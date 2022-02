Sauli Niinistö arvioi ruotsalaislehdelle sodan uhkaa Ukrainassa: ”Olen hyvin huolissani” – näin vastasi kysymykseen Aaro-pojasta

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomi ja Ruotsi eivät kuitenkaan ole vaarassa joutua vedetyksi mukaan konfliktiin.

Presidentti Sauli Niinistö kertoo ruotsalaislehti Dagens Nyheterin haastattelussa olevansa erittäin huolissaan sodan syttymisestä Ukrainassa.

– Olen erittäin huolissani, koska jos minkäänlaista sopimusta ei löydy, niin kysymys kuuluu, mitä sitten tapahtuu.

Hänen mukaansa edessä on kaksi vaihtoehtoa.

– Yksi on se, että näemme sodan Ukrainassa, vaikka siellä tapahtuu jo nyt tietyn mittakaavan sotatoimia. Tai sitten näemme, mikä ei ole mukava vaihtoehto, että asiat jatkuvat entisellään, mikä lisää painetta ja jännitystä.

Niinistön mukaan Suomi ja Ruotsi eivät kuitenkaan ole vaarassa joutua vedetyksi mukaan konfliktiin.

Sota Ukrainassa tarkoittaisi Niinistön mukaan Venäjään kohdistuvia pakotteita.

– Ja ne olisivat kovia. Se on aivan selvää. Mutta ne koskevat myös meitä itseämme, ja Venäjä todennäköisesti asettaa vastapakotteita.

Paras tapa välttää sota onkin Niinistön mukaan vuoropuhelun jatkaminen.

Niinistö kuvailee haastattelussa suhdettaan Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin suoraviivaiseksi. Hän kuitenkin toteaa, ettei tiedä, mitä Putin haluaa.

– Pelkään, että vain harva tietää sen, ja tuskin kukaan länsimaissa.

Niinistöltä kysytään myös, pitäisikö hän Natoon liittymistä tässä tilanteessa vaarallisena.

– En tiedä. On aivan selvää, että jännitys lisääntyy. Mutta en pelkää, että se olisi vaarallista ja että venäläiset tulisivat panssarivaunujen kanssa. Sotilaalliseen uhkaan en usko.

Niinistö toteaa kuitenkin maailman muuttuvan.

– On tiedustelupalvelua, hybridiuhkia, avaruutta, satelliittia, droneja, robotteja, mitä tahansa. Ne ovat melkein vaarallisempia kuin perinteiset aseet, koska on erittäin vaikea seurata, kuka niitä käyttää. On vaikeaa puolustaa itseään sellaista vastaan, jota ei tunne.

Haastattelussa Niinistöltä kysytään myös siitä, miten hän kertoo jännittyneestä tilanteesta 4-vuotiaalle Aaro-pojalleen.

– Emme puhu niin paljon politiikasta. Mutta hän on oppinut nimen: Kekkonen, jonka talo oli täällä lähellä. Poikani tapaa istua pomppupallollaan ja sanoa: Kekkonen ratsastaa, Niinistö kertoi naurahtaen.