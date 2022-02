Pääministeriksi tähyävä Petteri Orpo Marinin hallitukselle: ”Tätä kaikkea ei saa puliveivata seuraavalle hallitukselle”

Petteri Orpo valmistautuu pääministeriksi ja kertoo mikä muuttuu, jos hän vaaleissa valtakirjan kansalta saa. Punamultaa ei ole lämmitelty Marinin kanssa, ja piikit lentävät pääministerin suuntaan. – Kun on ilmiselvää, että pitää tehdä uudistuksia – esimerkiksi elää suu säkkiä myöden – niin sitten niitä tehdään, Orpo linjaa omasta johtamisasenteestaan.

Muutos 2023. Tätä kokoomusjohtaja Petteri Orpo juonii nyt joukkoineen Helsingin puoluetoimistolla. Yksinkertaisesti sanottuna tavoitteena on torpata pääministeri Sanna Marinin (sd) haaveet toisesta pääministerikaudesta ja siirtää Suomi porvarivetoisen hallituksen johdettavaksi.

– Me olemme päässeet nyt siihen asemaan. Olemme selkeä ykköshaastaja. Vuosi sitten tilanne oli vielä toinen. Kovalla työllä sieltä on tultu. Tunnen sen nahoissani, Orpo sanoo puoluetoimistolla.

Muutosohjelma hyväksytään Kalajoen puoluekokouksessa kesällä. Orpo on ollut silloin kuusi vuotta kokoomuksen johdossa ja kukitetaan todennäköisesti jatkokaudelle.

Jos suomalaiset ostavat kokoomuksen vaihtoehdon Suomen suunnasta vaaleissa, Orpo on Suomen seuraava pääministeri. Millainen?

– Pitäisi yhdistää enemmän kuin jakaa. Olla vastuullinen. Kun on ilmiselvää, että pitää tehdä uudistuksia – esimerkiksi elää suu säkkiä myöden – niin sitten ne tehdään. Ei paeta vastuuta. Minä ja kokoomus emme pelkää hankalia ratkaisuja tai pahoja paikkoja.

Vaikka kannatuskyselyt tippuisivat epäsuosittujen päätösten seurauksena?

– Vastuuta pitää kantaa. Kun isänmaan etu on ensimmäinen asia, silloin pitää hoitaa isänmaan asioita hyvin. Jos niin tekee ja on siihen kansalta valtakirjan saanut, kyllä kiitoskin sieltä jonain päivänä tulee.

Juuri tähän tapaan ajatteli pääministeri Juha Sipilä (kesk) vuoden 2019 eduskuntavaalien alla, mutta kansa ei.

Kevyttä kyytiä seuraavalle hallitukselle ei ole luvassa. Orpoa kylmää Marinin hallituksen perintö.

– Se on karmea perintö. Seuraava hallitus on todella tiukassa paikassa. Väestö ikääntyy, tarpeelliset rakenneuudistukset on jätetty tekemättä, julkista sektoria paisutettu, talouskasvu on hiipumassa. Velka on jo tapissa. Kaikki on jätetty hoitamatta sen varjolla, että asioita on kuitattu vain velalla.

Teksti on synkkää, vaikka oppositiolisät ottaisi pois. Orpo vakuuttaa hommaan löytyvän siitä huolimatta virtaa.

– Asiat ovat ratkaistavissa. Kun pohjatyöt tehdään hyvin, niin silloin haasteen uskaltaa ja haluaa ottaa vastaan. Olen siihen valmis.

Oikeastaan Orpoa vähän naurattaa oppositiojohtajan roolissa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) liki suoraan myönsi kuun lopussa, ettei Marinin hallituksesta ole sen itse nimittämän talouden arviointineuvoston peräämien vuotuisten sopeuttamistoimien aloittajaksi.

– Tunnistan, että tehtävä on hallituskoalitiolle erittäin vaikea, Saarikko sanoi.

” Kun pohjatyöt tehdään hyvin, niin silloin haasteen uskaltaa ja haluaa ottaa vastaan. Olen siihen valmis.

Onko hallitus toimintakykyinen?

– Ei. Se kykenee pysymään pystyssä, mutta vain sillä, että se jättää tekemättä vaikeat päätökset. Täytyykö minun vielä jotenkin enemmän perustella, miksi tämä hallitus on kelvoton, jos he sanovat sen itse, Orpo naurahtaa.

Oppositiojohtajalla on vaaleja edeltävälle vuodelle varsin matalat odotukset hallitukselle.

