IS-selvitys: Yksi tuuli­voima­yhtiö on saanut tukia 283 miljoonaa euroa – tuulivoimaa tuettu yhteensä lähes 1,5 miljardilla

Suurimman tukirohmun Tuuliwatin pohjalta syntyi Tuulivoltti, joka myi välittömästi tuulipuistonsa. Energiayhtiö St1 sai kaupasta yli 73 miljoonan euron voiton.

St1 Nordic Oy ja S-Voima Oy omistivat puoliksi Tuuliwatin, joka on eniten tuulivoimatukia saanut yritys syöttötariffijärjestelmän historiassa. Tuulitukia on maksettu tähän mennessä yhteensä 1 471 151 907 euroa.

Suomessa on tuettu tuulivoiman rakentamista tähän mennessä lähes 1,5 miljardilla eurolla, käy ilmi Energiaviraston IS:lle toimittamista tiedoista.

Vuonna 2020 maksettiin ennätykselliset tuulivoimatuet, 322 miljoonaa euroa. Viime vuonna syöttötariffitukia maksettiin 198 miljoonaa euroa.

Yksittäisistä yrityksistä eniten tuulivoimatukia, 283 miljoonaa euroa, on maksettu Tuuliwatti Oy:lle.

Yhä toiminnassa olevista yrityksistä eniten tukia on maksettu vuosina 2011–2021 EPV Tuulivoima Oy:lle, 140,6 miljoonaa euroa.

Suomen Hyötytuuli Oy:lle tukia on maksettu samalla ajanjaksolla 114,6 miljoonaa euroa ja Gigawatti Oy:lle 77,1 miljoonaa euroa.

Suomeen rakennettiin viime vuonna 141 tuulivoimalaa. Vuoden lopussa tuulivoimaloita oli yhteensä 962. Tuulivoimalalla tarkoitetaan yhtä turbiinia. Sähkön kulutuksesta 9,3 prosenttia katettiin viime vuonna tuulivoimalla.

IS perehtyi tarkemmin Tuuliwatin tapaukseen.

St1 Nordicin ja S-Voiman omistama Tuuliwatti jakautui kahdeksi yhtiöksi lokakuun lopussa 2020.

Yhtiöistä toinen eli Tuulivoltti Oy tuli St1 Nordicin omistukseen.

Tuulivoltilta löytyy vain yksi, kahden kuukauden ajanjakson kattava tilinpäätös vuoden 2020 lopulta. Tuulivoltilla oli tilikaudella liikevaihtoa 19 476 euroa. Tilikauden voitto oli peräti 73,2 miljoonaa euroa.

St1:n toimitusjohtaja ja Tuulivoltin hallituksen puheenjohtaja Henrikki Talvitie viestittää sähköpostilla IS:lle, ettei Tuulivoltti ole aktiivinen toimija tuulivoimamarkkinoilla, vaan yhtiö myi välittömästi tuulipuistonsa ja kehityshankkeensa suomalaisten työeläketoimijoiden omistamalle Exilion Tuuli Ky:lle.

– St1 sai kaupasta 73,2 miljoonan euron voiton, Talvitie kertoo.

Tuulivoltin hallitus päätti jakaa osinkona koko tilikauden tuloksen 73,2 miljoonaa euroa, joka muodostui kaupan myyntivoitosta.

Lisäksi Tuulivoltin hallitus päätti jakaa osinkona sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 43,8 miljoonaa euroa.

Osinkoa jaettiin siis yhteensä 117 miljoonaa euroa.

Talvitien mukaan osinkoa maksettiin Tuulivoltin ainoalle omistajalle eli emoyhtiö St1 Nordic Oy:lle.

– Vapautimme kaupalla pääomaa uusiin investointeihin. Yhtiön historian suurin investointihanke on meneillään Göteborgin jalostamollamme, jossa rakennamme uusiutuvan dieselin laitosta. Viime vuonna julkaisimme investointimme biokaasun tuotantoon ja jakeluun Ruotsissa ja alkuvuodesta vahvistimme jäteraaka-aineliiketoimintaamme ostamalla Brocklesby Ltd:n Iso-Britanniasta.

Talvitien mukaan St1:llä on yhä useita tuulivoimahankkeita Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa, joista pisimmällä on hanke Pohjois-Norjassa.

