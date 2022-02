Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra esittää Halla-ahoa tehtävään.

Jussi Halla-aho on lupautunut olemaan käytettävissä valiokunnan puheenjohtajaksi.

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja Riikka Purra ehdottaa puolueen entistä puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi. Purra kertoo Illta-Sanomille Halla-ahon suostuneen tehtävään.

– Ryhmäkokous tämän lopulta huomenna päättää, Purra toteaa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikka on vapautumassa, koska nykyinen puheenjohtaja Mika Niikko (ps) kertoi eilen jättävänsä tehtävän. Niikko joutui ankaran kritiikin kohteeksi julkaistuaan aamupäivällä Twitter-viestejä, joissa kyseenalaistettiin Ukrainan mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä. Kommentteja pidettiin Suomen ulkopoliittisen linjan vastaisina.

Purra perustelee Halla-ahon esittämistä puheenjohtajaksi kokemuksella ja ulkopoliittisella asiantuntemuksella.

– Ulkoasiainvaliokunta on erittäin tärkeä ja arvokas valiokunta, jonka puheenjohtajan paikka on varsin näkyvä.

Jussi Halla-aho on perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, joka on toiminut eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana ja jolla on kokemusta myös Euroopan parlamentista.

– Hän on varsin taitava kansainvälisen politiikan kysymyksissä. Mielestäni hän ei ole näissä edellisissä tehtävissään riittävästi päässyt toimimaan näiden asioiden parissa, joten ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuus on tässä mielessä erittäin oivallinen paikka Jussi Halla-aholle, Purra perustelee.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä päättää valinnasta torstaina ryhmäkokouksessaan.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.