Saarikko on myöntänyt, että kehysten ylityspaineita on kertynyt kehysriiheen liki miljardin verran. Keskusta uhkailee hallituksesta lähdöllä, ellei talouskuri pidä.

Orpo listaa kuulleensa tiukat talouskuripuheet nyt keskustan neljältä eri valtiovarainministeriltä: Mika Lintilältä, Katri Kulmunilta, Matti Vanhaselta ja Saarikolta. Hän ennustaa ”velkajuhlille jatkoa”.

– Hallituksella on reilusti miljardin ongelma kehyksissä ensi vuodelle. He ovat luvanneet, että he tekevät sen kerran jo rikkomiinsa kehyksiin, ja niin se pitää tehdä. He eivät saa puliveivata tätä kaikkea seuraavan hallituksen niskaan. Jos näin käy, suo, johon seuraava hallitus joutuu, on entistä syvempi. Muistuttaisin Outi Ojalan (vas) kuuluisista sanoista: Terve julkinen talous on köyhänkin paras ystävä.

Orponkin hymy hyytyy vielä. Sopeuttaminen on edessä viimeistään seuraavalla pääministerillä.

– Sitten se on taas pahan porvarin vika.

Marinin hallitus on ottanut korona-aikana uutta velkaa yli 40 miljardia. Valtiontalouden arviointineuvosto patisti hallitusta laatimaan viipymättä suunnitelman 0,5–1,0 miljardin euron vuotuisille sopeutustoimille velkasuhteen vakauttamiseksi.

– Kokoomus on sitoutunut siihen linjaan. Julkinen talous on pakko tasapainottaa. Sopeuttamista tarvitaan aivan varmasti. Kestävällä kasvulla voidaan välttää se, että meidän ei tarvitse ryhtyä mihinkään valtaviin leikkauslistoihin. Mitä enemmän on kasvua, sitä vähemmän meillä on leikkaamisen ja sopeuttamisen tarvetta.

Sdp on yrittänyt jo pitkään saada selville kokoomuksen leikkauslistaa. Sitä ei nytkään kuulla. Vastaus on aina sama.

– Pitäisi kaivaa se meidän vaihtoehtobudjetti. Siellä on 2,5 miljardia vähemmän velanottoa kuin hallituksella. Lisäksi siellä on melkein miljardin veronkevennykset. Eduskunnan tietopalvelun laskemana.

” Mitä enemmän on kasvua, sitä vähemmän meillä on leikkaamisen ja sopeuttamisen tarvetta.

Kokoomuksen työn alla olevan muutosohjelman viestissä on selvästi vielä hiottavaa. Harva äänestäjä ryhtyy puolueen vaihtoehtobudjettia kahlaamaan läpi, vaikka siihen kuinka viittaisi tv-studiossa.

Nostetaan nyt esiin, että toisin kuin nykyinen hallitus kokoomus haluaa vaikkapa porrastaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja esittää toimeentulotukeen tehtävää asumismenojen omavastuuosuuden lisäystä.

– Niin no, kovempia toimia. Me haluamme, että ihmisillä on töitä. Palautetaan usko, että hyvinvointi tulee työstä, yrittämisestä, investoinneista. Ei velkarahalla eikä verojen korottamisella.

Orpo on kokoomuksen Muutos 2023 -ohjelmasta täpinöissään. Hän on pitänyt pyöreän pöydän keskusteluja eri tahojen kanssa viime vuoden aikana.

– Muutos innostaa. Hallitukselta jäävä sotku on toki odottamassa, mutta muuten on aika puhdas pöytä. Saa kysyä eri ihmisiltä, mikä olisi se muutos, jonka haluaisit, jotta Suomi pärjäisi. Ja niin päin, että he ovat puhuneet ja minä olen kuunnellut. Se tekee todella hyvää poliitikolle.

Orpo puhuu vuolaasti ohjelman valmistelusta, mutta kuulijalle se jää vielä sikermäksi tuttuja peruskokoomuslaisia sloganeita. Työ on kesken, mutta vauhdissa. Muutoksen voi kiteyttää lyhyesti:

– Ytimessä on kestävä kasvu. Sillä pystytään huolehtimaan vanhuspalveluista, koulutuksesta, turvallisuudesta. Kestävän kasvun osana syntyy yrityksiä ja niihin työpaikkoja, ihmiset työllistyvät. Pidetään huolta ihmisten veroeuroista, ja jokaiselle niistä pyritään saaman mahdollisimman paljon lisäarvoa.

” Muutos innostaa.

