä on.

Keskustan kansanedustaja ja UAV:n jäsen Jouni Ovaska sanoo lähtevänsä siitä, että perussuomalaiset tekivät oman esityksensä puheenjohtajaksi eduskunnan yhteisten pelisääntöjen mukaan.

– Sen mukaan sitten toimitaan ja noudatetaan sitä päätöstä.

Keskustan Jouni Ovaska toivoo että eduskunnan ulkoasiainvaliokunta toimii täysipainoisesti nykyisessä tilanteessa.

Ovaska kertoo seuranneensa julkista kommentointia erityisesti Biaudet’n ja Halla-ahon osalta.

– Ehkä heille tekisi hyvää jutella näistä asioista. Erityisesti tällaisina aikoina on tärkeää, että ulkoasiainvaliokunta on päätöksentekokykyinen.