S-Voiman ja St1 Nordicin puoliksi omistama Tuuliwatti teki vuonna 2020 viimeisellä tilikaudellaan 237 000 euroa tappiota 54,7 miljoonan liikevaihdolla. Tilinpäätös oli niukasti pakkasella myös 2018. St1:n toimitusjohtajan Henrikki Talvitien mukaan Tuuliwatti toimi mankala-periaatteella, jolloin yhtiö tekee tyypillisesti ”noin nollatuloksen”.

Tuulivoltin hallituksessa istuu myös Miika Johansson, joka tunnetaan vihreiden puheenjohtajan ja tulevan ympäristö- ja ilmastoministerin Maria Ohisalon puolisona.

Johtajana St1:n uusiutuvan energian yksikössä toimiva Johansson sanoo, että tuulivoimakauppaa kommentoi Talvitie.

Ohisalon tuleva pesti on herättänyt keskustelua jääviyskysymyksistä. Johansson toteaa, että ”poliitikon on aina katsottava, ettei eturistitilanteita synny”.

Tulevan ympäristö- ja ilmastoministerin Maria Ohisalon (vihr) puoliso Miika Johansson toimii johtajana ST1:n uusiutuvan energian liiketoimintayksikössä. Ohisalo sanoi lokakuussa, että ”jos tulisi tilanteita, joissa olisi intressiristiriitaa, niin niistä tilanteista jäädään pois”.

Talvitien mukaan Tuulivoltin tekemä liiketoimintakauppa ei pitänyt sisällään erillistä kannustinta johdolle.

– Tuulivoltti on sataprosenttisesti St1 Nordicin omistama yhtiö, eikä sillä ole muita omistajia. Tuulivoltin hallituksessa on yhtiön edustajia työnsä puolesta.

Tuuliwatti, jonka pohjalta Tuulivoltti syntyi, on saanut lähes 300 miljoonan tuulivoimatuet. Pumppasiko St1 käytännössä yhteiskunnan tukia osinkoina ulos tuulivoimatoimintojaan myydessään? Minkälaisia yhteiskunnallisia hyötyjä tukirahalla on ollut?

– Ei pumpannut. Tuulivoltti maksoi vuonna 2020 osinkoa emoyhtiölleen, ja osinko liittyi vain ja ainoastaan kesällä 2020 julkistettuun liiketoimintakauppaan. St1 Nordic omisti 50 prosenttia Tuuliwatista, jonka syöttötariffien muodossa saamat tuet eivät millään muotoa liity yllä mainittuihin osinkoihin.

Talvitie lisää, että Suomeen syntyi syöttötariffien myötä tuulivoimaliiketoimintaa ja ”voimaloiden teknologinen kehitys lähti niin Suomen kuin kansainvälisenkin kysynnän ja rakentamisen avulla merkittävään vauhtiin”.

– Teknologinen kehitys on nostanut tuulivoiman merkittäväksi uusiutuvan energianlähteeksi Suomessa.

Exilionin toimitusjohtaja Ari Talja perustelee tuulipuistojen ostamista St1:ltä sillä, että ”tuulivoima pitkän aikavälin sijoituskohteena tarjoaa eläkeyhtiöille ennustettavan kassavirtatuoton ja hajautushyödyn”.

– Lisäksi tuulivoimasijoitukset ovat vastuullisia ja edesauttavat osaltaan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa ja ovat siten linjassa eläkesijoittajien tavoitteiden kanssa.

Suomalaisten työeläketoimijoiden ja Valtion Eläkerahaston omistama Exilion tiedotti marraskuussa 2020, että siitä tulee Suomen suurin tuulivoiman tuottaja. Exilionin toimitusjohtaja Ari Talja kehuu tuulivoimaa sijoituskohteena ja sanoo, että "eläkerahat ovat turvassa”.

Uusia tuulivoimaloita ei ole hyväksytty syöttötariffijärjestelmään vuoden 2017 jälkeen.

Syöttötariffia maksetaan silti viimeisille järjestelmän piiriin päässeille hankkeille aina vuoteen 2029 asti.

Tukijärjestelmää voi pitää anteliaana, sillä lakiin on kirjattu takuuhinta, jonka nojalla järjestelmään päässeelle yritykselle maksetaan tukia 12 vuoden ajan.

Tuki määräytyy takuuhinnan (83,50 euroa megawattitunnilta) ja sähkön markkinahinnan erotuksena: jos markkinahinta on vuosineljänneksellä 40 euroa megawattitunnilta, maksetaan tuulivoimatukea 43,50 euroa megawattitunnilta.

