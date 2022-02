Kokoomuksen mukaan ennaltaehkäisy on ensisijaista, mutta pehmeiden keinojen lisäksi tarvitaan kovia toimia.

Kokoomus esittää kymmentä toimenpidettä katujengirikollisuuden torjumiseksi.

Toimenpiteillä puolue haluaa ehkäistä jengiytymistä ja vastata katujengirikollisuuden vahvistumiseen.

– Kokoomus on erittäin huolestunut nuorisorikollisuudesta ja katujengien vahvistumisesta Suomessa. Kehitykseen on puututtava ennakoivasti ja määrätietoisesti jo ennen kuin tilanne pahenee, sanoo kansanedustaja Kari Tolvanen, joka on johtanut raportin valmistelua.

Tolvasen mukaan ”yhtä viisasten kiveä asian ratkaisemiseksi ei ole”.

Lue lisää: Petteri Orpo perää määrä­tietoista puuttumista jengi­väkivaltaan: ”Kehitys on pysäytettävä”

Ehdotuksilla puututaan sekä katujengirikollisuuden juurisyihin että hoidetaan akuuttia ongelmaa korjaavilla toimenpiteitä.

– Kokoomuksen ajattelussa ennaltaehkäisy on aina ensisijaista. Nuoria on tuettava entistä vaikuttavammin ja lastensuojelun ongelmiin on aidosti puututtava. Ankkuritoimintaa on kehitettävä ja viranomaisten välistä tietojenvaihtoa on tehostettava.

Pehmeiden toimien rinnalle tarvitaan kokoomuksen mukaan myös kovia toimenpiteitä.

– Viranomaisten toimivaltuuksia on lisättävä, rikoshyödyn takavarikointia on helpotettava ja jengirikollisuudesta tuomittavia rangaistuksia on kovennettava.

Tolvasen mukaan keinot ovat vapaasti hallituksen käytettävissä. Hän korostaa, että tarvittaviin toimiin olisi ryhdyttävä heti.