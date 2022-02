Annika Saarikko muistuttaa Li Anderssonille, että hallituksen tulevaisuusinvestoinnit tehtiin määräajaksi, eikä kaikkea voi kattaa lisävelalla.

Opetusministeri Li Andersson haluaa määräajaksi sovitusta ammattikoulujen opettajarahoituksesta pysyvää. Valtiovarainministerillä on kukkaronnyörit tiukoilla, vaikka huoli ammattikouluista on yhteinen.

Opetusministeri Li Andersson (vas) peräsi jälleen eilen eduskunnan täysistunnossa, että määräajaksi tehdystä ammattikoulujen opettajarahoituksesta tulisi tehdä pysyvää.

Kyse on yhdestä hallituksen alkutaipaleella tekemästä kolmeksi vuodeksi sovitusta tulevaisuusinvestoinnista.

– Tilanteessa, jossa oppivelvollisuutta on laajennettu ja työvoimapula on suuri, on ehdottoman vahvat perustelut tämän rahoituksen vakinaistamiselle, Andersson sanoi eduskunnassa.

Andersson on aiemminkin ajanut julkisuudessa ammattikoulujen opettajarahoituksesta pysyvää. Tulevaisuusinvestoinnit ovat yksi hallituksen huhtikuun kehysriihen murheenkryyneistä. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) teroittaa, että tulevaisuusinvestoinnit tehtiin määräajaksi.

– Ammatillisesta koulutuksesta jaan tämän (Li Anderssonin) huolen, mutta muistutan, että tulevaisuuspanostuksista kaikki tiesivät niitä liikkeelle laitettaessa, että ne ovat määräaikaisia. Se on ollut alusta asti tiedossa, Saarikko sanoo.

Hallituksen kevään vaikeissa työllisyys-, ilmasto-, ja kehysneuvotteluissa kaikki liittyy nyt kaikkeen. Saarikko muistuttaa peruskuviosta, jolla asiaa voi lähestyä.

– Joskus taloutta voi hoitaa niin, että yhdessä sovitun raamin sisällä kohdistetaan rahaa uudella tavalla. Se on toinen tapa kuin aina vaan ottaa lisää velkaa. Yhteinen näkemys on siitä, että ammatillisen koulutuksen laatu pitää turvata. Käynnissä on iso murros, kun oppivelvollisuusikää on pidennetty.

Tulevaisuusinvestoinnin jatkoa voisi siten ajatella vain sen kautta, että opetus- ja kulttuuriministeriössä tehtäisiin sisäistä rajojen uudelleen kohdennusta.

Anderssonin mukaan ammatillisen koulutuksen määrärahojen lisääminen kolmen vuoden kertaluonteisilla erillä ei tule tarkoittamaan aiemmin sovitun rahoituksen loppuessa, että sen avulla palkatut opettajat joutuisivat jättämään työnsä vuoden lopussa.

– Koulutuksen järjestäjät pystyvät itse päättämään, kuinka pitkiin työsuhteisiin näitä opettajia on palkattu, ja rahaa on myöskin voitu käyttää tuntiopettajien, siis jo töissä olevien opettajien, tuntien lisäämiseen. Tästä huolimatta on vahvat perusteet lisätä ammatillisen koulutuksen pysyvää rahoitusta, koska edelleen joudumme työskentelemään niiden ongelmien kanssa, joita edellisen vaalikauden leikkaukset ovat aiheuttaneet ammatillisen koulutuksen laatuun ja lähiopetuksen määrään, Andersson painotti.

Andersson viesti näkemyksestään jo tammikuussa Twitterissä. Hän sanoi tuolloin opetus- ja kulttuuriministeriön esittävän kevään kehysriiheen, että ammatillisen koulutuksen 80 miljoonan tulevaisuusinvestoinnista tehdään pysyvä parannus ammatillisen koulutuksen perusrahoitukseen.

Hallitus on aiemmin sopinut, että tulevaisuusinvestointeihin varatut määrärahat tulevat tiensä päähän tänä vuonna.