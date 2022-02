Näin Petteri Orpo kommentoi Jan Vapaavuoren presidenttipeliavausta ja listaa kriteerit Niinistön seuraajalle

Petteri Orpo linjaa kokoomuksen etsivän lähtökohtaisesti kokoomuslaista presidenttiehdokasta. Presidentti Niinistön työn hän katsoo olevan tällä hetkellä jopa maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen kunnioitusta herättävää.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo otti tyytyväisenä vastaan Helsingin ex-pormestarin Jan Vapaavuoren presidenttipelin avauksen viime lauantain Ylen Ykkösaamussa.

– Olen tyytyväinen siitä, että kokoomuksen riveistä osoitetaan kiinnostusta. Hänkin, kova nimi, asiaa pohtii. Alkaa olla aika, että tätä keskustelua puolueen sisällä käydään ja yhteiskunnassakin siitä, millainen henkilö voisi olla hyvä. Oli hyvä asia, että Vapaavuori asiaa pohdiskeli niin kuin pohdiskeli.

Vapaavuori olisi hyvä vaihtoehto kokoomukselle?

– Hän on erittäin osaava poliitikko. En ota yksittäisiin ehdokkaisiin muuten kantaa tässä vaiheessa. Käymme puolueyhteisössä ja sen ympärillä laajan keskustelun, ja on hyvä, että kiinnostuneita ihmisiä on.

Jan Vapaavuori on Helsingin edellinen pormestari.

Vapaavuori varmaankin jakaa persoonana kokoomusta?

– Varmaan jokainen poliitikko jakaa. Meillä on kuitenkin perinne siihen, että kun ehdokas on valittu, niin ryhmittäydytään ja tehdään töitä sen eteen.

Vapaavuori muotoili asiansa Ykkösaamussa seuraavasti:

– Jos siitä syntyy sellainen tilanne, että jotakin minun kaltaista ihmistä siihen jotkut laajemmat kansanjoukot haluavat, niin sitten asiaa pitää pohtia, mutta sen aika ei ole nyt.

Lausuntoa voi tulkita niin selväksi mukaan ilmoittautumiseksi kuin tässä vaiheessa presidenttipeliä on keneltäkään lupa odottaa.

Kommentti: Presidenttikisa heräilee ruususen unesta – kokoomuksen Jan Vapaavuori ilmoittautui käytännössä jo kisaan kepun Olli Rehnin lisäksi

Voisiko kokoomus olla presidentinvaaleissa sitoutumattoman porvariehdokkaan takana – vaikkapa Mikko Hautalan?

– Kokoomus etsii lähtökohtaisesti kokoomusehdokasta. Tämä on lähtökohta.

Politiikan kulisseissa puhutaan presidentti Sauli Niinistön entisestä ulkopoliittisesta avustajasta Mikko Hautalasta mahdollisena sitoutumattomana porvaripuolen ehdokkaana.

Hautala on Suomen Washingtonin-suurlähettiläs. Aiemmin hän on ollut myös Suomen Venäjän-suurlähettiläs. Venäjältä Hautala siirtyi Niinistön ulkopoliittiseksi avustajaksi ja kabinetin jäseneksi.

Mikko Hautala työskentelee Suomen Washingtonin-suurlähettiläänä.

Presidenttinä nyt kymmenen vuotta olleelta Sauli Niinistöltä jää kahden vuoden kuluttua suuret saappaat täytettäväksi. Se on tullut erittäin selvästi esiin Venäjän esittäessä vaatimuksiaan.

– Sauli Niinistön työ tällä hetkellä on jopa maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen kunnioitusta herättävää. Yhdysvaltain presidentti soittaa kaksi kertaa kuukauden sisällä, ja hän keskustelee säännöllisesti Venäjän Vladimir Putinin, Kiinan Xi Jinpingin ja kaikkien EU-johtajien kanssa. Se on poikkeuksellista ja meidän kaikkien täytyy olla siitä todella tyytyväisiä, Orpo sanoo.

Orpo listaa pyynnöstä kriteerejä Sauli Niinistön seuraajalle.

– Päivänselvää on se, että Niinistön saappaita ei ole helppo kenenkään täyttää. Jokainen tietenkin kasvaa tehtävään haasteiden mukana.

– Tässä ajassa erityistä on Sauli Niinistön ulkopolitiikan johtajuus. Meillä on tällä hetkellä valtiojohdossa yksi henkilö, johon ihmiset luottavat ja jota kuunnellaan maailmalla. Johtajuus, maltillisuus sekä samaan aikaan päättäväisyys. Se luo turvallisuutta. Korostaisin juuri johtajuutta. Presidentin pitää luoda turvaa ihmisille. Sitä kaivataan. Näyttää suuntaa ja olla rohkea.

Pitääkö Suomen seuraavan presidentin olla jo taustaltaan erityisesti Venäjä-tuntija?

– Pitää ymmärtää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Mitä enemmän tuntee Venäjää, aina parempi on Suomen presidenttinä toimia. Se tulee aina olemaan tehtävän iso haaste.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko joutui eroamaan tällä viikolla Ukraina-twiittinsä vuoksi. Perussuomalaisten valinta Niikon tilalle on Jussi Halla-aho. Orpo on tällä hetkellä ulkoasianvaliokunnan varajäsen.

– Oli ainut mahdollinen ratkaisu, että hän erosi. Ainut. Ei eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja voi lähetellä maailmalle omia mielipiteitään, jotka ovat ensinnäkin Suomen ulkopolitiikan linjan vastaisia ja toisekseen vaarallisia. Uuden puheenjohtajan osalta kunnioitamme perussuomalaisten ratkaisua, Orpo sanoo.

Niikko twiittasi tiistaiaamuna, että Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tai jonkun muun pitäisi astua julkisuuteen ja sanoa, että Ukraina ei liity Natoon. Muuten neuvottelut eivät Niikosta olisi onnistuneet Venäjän näkökulmasta ja seuraukset olisivat karmeat. Niikko pahoitteli myöhemmin twiittiään ja piti sitä huolimattomasti muotoiltuna.

Twiittiä pidettiin Suomen linjan vastaisena, koska Suomen ulkopoliittinen johto on pyrkinyt kiivaasti alleviivaamaan, että on Suomen oma asia päättää omista puolustusratkaisuistaan ja mahdollisesta Nato-jäsenyydestään. Sama oikeus kuuluu luonnollisesti myös Ukrainalle.