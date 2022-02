Kokoomus julkaisee tänään oman ohjelmansa katujengirikollisuuden pysäyttämiskeinoista.

Petteri Orpo on keskustellut jengiväkivallasta Ruotsin maltillisen kokoomuksen kanssa. ”Heidän viestinsä on ollut, että tarttukaa tähän, kun vielä voitte. Nyt me vielä voimme.”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo haluaa Suomen puuttuvan määrätietoisesti tällä viikolla otsikoissa olleeseen katujengirikollisuuteen. Orpo on pyytänyt kokoomuksen poliisikansanedustajaa Kari Tolvasta valmistelemaan ohjelman jengi-ilmiöön liittyen. Ohjelma julkaistaan tänään.

– Ruotsissa on todella kaoottinen sisäisen turvallisuuden tilanne. Meidän pitää ensisijaisesti huolehtia siitä, että emme ajaudu samaan tilanteeseen. Meillä on tunnistettavissa niitä ilmiöitä, joista tällä viikolla on kerrottu. Ilmiö on pieni verrattuna Ruotsiin, mutta siihen pitää nyt herätä, Orpo sanoo.

Kokoomus on käynyt ilmiöstä keskustelua Ruotsin maltillisen kokoomuksen kanssa.

– Heidän viestinsä on ollut, että tarttukaa tähän, kun vielä voitte. Nyt me vielä voimme. Se on saatavissa hallintaan, mutta vaatii määrätietoisia toimia.

Helsingin poliisi kertoi tällä viikolla pääkaupunkiseudulla vaikuttavan noin kymmenkunta gangsta rap -kulttuuriin kytkeytyvää katujengiä. Niistä osa on kiinnittänyt identiteettinsä kaupunginosaan, osa taas jäsentensä etniseen alkuperään.

Jengeistä kahden keskinäinen vihanpito yltyi viime vuonna väkivaltaiseksi koston kierteeksi, joka sai jatkuessaan yhä rajumpia muotoja. Vihaa pitäneistä jengeistä toinen vaikuttaa Espoossa ja toinen Itä-Helsingissä.

Helsingin poliisi kertoi tiistaina siirtäneensä syyttäjälle laajan rikostutkinnan, joka koskee kahden jengin välistä vihakierrettä.

Tukholman lähiöissä jengiväkivalta on lähtenyt hallitsemattomaan kierteeseen. Viimeksi Ruotsia järkytti nuoren räppärin Eínarin ampuminen.

Orpo alleviivaa, että jengiytymiseen ja väkivaltaan liittyvä rikollisuus on saatava poikki.

– Haluan, että tartumme siihen todella tiukasti ja kehitys pysäytetään. Siihen tarvitaan laajoja toimenpiteitä. Viranomaisille valtuuksia, parempaa kotouttamispolitiikkaa ja viranomaisten yhteistyötä. Välittämistä, mutta myös tiukkaa lainsäädäntöä.