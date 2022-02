Suldaan Said Ahmedin mukaan nuorten henkinen hyvinvointi on heikentynyt huolestuttavasti.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed teki kirjallisen kysymyksen.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed on tehnyt kirjallisen kysymyksen nuorten mielenterveyspalvelujen resursseista. Maanantaina eduskunnan puhemiehelle jätetyssä kirjallisessa kysymyksessä Said Ahmed vaati nuorten mielenterveystyön ja -palveluiden turvaamista pitkällä aikavälillä ja kiinnittää huomiota nuorten psyykkisen hyvinvoinnin heikentymiseen koronakriisin aikana.

– Nyt on käsillä kriittiset hetket mielenterveystyön ja -palveluiden sekä ennaltaehkäisevän työn rahoituksen vahvistamiselle. Korona-aika on varjostanut nykyisten nuorten elämän tärkeimpiä vuosia, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa kokonaista menetettyä sukupolvea, Said Ahmed sanoo tiedotteessa.

Hän viittaa nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ja MTV:n toteuttamaan kyselyyn, johon vastanneista alle 30-vuotiaista nuorista lähes 80 prosenttia koki henkisen hyvinvointinsa heikentyneen koronakriisin aikana.

Kirjallisessa kysymyksessä todetaan nuorten mielenterveysongelmien olleen merkittävässä kasvussa koko 2000-luvun ajan. Esimerkiksi Tampereen yliopistollisessa sairaalassa nuorisopsykiatrian osastohoidon tarve on kaksinkertaistunut vuosien 2015 ja 2020 välillä.

Koronakriisi on kiihdyttänyt huolestuttavaa kehitystä entisestään. Said Ahmedin mukaan tilanne korostaa entisestään nopeasti saatavilla olevan ja kynnykseltään matalan hoidon ja ennaltaehkäisevän tuen tarvetta.

– Nuoruus on herkkä ja ainutlaatuinen vaihe elämässä. Siksi meidän on kaikilla keinoilla varmistettava, että mielenterveyden kanssa kamppailevat nuoret saavat kipeästi tarvitsemansa avun mahdollisimman helposti ja nopeasti, Said Ahmed sanoo.