Keskusta ehdotti aikaisemmin jakeluvelvoitteen kiristämistä 40 prosenttiin. Nyt puolue torjuu jakeluvelvoitteen kiristämisen 34 prosenttiin.

Keskusta on muuttanut kantansa uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteesta.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karin (vihr) mukaan hallitus on sopinut, että jakeluvelvoite kiristyy neljällä prosenttiyksiköllä 34 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä.

Keskustassa ei kuitenkaan ole enää haluja kiristää jakeluvelvoitetta 30 prosentista, sillä lisäkiristysten povataan nostavan entisestään pumppuhintoja.

Merkillepantavaa on se, että vielä loppusyksystä 2020 keskusta oli valmis kiristämään jakeluvelvoitetta kymmenellä prosenttiyksiköllä 40 prosenttiin.

Jakeluvelvoitteen kiristäminen oli tuolloin yksi keskustan esittelemistä keinoista veronkorotusten välttämiselle. Sama kanta oli esillä vielä tammikuussa 2021.

– Hallitusohjelmaankin on kirjattu, että päästövähennystoimenpiteiden pitää olla reiluja ja oikeudenmukaisia, eivätkä ne saa aiheuttaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Kun ei voida olla varmoja siitä, että se (jakeluvelvoitteen nostaminen) voitaisiin toteuttaa ilman hintojen nousemista, niin pitää olla politiikassa kyky arvioida aikaisempaa linjaa, keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen kommentoi asiaa IS:lle.

Kolmen ministeriön toimeksiannosta teetetyssä selvityksessä arvioitiin, että nykyinen 30 prosentin jakeluvelvoitetaso nostaa dieselin pumppuhintoja 12–22 senttiä litralta vuosikymmenen loppuun mennessä.

Jakeluvelvoitteen kiristäminen kymmenellä prosenttiyksiköllä nostaisi konsulttiselvityksen mukaan dieselin litrahintaa vielä 12,5–25 sentillä.

– Voi sanoa, että se olisi kestämätöntä tässä tilanteessa, Honkonen sanoo.

Jos jakeluvelvoitetta ei nosteta 34 prosenttiin, eikö tilalle pidä keksiä jokin muu päästövähennyskeino?

– Se jumppaaminen jää sinne (ilmastoneuvotteluihin). Pitää muistaa, että jakeluvelvoite ja uusiutuvien liikennepolttoaiheiden kehitys on ollut menestystarina valtionyhtiö Nesteelle, on tuotettu aika paljon kotimaista öljyä ja parannettu Suomen vaihtotasetta, mutta kun maailma on hyvin epävarma, raakaöljyn hinta on todella korkealla ja suomalaiset kotitaloudet ovat pulassa, niin kyllä tällaisessa tilanteessa pitää pystyä arvioimaan uudestaan aiempia linjauksia.

Jakeluvelvoite on voimassa olevan lain mukaan 18 prosenttia.

Juha Sipilän (kesk) hallitus päätti biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen kiristämisestä asteittain 30 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä.

Jakeluvelvoitelain avulla edistetään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun korvaamiseksi liikenteessä.