Ohjelma tulee sisältämään muun muassa verotuksen, sosiaaliturvan ja työmarkkinoiden uudistamisen. Orpo lupaa työn verotuksen kevenevän kaikissa tuloluokissa.

– Ihmiset tulevat hyvin tarkkaan tietämään, mitä esitämme ja ajattelemme. Millaisen hallitusohjelman haluamme rakentaa. Oleellista on se, että saadaan Suomen suunta muuttumaan. Siihen tarvitaan vahva valtakirja kansalta. Niiden puolueiden kanssa neuvotellaan, jotka ovat valmiita uudistamaan Suomea. Tällä hetkellä voin sanoa, että hallituksessa olevat puolueet eivät näytä kovin uudistuskelpoisilta, Orpo sanoo tylyhkösti, mutta lisää heti perään:

– On sekin nähty, että vaalit muuttavat tilannetta paljonkin. Viime vaalien jälkeen nähtiin aikamoisia käännöksiä.

Otetaan väliin vähän kokoomuslaisia laskuharjoituksia etumatkasta Sdp:hen.

Jos aluevaalituloksessa Helsinki huomioitaisiin kuntavaalitulokseen suhteutettuna, kokoomuksen valtakunnallinen kannatus olisi nyt 22,5 prosenttia ja Sdp jäisi alle 19 prosenttiin.

– Siinä on kolmen prosenttiyksikön ero. Se on pirstaloituneella puoluekentällä vahva luku. Meillä on tukeva kaula Sdp:hen, mutta ei tätä ole missään vielä ratkaistu. Käydään vaalit ensin.

Sdp on Marinin johdolla pystynyt pitämään kannatuksensa hallitusvastuusta huolimatta korkealla. Korona selittää kannatusta osittain. Hallitus saa työstään edelleen kyselyissä hyvän arvosanan. Puoluebarometrissä Marin lyö Orpon johtajien valovoimaisuudessa.

Taitaa kaula kuitenkin vähän tärisyttää Sdp:täkin. Marin ryhtyi hivenen hämmentävästi aluevaalitenteissä pariin kertaan puhumaan tulevasta niin kuin kokoomus olisi eduskuntavaalien jälkeen suurin puolue.

Petteri Orpo ja Sanna Marin Ilta-Sanomien puoluejohtajatentissä tammikuussa 2022.

Oletteko lämmitelleet Marinin kanssa sinipunaa?

– Ei. Normaalia vuoropuhelua eduskunnassa toimijoiden välillä on, mutta ei mitään merkittävää. Olemme talous- ja työllisyyspolitiikassa niin kaukana toisistamme.

Näyttävätkö perussuomalaiset uudistuskelpoisimmilta kuin nykyiset hallituspuolueet?

– Suurin osa heidän politiikkansa sisällöstä on minulle yhä suuri mysteeri. Mitä he ajattelevat konkreettisesti talous-, vero- ja koulutuspolitiikasta, sosiaaliturvan uudistamisesta ja työmarkkinoista. En tiedä. Sen tiedän, mitä mieltä he ovat maahanmuuttopolitiikasta ja EU:sta.

Orpo linjaa, että työperäisen maahanmuuton pitää olla seuraavassa hallitusohjelmassa, mutta hän ei halua puhua siitä, miten sen voisi yhdistää perussuomalaisten kantojen kanssa.

– Emme tule selviämään ilman paljon suurempaa työperäistä maahanmuuttoa. Sen täytyy olla seuraavassa hallitusohjelmassa.

Keskustaa kokoomus on pitänyt koko oppositioaikansa vasemmistohallituksen pönkkäpuolueena ja kynnysmattona.

Kun keskusta tarpoo yhä kannatusalhossa ja hallitusten muodostaminen on pirstaleisella puoluekentällä entistä vaikeampaa, olisiko kokoomuksen ja keskustan yhteistyön tiivistämisessä ideaa ruotsalaisen blokkimallin kaltaisella tavalla niin, että hallitukseen mentäisiin yhdessä selkeällä sitoutumisella tiettyyn ohjelmaan?

– Sehän on keskustasta kiinni. Minulla on sinänsä hyviä kokemuksia kokoomus–keskusta-yhteistyöstä. Olemmehan me monissa asioissa lähellä toisiamme, ja he ovat olleet porvaripuolue. Jos juttelen keskustalaisten kanssa, niin tulee kuva, että keskusta on edelleen väärässä hallituksessa tai ainakin hallitus tekee heille väärää politiikkaa.

