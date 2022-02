Marin Ylellä: EU varautuu mahdollisiin Venäjän energiaan kohdistuviin vastapakotteisiin – ”Siitäkin tilanteesta selviytyisimme”

Pääministeri Sanna Marin ei ottanut suoraan kantaa siihen, voisiko Suomi tukea Ukrainaa aseellisesti. Hänen mukaansa EU:n on myös mahdollista päättää Venäjään kohdistuvista pakotteista erittäin nopeasti.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kuvailee Ukrainan tilannetta erittäin huolestuttavaksi ja vakavaksi.

– Tilanne on tällä hetkellä valitettavan jännitteinen. Se on myönnettävä, Marin sanoi tänään sunnuntaina Ylellä pääministerin haastattelutunnilla.

Marin korosti, että Venäjällä on kuitenkin suurin vastuu tällä hetkellä siitä, että tilanne saadaan ratkaistua rauhanomaisesti. Hän korosti, ettei Euroopassa ole tilaa minkäänlaiselle etupiiriajattelulle.

Turvallisuustilanne on kiristynyt Ukrainassa, ja muun muassa Yhdysvaltojen, Britannian ja Suomen kansalaisia on kehotettu poistumaan maasta muuttuneen tilanteen vuoksi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on varoittanut, että Ukrainaan voidaan hyökätä ennen kuin olympialaiset päättyvät. Blinkenin mukaan hyökkäys voi alkaa minä hetkenä hyvänsä.

Marin kertoo keskustelleensa tilanteesta viikonlopun aikana muun muassa Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.

– Tiedon vaihto on aktiivista ja Suomi tähän tietenkin osallistuu.

Marinin mukaan jäsenmaiden johtajat voisivat tarvittaessa keskustella Ukrainan tilanteesta Brysselissä ensi viikolla EU:n ja Afrikan Unionin huippukokouksen yhteydessä.

Hänen mukaansa EU varautuu tällä hetkellä kaikenlaisiin tilanteisiin. Mikäli Venäjä ryhtyy laajentamaan sotatoimiaan Ukrainassa, tarkoittaa se mittavia toimia ja järeitä pakotteita EU:n suunnalta.

– Yksinkohtaisesti en voi puhua pakotteista, Marin vastasi toimia liittyvään kysymykseen.

Ylätasolla puhutaan hänen mukaansa taloudellisista ja vientiin liittyvistä pakotteista sekä nykyisten henkilöpakotteiden laajentamisesta. Valmistelutyötä tehdään Euroopan komission tasolla.

Eurooppa on hänen mukaansa tällä kertaa kuitenkin paljon paremmin varautunut kaikkiin skenaarioihin kuin vuonna 2014, jolloin Venäjä valtasi Ukrainalta Krimin niemimaan.

Hänen mukaansa EU:n on myös mahdollista päättää toimista erittäin nopeasti.

– Toivottavasti ei tule tilannetta, että joutuisimme hätäkokouksen pitämään, hän sanoi.

Marin myös myöntää, että Venäjään kohdistuvat pakotteet osuisivat juuri Suomeen montaa muuta EU-maata kovemmin. Hänen mukaansa EU:sta on kuitenkin löytynyt ymmärrystä Suomen erityisasemalle Venäjän naapurina.

Hän kertoi pitävänsä selvänä, että pakotteilla olisi vaikutuksensa Suomen talouteen ja että Venäjältä olisi luvassa myös vastapakotteita.

– On selvää että tie, jossa joutuisimme ottamaan käyttöön voimakkaita pakotteita, ei olisi helppo.

Hänen mukaansa Suomi ei kuitenkaan voi hyväksyä sitä, että Venäjä laajentaa sotatoimia Ukrainassa.

– On syytä nähdä metsä puilta. Meillä on arvot ja periaatteet, joista me tulemme pidämme kiinni.

Marin kuitenkin pitää epätodennäköisenä, että energiasektori tulisi mahdollisten pakotteiden piiriin.

– Perinteisesti se on pyritty pitämään näiden toimien ulkopuolella johtuen erittäin vahvasta keskinäisriippuvuudesta.

Marinin mukaan EU ja Suomi varautuvat kuitenkin siihenkin skenaarioon, että Venäjän mahdolliset vastapakotteet kohdistuisivat energiaan.

– Siitäkin tilanteesta selviytyisimme, Marin sanoi.

– Omavaraisuutta pyritään vahvistamaan niin, että Eurooppa tällaisessakin tilanteessa selviytyisimme.

Marin kuitenkin korostaa, että tällaisen jälkeen luottamus energian tuontiin Venäjältä hänen mukaansa romahtaisi.

Useat EU-valtiot ja länsimaat ovat jo päättäneet antaa Ukrainalle aseellista apua. Myös Tanska on jo ilmoittanut varautuvansa tähän.

Marinin mukaan Suomen osalta aseellisen avun kysymys ei ole yksinkertainen.

– Suomi omalta osaltansa auttaa Ukrainaa niiden välineiden kautta, mitä meillä on.

Pääministerin mukaan Suomi voisi kuitenkin tarvittaessa tukea Ukrainaa rahallisesti.

– Meidän pitää löytää rauhanomainen ratkaisu ulos tästä tilanteesta. Se on paras tapa auttaa Ukrainaa, Marin sanoi.

Juttua täydennetty kauttaaltaan kello 15:16 ja 15:49