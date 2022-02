Perussuomalaisten entisen puheenjohtajan mukaan joko demareiden tai keskustan on muutettava asentoaan, jotta Nato-jäsenyys etenisi seuraavalla vaalikaudella.

Perussuomalaisten entisen puheenjohtajan, kansanedustaja Jussi Halla-ahon mukaan perussuomalaisilta tivataan jatkuvasti puolueen kantaa Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen.

– Perussuomalaisilla ei ole eikä mielestäni tarvitsekaan olla yhtenäistä kyllä- tai ei-kantaa. Pystymme toki muodostamaan kannan omien päätöksentekoprosessiemme avulla, jos asia tulee eduskunnan päätettäväksi, mutta tuleeko se eduskunnan päätettäväksi, ei ole perussuomalaisten käsissä, Halla-aho kirjoittaa Facebookissa.

Hän toteaa, että Nato-jäsenhakemuksen jättäminen on kiinni hallituspuolueista.

Halla-aho on nousemassa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi edellisen puheenjohtajan Mika Niikon (ps) jouduttua eroamaan tehtävästä Ukrainaa koskevien twiittiensä vuoksi.

Halla-ahon mielestä Nato-kantaa tivataan perussuomalaisilta poliittisista syistä.

– Kysymyksen tiedetään jakavan perussuomalaisten äänestäjäkuntaa. Yli puolet kannattajistamme vastustaa Nato-jäsenyyttä, mutta yli kolmannes kannattaa sitä. Jankutuksella ja painostuksella puolue yritetään saada hirttäytymään kyllä- tai ei-kantaan, minkä toivotaan suututtavan puolet tai vähintään kolmanneksen äänestäjistämme ja ajavan heidät Nato-kysymyksen takia jonnekin muualle.

Halla-ahon mukaan kokoomukselle ja vasemmistoliitolle sopii mainiosti, että ensi vuoden eduskuntavaaleista tulee Nato-vaalit.

– Perussuomalaiset eivät ole Nato-puolue. Nato-kysymys ei yhdistä meitä eikä ole kenellekään syy äänestää perussuomalaisia. Niille, joille jäsenyyden kannattaminen tai vastustaminen on tärkein tai ainoa äänestyskriteeri, on tarjolla parempiakin vaihtoehtoja kuin perussuomalaiset. Me tarjoamme selkeää ja yhtenäistä vaihtoehtoa aivan muissa kysymyksissä.

Hänen mukaansa perussuomalaisissa on tilaa sekä Naton kannattajille että vastustajille.

– Jotta asia etenisi seuraavallakaan kaudella, joko demareiden tai kepun on muutettava asentoaan. Kokoomuksella ja rkp:llä ei vaalien jälkeenkään ole eduskunnassa enemmistöä, Halla-aho toteaa.

Perussuomalaiset aloittaa uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen ohjelman valmistelun, kertoo Helsingin Sanomat.

Puolueen puheenjohtajan Riikka Purran mukaan tavoitteena on nostaa perussuomalaisten profiilia ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asioissa.

Perussuomalaisten nykyinen puolustuspoliittinen ohjelma on vuodelta 2015.

”Sanalla sanoen perussuomalaiset on Nato-kriittinen puolue, jolle Nato ei ole mörkö eikä taikasana. Puolue kannattaa ensisijaisesti oman puolustuksen saattamista kuntoon ja toissijaisesti Nato-selvityksen tekemistä, jossa ynnätään jäsenyyden hyödyt ja haitat”, ohjelmassa lukee.