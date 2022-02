Valiokunnan johtoon nouseva Halla-aho ei ole profiloitunut ulko­poliittisena keskustelijana – näin hän on ajatteluaan avannut

IS poimi Halla-ahon ulkopoliittisia kannanottoja vuosien varrelta.

Kansanedustaja Jussi Halla-aho on puheenjohtaja Riikka Purran ehdotus eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Valiokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten Mika Niikko kertoi eilen eroavansa tehtävästään Twitter-kirjoituksensa aiheuttaman kohun vuoksi.

Ex-puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-aho (ps) nousee eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Halla-aho ei ole profiloitunut ulkopoliittisena keskustelijana, mutta valiokunnan puheenjohtajuus on lankeamassa ryhmän poliittisesti kokeneeseen kaartiin kuuluvalle Halla-aholle.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) eroaa tehtävästään, koska kirjoitti Twitteriin sopimattoman kommentin Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin keskusteluista Ukrainasta.

– Nyt pitäisi sitten Macronin tai jonkun muun astua julkisuuteen ja sanoa, että Ukraina ei liity Natoon. Muutoin neuvottelut ei onnistuneet Venäjän näkökulmasta ja seuraukset on karmivat. Eikä Lännestä löydy yhtä viisasta päämiestä joka Venäjän tuntee, Niikko twiittasi.

Halla-ahon kenties laajin ulkopoliittinen puheenvuoro on kesäkuulta 2019, jolloin hän puhui Paasikivi-seurassa perussuomalaisten ulko- ja turvallisuuspoliittisista näkemyksistä.

Puoluejohtajana tuolloin toiminut Halla-aho sanoi, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei ole perussuomalaisille mikään profiilikysymys.

Halla-ahon mielestä Suomen olisi pitänyt liittyä Natoon 90-luvulla, ja eikä hän kolmisen vuotta sitten nähnyt aihetta jäsenyydelle.

– Oma henkilökohtainen näkemykseni on, että Suomen olisi ollut järkevää liittyä Natoon 1990-luvulla, kun maailmanpoliittinen tilanne oli erilainen kuin nykypäivänä. Silloin oli kuitenkin silloin, ja nyt on nyt, Halla-aho sanoi Paasikivi-seurassa kesällä 2019.

Tuolloin Halla-aho arveli, että Venäjän reaktio Suomen Nato-jäsenyyteen olisi Suomen kannalta kielteinen.

– Jäsenyysprosessi itsessään altistaisi Suomen monenlaiselle mielipide- ja informaatiovaikuttamiselle. Etenkin jos ratkaisu sidottaisiin kansanäänestykseen.

Eilen Halla-aho puolestaan kirjoitti Facebookiin pitkähkön päivityksen Ukrainan kriisistä ja Natosta.

– Venäjän tavoitteet naapuriensa suhteen eivät kuitenkaan ole legitiimejä, eikä niistä siksi voi tehdä kestäviä ja oikeudenmukaisia kompromisseja. Kukaan ei uhkaa Venäjää sotilaallisesti, eikä Venäjä siksi voi sinänsä oikeutettuihin turvallisuusintresseihinsä nojaten vaatia naapurimaitaan alistumaan venäläiseen hegemoniaan tai rajoittamaan omaa ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintavapauttaan.

– Ukrainan tapauksessa ei ole olemassa ratkaisua, joka sekä tyydyttäisi Venäjää että olisi hyväksyttävissä sen enempää Ukrainan oikeutettujen intressien kuin kansainvälisen oikeuden periaatteidenkaan kannalta. Siksi neuvotteleminen on joko turhaa tai täysin moraalitonta, Halla-aho kirjoitti Facebookissa.

Halla-ahon mielestä Venäjälle on luotava vahva intressi olla hyökkäämättä Ukrainaan tai muuallekaan. Hän ei usko, että Ukraina voisi lähiaikoina liittyä Natoon, tai että Nato tai Yhdysvallat lähtisi sotaan puolustamaan Ukrainaa.

– Sen sijaan realistista ja tehokasta on auttaa Ukrainaa puolustamaan itseään, esimerkiksi asetoimituksilla, joihin monet länsimaat onneksi ovatkin ryhtyneet, Halla-aho totesi Facebookissa.

Suomen Nato-jäsenyydestä Halla-aho oli samaa mieltä kuin Paasikivi-seuran puheessaan.

– Tämä asia olisi kannattanut käydä läpi esimerkiksi 90-luvulla. Mutta koska silloin ilmapiiri ei ollut jännittynyt, aihe koettiin turhaksi, aivan samoin kuin vuotavan katon korjaaminen koetaan turhaksi silloin, kun aurinko paistaa.

– Kansallista turvallisuutta pitäisi ajatella strategisesti, pitkäjänteisesti ja jo hyvän sään aikana. Kuten viisaasti on sanottu, Suomi ei voi maantieteelliselle sijainnilleen mitään. Naapureiden kanssa on tultava toimeen ja muistettava omien voimien rajat. On estettävä sellaisten intressien syntyminen, joita naapurilla olisi kiusaus ryhtyä suojelemaan. Venäjältä muuttaneet kaksoiskansalaiset ovat tällainen intressi.

– Edelleen pitäisi olla altistamatta itseään painostukselle, uhkailulle tai voimatoimille ja nakertamatta omia mahdollisuuksia puolustautua. Venäläisten maakaupat, Ottawan miinasopimukseen liittyminen ja kiihkomielisen ilmastopolitiikan syventämä energiariippuvuus Venäjästä ovat hyviä esimerkkejä omiin muroihin lorottelusta, Halla-aho kirjoitti eilen Facebookissa.

Halla-aho itse joutui somekirjoittelunsa takia eroamaan eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajan tehtävistä syyskuussa 2011.

Puheenjohtaja Timo Soini antoi Halla-aholle heti tämän eduskuntauran aluksi valiokunnan puheenjohtajuuden, ja räväköillä nettikirjoituksillaan mainetta niittänyt Halla-aho kirjoitti Facebookiin päivityksen Kreikasta, jota EU tuolloin tukipaketeillaan piti pystyssä.

– Juuri nyt Kreikkaan tarvittaisiin sotilasjuntta, jonka ei tarvitsisi välittää suosiostaan, ja joka voisi panna lakkoilijat ja mellakoijat kuriin panssarivaunuilla, Halla-aho kirjoitti Facebookissa.

Tämän jälkeen Halla-aho ei ole joutunut suureen poliittiseen kohuun sanomisistaan tai tekemisistään.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuus kuuluu tällä vaalikaudella perussuomalaisille.

Puheenjohtaja Riikka Purra (ps) kertoi tänä aamuna ehdottavansa Halla-ahoa ulkoasiainvaliokunnan johtoon, ja perussuomalaisten eduskuntaryhmä päättää asiasta huomisessa kokouksessaan.

Lue lisää: Jussi Halla-aho nousemassa ulko­asiain­valio­kunnan puheen­johtajaksi