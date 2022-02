Kommentti: Olli Rehn on vahvoilla seuraavaksi presidentiksi – kiitos kokoomukselle

Vetoa ei vielä kannata lyödä yhdenkään ehdokkaan puolesta, kirjoittaa politiikan toimittaja Mika Lehto.

Keskustan Olli Rehn on vankasti porvarileirin ykkösehdokas, koska kokoomuksesta ei ole vielä löytynyt luontevaa presidenttiehdokasta. Punavihreän leirin ykkösnimi on vihreiden Pekka Haavisto, jonka asemaa Sdp voi horjuttaa onnistuneella ehdokasvalinnallaan.

Presidenttikyselyt kaksi vuotta ennen vaaleja, ja ennen ainuttakaan presidenttiehdokasta, ovat hyvää poliittista viihdettä.

Ja totta toinen puoli.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön seuraajaksi maaliskuussa 2024 on vaikea löytää yhtä suosittua ja arvostettua ehdokasta.

Varsinkin Olli Rehnille ja keskustalle näyttää nyt hyvältä. Toisella kierroksella valinta tehdään todennäköisesti punavihreän ja porvarileirin ykkösehdokkaiden välillä, ja porvareita on selvästi enemmän.

Rehniä porvarileiristä voi käytännössä uhata vain kokoomuksen ehdokas.

Rehn saa kiittää kokoomusta presidenttipelin ykkössijastaan.

Olli Rehniä ei suureksi ulkopolitiikan taitajaksi tai kansanvillitsijäksi voi kutsua, mutta kokoomuksen horisontista ei vielä pilkistä Rehnin kukistajaa.

Kokoomuslainen voi mennä lähinnä häviämään presidentinvaalit jo ensimmäisellä kierroksella keskustan Olli Rehnille.

Jyrki Katainen on ymmärtänyt kieltäytyä, Alexander Stubbin tähti sammui, Petteri Orpo on todennäköinen seuraava pääministeri ja Jan Vapaavuori on liian helsinkiläinen, jotta yli puolet kansasta häntä äänestäisi.

Kykypuolueen presidenttikuviot muistuttavat osin Sdp:n ehdokasrulettia Tarja Halosen presidenttikauden jälkeen, jolloin palavasti innokasta ehdokasta ei löytynyt. Paavo Lipponen yrmyili itsensä melko marginaaliin 2012 ja Tuula Haatainen sai vielä huonomman tuloksen 2018.

Tällä kertaa Sdp:llä on mahdollisuudet saada ehdokkaansa toiselle kierrokselle, ja jopa presidentiksi.

Rehnille pitäisi saada kisassa selvä vastinpari, ja pudottaa Haavisto punavihreän rintaman ykköspaikalta.

Toiselle kierrokselle päästääkseen Sdp:n ehdokkaan olisi vain saatava enemmän ääniä kuin vihreiden ehdokkaan. Ei pitäisi olla ylivoimainen tehtävä.

Vihreiden Pekka Haavistolle paistaa nyt aurinko, mutta muutama asia puhuu Haavistoa vastaan.

Onko missään maassa presidentiksi valittu henkilö kolmannella yrittämällä? Porvarit suhtautuvat vihreisiin yhä nihkeämmin - saisiko vihreä ehdokas taakseen yli puolet kansasta? Ja Haavisto ei lähde presidentinvaaleihin paalupaikalta ulkoministerinä.

Sdp:llä on kaksi potentiaalista naisehdokasta.

Sanna Marin on presidenttikisaan ehkä liian nuori, mutta aktiivipoliitikoista kutakuinkin suosituin ja presidentinvaalien aikaan ehkä jo ex-pääministeri. Jutta Urpilainen ei ollut edukseen Sdp:n puoluejohtajana, valtiovarainministerinä Kreikan takuut eivät aivan putkeen menneet, mutta Suomen parhaan häviäjän epävirallinen titteli ja vuonna 2019 alkanut, ympäri maailmaa kiertävä komissaarin pesti eivät ainakaan haitaksi henkilöhistoriassa ole.

Keskustan Olli Rehn on näillä näkymin toisen kierroksen ehdokas kahden vuoden kuluttua ja hän saa vastaansa vihreiden Pekka Haaviston tai Sdp:n ehdokkaan.

Näillä mennään, Rehn ja Haavisto ovat olleet sitkeästi presidenttikyselyjen kärkikaksikko jo pari vuotta, mutta tilanne presidenttipelissä ehtii muuttua vielä moneen kertaan ennen h-hetkeä.