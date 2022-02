Ministeri Antti Kaikkonen puolustusvoimien valmiudesta juuri nyt: ”Pienimuotoista tehostamista on tehty”

– Huolissaan saa olla, mutta ei hädissään. Venäjä ei ole lisännyt joukkoja meidän rajoillamme, puolustusministeri Antti Kaikkonen sanoi Haapala-tv:n lähetyksessä torstaina.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) olivat torstaina Haapala-tv:n vieraina.

Kaikkonen vakuutti, että armeija on hereillä, jos Ukrainan kriisi kärjistyy, mutta ministerillä oli suomalaisille myös rauhoittavaa sanottavaa.

– Suomen rajoilla on rauhallista, ja tilannetta seurataan, varsinkin Valko-Venäjän tilannetta.

Ministeri Kaikkonen ei kuitenkaan yrittänyt peitellä tilanteen vakavuutta. Hän oli huolissaan Valko-Venäjän ja Venäjän torstaina alkaneista yhteisistä sotaharjoituksista, joihin olisi osallistumassa eräiden arvioiden mukaan noin 30 000 venäläissotilasta.

Venäjän kiristysote Ukrainasta tiukentuu, koska harjoitusalueelta on tie auki Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan.

Tilanteen kärjistyessä Suomikaan ei olisi pelkkä sivustaseuraaja.

– Jos tilanne eskaloituu, heijastuu se myös Suomeen, ministeri Kaikkonen sanoi.

Kanervan mukaan kovan raudan käyttö Ukrainassa olisi Euroopalle kauhistuttava asia.

– Kaikki osapuolet ymmärtävät valtavat riskit.

Politiikan erikoistoimittajan Timo Haapalan kysymykseen puolustusvoimien valmiustason nostamisesta Kaikkonen vastasi, että jotain on kyllä tehty.

– Puolustusvoimat säätelee toimintaansa tilanteen mukaan. Lievää, pienimuotoista tehostamista on tehty. Hereillä ollaan sen verran, kun täytyy olla.

Ministerin mukaan ilmatilan loukkauksia ei ole ollut, joitakin tunnistamislentoja on tehty, mutta niissäkään ei ole ollut piikkiä.

Jos turvallisuuspoliittinen tilanne kiristyy Itämerellä, nousee kysymys Ahvenanmaan puolustuksesta ajankohtaiseksi. Saari on kansainvälisillä sopimuksilla demilitarisoitu eli siellä ei saa olla sotilasjoukkoja ja aseita. Aseetonta aluetta valvoo Venäjän konsulaatti vanhan Neuvostoliiton kanssa solmitun sopimuksen jäänteenä.

” Hereillä ollaan sen verran, kun täytyy olla.

Ahvenanmaa on kuitenkin Suomea, ja Suomen pitää saarta puolustaa.

Miten sinne ehditään ajoissa?

– Meillä on nopeat reitit olemassa, merikarttoja on katsottu sillä tavalla, että tiedetään, mitä tehdään. Meillä on aika tarkkaan ideat olemassa, jos jotain negatiivista tapahtuisi, Kaikkonen sanoi arvoituksellisesti.

Kanerva on perehtynyt Ahvenanmaan puolustamiseen myös käytännössä käymällä siellä viime kesänä.

– Paatin kanssa.

Kysymykseen syttyykö sota Ukrainassa, poliitikoilla oli hiukan eri näkemyksiä. Kanerva uskoo, että kyse on suuresta Vladimir Putinin pelistä, jonka lopussa ei ole viimeisenä vaihtoehtona sota.

Kaikkosen mielestä kaikkien kannalta olisi parasta, että järki voittaisi.

Mutta.

– Tilanne on vaikea, en voi sulkea sotilaallista hyökkäystä pois.