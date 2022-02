Suomen Akatemian johtoon Helsingin yliopiston vararehtori Paula Eerola

Hakijoita tehtävään oli yhteensä 16.

Suomen Akatemian pääjohtajana aloittaa maaliskuusta alkaen Paula Eerola. Tehtävä on viisivuotinen.

Eerola on toiminut Helsingin yliopiston vararehtorina vuodesta 2018. Hänen taustansa on hiukkasfysiikassa, jonka tutkija- ja professoritehtävissä hän on toiminut Helsingin yliopistossa, Ruotsissa Lundin yliopistossa ja Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa Cernissä.

Eerola on toiminut myös Suomen Akatemiassa hallituksen jäsenenä ja useissa työryhmissä.

Suomen Akatemia on tieteen asiantuntijaorganisaatio, joka muun muassa rahoittaa tieteellistä tutkimusta. Sen rahoitusvaltuus tälle vuodelle on noin 390 miljoonaa euroa.

Akatemian pääjohtajaksi pyrki yhteensä 16 hakijaa.