Mitä matalampi sähkön markkinahinta on, sitä enemmän tukia maksetaan.

Toissa vuonna tukia maksettiin paljon, koska sähkön markkinahinta oli noin 30 euroa megawattitunnilta.

Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä sähkön markkinahinta – markkinahinnan keskiarvo oli peräti 115 euroa megawattitunnilta – ylitti ensimmäisen kerran syöttötariffijärjestelmän historiassa takuuhinnan, minkä vuoksi tukia ei tulla maksamaan lainkaan.

Toisaalta kun markkinahinta on korkealla, kuten nyt, on sähkön tuottaminen joka tapauksessa hyvää bisnestä.

Energiaviraston johtaja Pekka Ripatti, johtaako järjestelmä siihen, että myös turhia tukia maksetaan?

– No, se on jälkiviisautta. Aikanaan kun järjestelmä luotiin, haluttiin saada tuulivoiman rakentaminen nopeasti käyntiin ja Suomeenkin luotiin hyvin samankaltainen järjestelmä kuin monessa muussa maassa oli. Teknologia on kehittynyt hurjasti kymmenessä vuodessa ja alentanut tuotantokustannuksia, sellainen asia olisi pitänyt silloin ottaa sinne mukaan. Viimeisten syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen voimaloiden tuotantokustannukset eivät ole niin korkeat kuin 2010-luvun alussa järjestelmään tulleiden voimaloiden.

Olisi siis säästetty rahaa, jos tukijärjestelmä olisi rakennettu toisella tavalla?

– Kyllä. Tässä on kaksi valuvikaa: teknologista kehitystä ei oteta huomioon eikä tukitaso ota sähkön markkinahintaa huomioon. Isoin pointti on teknologinen kehitys. Vuonna 2018 järjestettiin tarjouskilpailu uusiutuvalle energialle: tarjoushinnat, joilla yritykset esittivät rakentavansa tuulivoimaa, olivat tosi pieniä. Tukitason tarve oli pienentynyt.

Energiaviraston johtaja Pekka Ripatti näkee tuulivoimatukijärjestelmässä valuvikoja.

VTV on arvioinut, että vuosina 2017–2030 tukijärjestelmä aiheuttaa 2–3 miljardin euron menot. Onko tämä yhä paras arvio?

– Vetäisin sitä arviota vähän alaspäin, viime vuonna tukiin meni paljon vähemmän kuin oli arvioitu ja tänä vuonna tulee menemään paljon vähemmän. Kyllä 150–200 miljoonaa menee koko elinkaaren aikana vähemmän kuin aiemmin on arvioitu.

Pärjääkö tuulivoima nyt ilman tukia?

– Totta kai, eihän voimaloita muuten rakennettaisi.

Miksi tukia siis maksetaan?

– Se oli silloin aikanaan tehty päätös, jotta ala saatiin liikkeelle.

Syöttötariffijärjestelmä on henkilöitynyt Mauri Pekkariseen (kesk), joka esitti takuuhintamallia toimiessaan ministerinä Matti Vanhasen (kesk) toisessa hallituksessa.

Europarlamentaarikkona nykyisin toimiva Mauri Pekkarinen (kesk) tunnetaan syöttötariffijärjestelmän isänä. Pekkarinen on pitänyt järjestelmää kohtaan osoitettua kritiikkiä jälkiviisasteluna.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtajan Anni Mikkosen mukaan valtaosa vuodesta 2019 asti rakennetusta kapasiteetista on rakennettu ilman tukia.

Mikkonen sanoo, että tuulivoima laskee sähkön hintaa, kun se työntää markkinalta pois kalliimpia tuotantomuotoja. Tuulivoima myös työllistää ja tuo kunnille merkittäviä kiinteistöverotuloja, Mikkonen lisää.

Entä haitat?

– Tuulivoimalla on, kuten muillakin energian tuotantomuodolla, myös negatiivisia puolia. Se muuttaa maisemaa, voimalat ovat korkeita. Tuulivoimalasta lähtee ääntä, se ei kuulu kauhean kauas, mutta joka tapauksessa se muuttaa alueen äänimaisemaa. Tuulivoiman ympäristövaikutuksia pystyy vähentämään sijoittelulla.

Tuulivoimatuista on kertonut aiemmin Tekniikka & Talous.