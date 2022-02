Kommentti: Mika Niikko on ollut väärällä paikalla valio­kunnan johdossa koko vaali­kauden – nyt harkinta­kyky petti lopullisesti ja perus­suomalaisten on pantava mies vaihtoon

Perusuomalaisilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin nakata Mika Niikko (ps) ulos eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan johdosta. Selkeintä olisi, että paikan ottaisi puolueen puheenjohtaja Riikka Purra, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Vaihtaako perussuomalaiset ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaa? Mika Niikon paikalle luontevin ratkaisu olisi Riikka Purra, mutta myös Jussi Halla-ahon nimi on esillä.

Perussuomalaisten vantaalaisen kansanedustaja Mika Niikon asema eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan johdossa on ollut koko vaalikauden ajan yksi koko eduskunnan ihmetellyimmistä asioista.

Niikon edesottamuksia ja esiintymisiä on saatu seurata valiokunnassa kiusaantuneena ja pelko sydämessä.

Mutta tämän päiväisellä Venäjä-twiitillään Niikko ylitti jopa aikaisemmat saavutuksensa.

Harkintakyky petti herkässä ulkopoliittisessa tilanteessa, kun hän analysoi Ukrainan ja Venäjän tilannetta Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Moskovan-vierailun jälkeen:

Lue lisää: Mika Niikon kannanotto Ukrainan Nato-jäsenyydestä tyrmistyttää – ”Suomen linjan vastainen, käsittämättömän ajattelematon”

– Nyt pitäisi sitten Macronin tai jonku muun astua julkisuuteen ja sanoa, että Ukraina ei liity Natoon. Muutoin neuvottelut ei onnistuneet Venäjän näkökulmasta ja seuraukset on karmivat. Eikä Lännestä löydy yhtä viisasta päämiestä joka Venäjän tuntee, Niikko vastasi Twitterissä ex-kansanedustaja Reijo Tossavaiselle (ps).

Niikko poisti twiittinsä, mutta hän ehti jos osoittaa, millä tasolla ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan harkintakyky on.

Jälkikäteisselittely ei tilannetta auttanut:

– Toki olen sitä mieltä että jokainen itsenäinen valtio on vapaa hakemaan Nato-jäsenyyttä. Tällä hetkellä Ukrainan Nato-jäsenyys ei ymmärtääkseni ole realistinen. Jännitteiden lieventämiseksi vuoropuhelun jatkaminen ja uhittelun vähentäminen on tärkeää, Niikko kirjoitti.

Eduskuntapuolueet tuomitsivat Niikon kirjoituksen ja vaativat NIikon eroa.

Tällä kertaa jopa perussuomalaisten johto reagoi tilanteeseen. Puheenjohtaja Riikka Purra irtisanoutui Niikon näkemyksistä.

Lue lisää: Riikka Purra sanoutuu irti Mika Niikon Ukraina-puheista – keskustasta vaaditaan jo valiokunnan puheen­johtajan eroa

” Mitä jos Niikko olisi edes sen verran pysähtynyt ajattelemaan, että olisi laittanut twiittiinsä Ukrainan paikalle Suomen?

Niikko pelasi täysin Venäjän ja Vladimir Putinin pussiin.

Tiivistäen: Suomen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja toimii asemassaan enemmän Venäjän kuin Suomen etujen mukaan.

Aikaisemmin Niikkoa on syytetty sopimattomista Kiina-yhteyksistä. Sekin on vakava moite ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaa kohtaan.

Kyse on juuri ja ennen muuta Niikon asemasta ulkoasianvaliokunnan johdossa.

Vielä ennen vanhaan ei olisi tullut kuuloonkaan, että eduskunnan keskeisen valiokunnan johtoon olisi voinut nousta Niikon tasoinen henkilö. Suuret puolueet katsoivat, ketä millekin paikalle rohkenee nostaa.

Perussuomalaisia lukuun ottamatta – ja kulisseissa suurin osa perussuomalaisistakin – on hämmästellyt Niikon puheenjohtajuutta.

Syyttävä sormi on osoittanut perussuomalaisten edelliseen puheenjohtajaan Jussi Halla-ahoon, joka vaalien jälkeen petasi Niikolle puheenjohtajan paikan. Eduskunnassa on epäilty, että kyseessä saattoi olla jopa jonkin sortin halla-aholainen huumori. Jos oli, paikka ja tehtävä olivat vääriä huumorinheittoon.

