Osa kansanedustajista ei näe ongelmaa siinä, että Unkarin entinen suurlähettiläs luennoi maansa perhepolitiikasta Suomen eliitille rukousaamiaisella.

Unkarin entisen suurlähettilään esiintyminen Suomen kansallisen rukousaamiaisen yhteydessä vaikuttaa tulleen yllätyksenä osalle mukana olevista kansanedustajista. Asia nousi esiin maanantaina, kun vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kertoi saaneensa kutsun tapahtumaan ja ihmetteli, miksi keskustan kansanedustajat ovat mukana sen järjestämisessä.

Kansanedustajia, liike-elämän vaikuttajia ja yhteiskunnallista eliittiä yhteen keräävä rukousaamiainen järjestetään Suomessa kuudennen kerran 12. maaliskuuta. Tapahtuman järjestäjinä toimivat eduskunnan raamatturyhmä sekä Suomen Kansallinen Rukousaamiainen ry, jonka ohjausryhmä koostuu kansanedustajista. Tilaisuuteen ovat tervetulleita vain kutsuvieraat, eikä mediaa tai muita ulkopuolisia päästetä paikalle.

Lue lisää: Kansanedustaja ylistää Unkarin ankarasti kritisoituja laki­muutoksia – "EU voisi ottaa oppia, Suomi mukaan lukien"

Tapahtuman yhteydessä järjestettävän Arvofoorumi-seminaarin yhdeksi puhujaksi on tänä vuonna kutsuttu Unkarin entinen Suomen-suurlähettiläs György Urkuti, jonka on määrä kertoa Unkarin perhe- ja väestöpolitiikan tuloksista. Honkasalon Twitter-tilillään jakaman kutsun mukaan Urkuti puhuu ”yhteiskunnallisesta muutoksesta sen jälkeen, kun Unkarin perustuslakiin lisättiin kristilliset arvot kansakuntaa ohjaaviksi periaatteiksi”.

Pääministeri Viktor Orbanin johtaman Unkarin oikeusvaltiokehitys on herättänyt huolta muissa EU-maissa, ja myös Suomi nosti asiaa voimakkaasti esiin EU-puheenjohtajakaudellaan. Unkarin perustuslakiin tehtyjä muutoksia on pidetty vähemmistöjä syrjivinä ja Orbanin hallinnon katsottu heikentäneen järjestelmällisesti demokratiaa ja perusoikeuksia maassa.

Sekä eduskunnan raamatturyhmän että Suomen Kansallinen Rukousaamiainen ry:n puheenjohtajana toimii kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen, joka puolusti IS:n haastattelussa Unkarin yhteiskunnallista kehitystä Orbanin kaudella. Laukkanen esimerkiksi kiisti maan perhepolitiikan syrjivän seksuaalivähemmistöjä, johon muun muassa EU-parlamentti on ottanut kantaa.

Kansanedustajille lähetetyn kutsun allekirjoittajiin kuuluva Joonas Könttä (kesk) kertoi tiistaina, ettei tiennyt Urkutin puhuvan tapahtumassa.

– Minua pyydettiin kansallisen rukousaamiaisen kutsukirjeen allekirjoittajaksi. Näin kutsukirjeen pohjan edellisvuoden versiosta ja suostuin allekirjoittajaksi. Aamiaisen jälkeen oleva seminaari puhujineen ei ollut suostumuksen antaessa tiedossani, Könttä kirjoitti Twitter-tilillään.

Köntän mukaan jo aiemmin oli käynyt ilmi, ettei hän pääse osallistumaan tilaisuuteen työmatkan vuoksi.

– Kun olen aiemmin tavannut Unkarin päättäjiä olen nostanut kriittisesti esiin Unkarin kansalaisoikeuksien kehityksen. Näin toimin jatkossakin. Työ demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta kuuluu tällaisiin kohtaamisiin, Könttä totesi.

IS:lle Könttä harmittelee Arvofoorumin puhujineen antavan väärän kuvan koko tapahtumasta. Könttä sanoo, ettei olisi allekirjoittanut kutsua, jos olisi tiennyt Urkutin puhuvan tilaisuudessa, eikä olisi itse kutsunut Unkarin hallinnon edustajaa puhujaksi.

– Minusta Unkarin tilanne on huolestuttava. Siellä demokratiakehitystä, ihmisoikeustilannetta ja opposition mahdollisuuksia toimia on heikennetty. Kyllä Suomen oma kanta ja linja on ollut oikea.

Kutsukirjeen allekirjoittajiin lukeutuu myös kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko. Hän kommentoi asiaa lyhyesti sanomalla, ettei ollut nähnyt tilaisuuden ohjelmaa tai puhujalistaa, kun häntä pyydettiin kutsujaksi. Kokoomus on ollut Orbanin hallinnon äänekäs vastustaja ja esimerkiksi ajanut Fidesz-puolueen erottamista EU-parlamentin EPP-ryhmästä.

Kutsujiin lukeutuva keskustan kansanedustaja Markus Lohi sanoo olevansa yleisellä tasolla huolissaan Unkarin oikeusvaltiokehityksestä. Hän kuitenkin lisää, ettei asia liity kyseiseen tapahtumaan ja Urkutin esitykseen.

– Hän on tuomassa sinne vain kansainvälisen tervehdyksen. Ei siellä käsitellä Unkarin oikeusvaltiotilannetta millään lailla, Lohi toteaa.

– En ole kaikista ohjelman yksityiskohdista ollut itsekään tietoinen, mutta minusta tämä on turhaa dramatisointia.

Keskustan kansanedustaja Markus Lohi sanoo, ettei Unkarin oikeusvaltiokehitystä käsitellä tilaisuudessa.

Samaa mieltä on perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen, jonka mukaan tilaisuus käsittelee nimenomaan perhepolitiikan saavutuksia. Hänen mukaansa Unkarissa on tapahtunut myös hyvää kehitystä, esimerkiksi avioliittojen määrä on ollut nousussa.

– Pitäisin todella outona jos me jotenkin boikotoisimme Unkaria. Kyllä keskustelua pitää voida käydä.

Arvofoorumi-tapahtuman teemana on tänä vuonna ”kansakunnan uudistuminen, vanhemmuus ja syntyvyys”, Antikaisen mukaan Unkari on lakimuutoksillaan onnistunut kääntämään Euroopan alhaisimman syntyvyyden hyviin lukemiin viimeisen vuosikymmenen aikana.

– Tämä on erittäin relevantti kysymys myös meille.

Perussuomalaisten Sanna Antikainen sanoo kannattavansa keskustelua aiheesta kuin aiheesta.

Antikainen sanoo ihmettelevänsä Honkasalon ulostuloa asiassa. Hän sanoo kannattavansa keskustelemista aiheesta kuin aiheesta,

– Hänet on sinne myös kutsuttu, ja hän voi tulla sinne keskustelemaan. Itse kannatan laajaa keskustelua, eikä ketään pidä sulkea ulkopuolelle erimielisyyksien vuoksi.