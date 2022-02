Main ContentPlaceholder

Politiikka

Setä Arkadia: Vihreä portsari Krista Mikkonen ei kysy papereita – eikä pane maahantulijoilta ovea säppiin!

Suomi on saanut kohteliaan portsarin sisäministeri Krista Mikkosesta (vihr). Laittomasti maassa oleville paperittomille pitää saada yhtäkkiä oleskelulupa, mutta vastaavaa kiirettä ei ole valmiuslain maahantulopykälien kiristämiselle – ja kansalaistottelemattomuuskin on ok, hämmästelee Setä Arkadia alias Timo Haapala sisäministerin linjaa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Kohtelias portsari, tervetulohenkinen, luonnehtii Setä Arkadia sisäministeri Krista Mikkosta (vihr).