Helpottaisiko yhteistyön tiivistäminen kokoomuksen kannalta eduskuntavaalien asetelmaa?

– Hallitus on päätöksentekokykyisempi, jos hallituspuolueet ovat ideologisesti lähempänä toisiaan. Näin se ihannemaailmassa menee, mutta Suomen kokoisessa maassa mitään vaihtoehtoja ei pidä sulkea pois. Mitä vahvempi valtakirja meillä on, sitä enemmän voimme vaikuttaa uuden hallitusohjelman sisältöön ja sitä enemmän meillä on myös kavereita sen tekemiseen.

” Jos juttelen keskustalaisten kanssa, niin tulee kuva, että keskusta on edelleen väärässä hallituksessa tai ainakin hallitus tekee heille väärää politiikkaa.

Orpo alleviivaa, että pirstaloituneessa puoluekentässä hallitusohjelmaa on pystyttävä rakentamaan niin, että maata pystytään myös ohjaamaan. Orpon tiukka näkemys on, että Marinin hallituksessa ei näin ole.

– Kukaan ei pidä nyt ruorista kiinni. Suomi-laiva ajelehtii. Seuraavan hallituksen pitää ottaa ruorista kiinni ja viedä asioita määrätietoisesti eteenpäin. Se ei ole helppoa meidän näkökulmasta, eikä ole ollut tai tule olemaan sitä muillekaan.

Juuri nyt tilanne näyttää kokoomukselle hyvältä, mutta puolue on myös taidokas sotkemaan itse omat asiansa. Orpo tietää vallan hyvin, että vuosi on pitkä aika ja kaikki voi olla desimaalista – numerona tai sanana – kiinni.

– Minä jos joku sen tiedän.

Kokoomuksen puheenjohtajapeli näyttää juuri nyt jääneen telineisiin kirkkaiden vaalivoittojen ja kannatusmittausten ykkössijan vuoksi. Orposta kokoomus on nyt valmis vastuuseen nimenomaan joukkueena.

– Kolme vuotta oppositiossa on ollut monella tavalla puoluetta tervehdyttävääkin. Kokoomus on yhtenäisempi kuin muistan ikiaikoihin. Asiat vain loksahtelivat viime keväänä paikalleen ja väki yhdistyi toimimaan samaan suuntaan. Joukkue, joka toimii yhtenäisenä, kestää myöskin vaikeita paikkoja.

– Mitä tulee ajatukseen siitä, että kokoomus osaa ihan itse sotkea asioita, luulen, että me kaikki tiedostamme, että täytyy olla rohkeita, ei saa varmistella, koska vuosi on pitkä aika. Samalla pitää muistaa maltti ja tolkku asioissa.

– Kolme vuotta oppositiossa on ollut monella tavalla puoluetta tervehdyttävääkin, Petteri Orpo sanoo.

Kokoomukseen tolppa nousee puoluebarometreissä yleensä muita korkeammalle ylimielisyydessä. Viime syksynä vihreät tosin ottivat siinä loikan. Jos on pitkään kannatuskyselyiden kärjessä, ylimielisyys voi iskeä päälle.

– Puheenjohtajana tärkein tehtäväni on pitää jalat maassa ja mieli päättäväisenä. Jos itseäni arvioin, niin ylimielisyys ei juuri ole se päällimmäinen termi. Omalla työlläni yritän lieventää tätä meihin mahdollisesti kohdistuvaa helmasyntiä.

Lopuksi on kysyttävä, onko kokoomuksella suunnitelma jo sen varalle, että puheenjohtaja joutuisi kolmansien vaalien jälkeen tutustumaan erikoissairaanhoitoon?

Kuntavaalien jälkeen Orpolle tehtiin pallolaajennus. Aluevaalien jälkeen Orpon pohjeluu murtui. Kipsin kanssa ensimmäiset päivät menivät kovissa kivuissa ja nukkuminen oli vaikeaa.

– Ensi viikolla on lääkäri ja jalka kuvataan. Jos se on parantunut hyvin ja sille saa varata painoa, toivottavasti pääsen jo ensi viikolla eduskuntaan ainakin kyselytunnille.

Orpo suhtautuu tapahtumiin jo kuivalla huumorilla. Kolmansien vaalien varalle on viritetty ”suunnitelma”.

– Kaverit ovat sanoneet, että he ottavat minut ympärivuorokautiseen suojeluun voitettujen eduskuntavaalien jälkeen. Minä menen jonnekin, ja sinne kerätään (hallitus)neuvottelijat.

Huhtikuu 2023 näyttää, miten käy.