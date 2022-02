EK:n toimitusjohtaja vaatii selvyyttä siihen, miksi hallitus haluaa tulkita työllisyyslukemia ylioptimistisesti.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK perää pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitukselta uskottavia työllisyyspäätöksiä.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies vaatii hallitusta päättämään työttömyysturvan uudistamisesta.

– Meillä on Suomessa samaan aikaan kaikkien aikojen pahin pula osaavasta työvoimasta ja korkea työttömyys, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys. Tämä osoittaa, ettei järjestelmä toimi ja työttömyysturva kilpailee työn kanssa, Häkämies sanoo.

Hallituspuolueet neuvottelevat parhaillaan työllisyystoimista, joilla vahvistetaan julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla. Takarajana neuvotteluille on ensi viikon tiistai.

Häkämiehen mukaan työllisyys on parantunut suhdanteen ja mittavien elvytyspakettien ansiosta.

– Sen sijaan hallituksen omat, päätösperäiset työllisyyspäätökset ovat hälyttävän kaukana tavoitteesta. Erityisen huolestunut tulee olla päätösten työllisyysvaikutusten todentamisesta.

Häkämies toteaa, että Marinin hallitus on arvioinut tehneensä päätöksiä jo noin 74 000 uuden työpaikan edestä, mutta Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) joulukuisen koosteen mukaan valtiovarainministeriö (VM) todentaa niistä vain 30 000, kun mukaan otetaan myös työllisyyden kannalta kielteiset päätökset.

Hallitus esimerkiksi arvioi, että jatkuvalla oppimisella luodaan 10 000 työllistä ja VM puolestaan laskee työllisyysvaikutukseksi vain 1 000.

– Suomessa on pitkään tukeuduttu talouden, vaikkapa työllisyyden luvuissa valtiovarainministeriön asiantuntemukseen. Nyt hallituspuolueet ovat ajaneet ministeriön yli. On saatava selvyys siihen, miksi VM on siirretty sivuun ja hallitus haluaa arvioida lukemia ylioptimistisesti.

Häkämies toteaa, että myös talouspolitiikan arviointineuvosto kiinnittää tuoreessa raportissaan huomiota hallituksen ja VM:n lukujen suureen eroon.

– Tämän, jos minkä, tulisi hälyttää, Häkämies sanoo.