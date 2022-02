Kansanedustajien pitäisi ilmoittaa saamansa lahjat, pääsyliput ja matkat, jos niiden arvo ylittää vuodessa 400 euroa.

Kansanedustaja Atte Harjanne (vihr) kuittasi eduskunnan viime vuoden mieleenpainuvimman lahjan.

Harjanne sai taiwanilaisilta, Taipein kaupalliselta edustustolta 219,90 euron arvoisen Kavalan Solist Vinho Barrique Cask Strength Single Malt -viskipullon.

– Ei se 400 euron rajaa ylitä, mutta se on arvokas, yksittäinen lahja. Ei se maailman merkityksellisin asia ole. Mieluummin pitäisin matalana kynnyksen ilmoittaa, yrityksissä mennään koko ajan avoimempaan suuntaan, aivan perustellusti, Harjanne totesi.

Viskipullo ei kaiketi suhtautumistasi Taiwaniin muuttanut millään lailla?

– Ei. Täytyy todeta, että Taiwan on parempi viskimaa kuin olen tiedostanut, Harjanne vastasi.

Harjanne ei ole vielä juonut kokonaan marraskuussa saamaansa pulloa.

Eduskunnan sivuilla vain seitsemän kansanedustajaa on tehnyt ilmoituksen viime vuonna saamistaan lahjoista.

– Hyvä, että käytäntö on, ja raja on 400 euroa. Niitä ilmoituksia on vähänlaisesti. Varmaan voi skarpata ja varmistaa, että ne tulevat merkityksi.

– Olen tehnyt ilmoituksen myös saamastani Slush-lipusta, mutta se ei jostain syystä ole eduskunnan sivuilla näy, Harjanne sanoi.

Kansanedustajien pitää tehdä lahjailmoitus, jos lahjan arvo ylittää 400 euroa. Yli 400 euron lahjat pitää luovuttaa eduskunnan kokoelmiin.

Lahjaesineiden lisäksi kansanedustajien olisi ilmoitettava saamansa pääsyliput konsertteihin ja urheilutapahtumiin, sekä kolmannen tahon maksamat matkat, jos niiden arvo ylittää vuodessa 400 euroa.

Merkkipäivälahjoista ei tarvitse ilmoittaa.

Eduskunnan sääntöjen mukaan lahjasta tai pääsylipusta ei tarvitse ilmoittaa silloin, jos sen saaminen liittyy sidonnaisuusrekisteriin ilmoitetun tehtävän hoitamiseen.

Sidonnaisuuksissaan kansanedustajat luettelevat luottamustehtävänsä kotikunnassaan, yrityksissä ja järjestöissä.

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok) teki viime vuoden suurimman lahjailmoituksen, hänelle annettiin 10 000 euron Itämeri-palkinto.

Östersjöfonden jakaa vuosittain pohjoismaiselle poliitikolle Lasse Wiklöf-palkinnon tunnustuksena Itämeren eteen tehdystä työstä.

Menikö palkinto omaan taskuun vai lahjoituksena eteenpäin?

– Kysyin sitä etukäteen. Ei ole tarkoituksenmukaista, että toimija myöntää palkinnon ja palkinnon saaja antaa sen eteenpäin jollekin toiselle. Pidin tärkeänä, että se menee hyvään tarkoitukseen. Viime kesänä sillä rahalla muun muassa tuin omalta osaltani saariston yrittäjiä.

– Näissä tehtävissä ei aina tunnustusta saa tehdystä työstä. Silloin kun tunnutusta tulee, sen kyllä ottaa kiitollisuudella ja nöyränä vastaan. Palkinto tuli pitkästä, Itämereen eteen tehdystä työstä. Ymmärsin, että se haluttiin juuri minulle myöntää, Sirén kertoi.

Aiemmin suomalaisista poliitikoista kymppitonnin Lasse Wiklöf- palkinnon ovat saaneet Pertti Salolainen (2019), Ville Niinistö (2017), Paavo Lipponen (2014) ja Christina Gestrin (2011).

Ketkä muut viisi kansanedustajaa kertoivat viime vuonna saamistaan lahjoista ja pääsylipuista sekä eduskunnan ja puolueen ulkopuolisten tahojen maksamista matkoistaan?

Kansanedustaja Riikka Purra (ps) kertoi ainoana yritykseltään saamastaan lahjasta.

Purra oli mediatalo Keskisuomalaisen järjestämässä tilaisuudessa Jyväskylän rallissa muun muassa kaupan alan, muiden sidosryhmien ja kansanedustajien kanssa. Purra sai Keskisuomalaiselta viikonlopun aikana ruokailuja, 489 euron lipun sekä 280 euron hotelliyöpymisen.

Kansanedustaja Inka Hopsu (vihr) puolestaan ilmoitti Slush-tapahtuman 655 euron lipustaan.

Kansanedustajat Eva Biaudét (r) ja Saara Hyrkkö (vihr) olivat käyneet Varsovassa eurooppalaisen parlamentaarisen foorumin seminaarissa Varsovassa. EPF maksoi Biaudétille 670 euron ja Hyrkölle 705 euron lennot ja majoituksen.

Innokkain lahjailmoitusten tekijä on kansanedustaja Pauli Kiuru (kok).

Kiuru oli kesällä FC Hakan vieraana jalkapallo-ottelussa Valkeakoskella ja OAJ:n vieraana pesäpallo-ottelussa Tampereella. Jalkapallo-ottelun lipun ja ruokailun arvo oli 85 euroa, pesäpallo-ottelun 75 euroa.

Kansanedustaja Kiuru on 11 kollegansa kanssa Alkon hallintoneuvoston jäsen. Kiurun ilmoituksen mukaan hallintoneuvoston jäsenten saama Alkon tuotepaketin arvo toissa jouluna oli 52,50 euroa, viime jouluna 47 euroa.