Toisaalta Helsinkiin sijoitetuilla ulkomaiden suurlähetystöillä on saattanut olla hauskaakin, kun ne ovat raportoineet päämajoihinsa Suomen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan uskottavuudesta.

Tarinoita diplomaatit ovat epäilemättä kuulleet.

Valiokunnan toiminnalle Niikko on ollut ongelmallinen koko ajan.

IS:llekin on toistuvasti kerrottu, miten Niikkoa ei voi päästää yksinään edustamaan oikein mihinkään ulkopolitiikkaa sivuavaan tilaisuuteen. Puheenjohtajan esiintymisten suhteen ollaan varpaillaan.

Valiokuntaneuvos on aina herkissä tilanteissa lähimaastossa – kaiken varalta. Valiokunnan varapuheenjohtaja, ex-ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) on pelastanut paljon.

Lokakuussa Niikko suututti myös presidentti Sauli Niinistön valiokunnan ja presidentin yhteisessä Teams-tapaamisessa, kun Niinistö tulkitsi Niikon syyttäneen Suomen ulkopoliittista johtoa kaksilla korteilla pelaamisesta Kiinan-politiikassaan.

Lue lisää: Setä Arkadia: ”Nyt se Mika Niikko suututti sitten presidentti Niinistönkin” –ulkoasianvaliokunnassa kuohuu

Viime viikkoina ja kuukausina Niikko on herättänyt huomiota myös koronapuheillaan. Hän kertoi lääkinneensä itseään loislääkkeellä.

Se ei ole suurikaan ihme, että kansanedustajien suusta tulee sammakoita – myös ulkopolitiikassa.

Mutta eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on toinen paikka.

Sen puheenjohtajuus ei kuulu hahmolle, joka tekee valiokunnasta yhden sortin irvikuvan, jolle naureskellaan sekä eduskunnassa että sen ulkopuolella.

Tällä vaalikaudella Ilkka Kanervan (kok) luotsaama puolustusvaliokunta on ottanut suvereenin johtoaseman eduskunnassa ulko- ja turvallisuuspolitiikan käsittelyssä uav:hen verrattuna.

Eduskuntaan tulevat ulkoministeriön ja puolustusvoimien asiantuntijat kauhistelevat menoa valiokuntaan, johon he eivät myöskään luota.

He esiintyvät mieluummin puolustusvaliokunnassa, ja katsovat sen osaavan työnsä paremmin.

Ennen valiokuntien arvojärjestys oli toisin päin.

Ennen Niikkoa kuului kauhistella, miten vähemmistökommunistien kansanedustaja Jaakko Laakso (vas) saattoi nousta aikoinaan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajaksi. Niikko on osoittanut, että nykyään mikä tahansa on mahdollista.

Näinä aikoina valtiollisen tahon ulko- ja turvallisuuspoliittisia lausuntoja seurataan suurennuslasilla.

Sen sai kokea myös pääministeri Sanna Marin (sd), joka meni tammikuussa sanomaan uutistoimisto Reutersin haastattelussa, ettei Suomi liity Natoon hänen kaudellaan.

Lue lisää: Kommentti: Marin pelasi kielteisen Nato-korttinsa suoraan Putinin lapaan – pääministeri olisi saanut pitää Nato-linjansa omana tietonaan

Venäjä olisi voinut käyttää Marininkin lausuntoja propagandassaan, mutta ei ole sitä jostain syystä ainakaan toistaiseksi tehnyt.

Marin sai sen sijaan kiitosta kohudosentti Johan Bäckmanilta, Donetskin ”viralliselta edustajalta Suomessa”, kuten saanee varmaan Niikkokin.

” Perussuomalaisilla on ylipäätään nyt tarkka paikka osoittaa, mikä sen vastuu on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa – vaikka sitten oppositiossa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsittelee Niikon tapausta torstaina.

Jos Niikko jatkaa, voidaan tulkita entistä vahvemmin, että Niikon puheet ovat myös puolueen linja – sanoipa Riikka Purra mitä tahansa.

Siksi perussuomalaisten ja muidenkin suomalaisten, eduskunnan ja kaikkien kannalta viisainta olisi, jos Riikka Purra ottaisi itse valiokunnan johtoonsa. Valiokunta on jyvitetty perussuomalaisille.

Myös Timo Soini hoiti uav:ta puheenjohtajuutensa ohella.

Jos Jussi Halla-aho nousee valiokunnan johtoon, kannattaa muistaa, että juuri hänen ideansa oli nostaa paikalle Mika Niikko.

Perussuomalaisilla on ylipäätään nyt tarkka paikka osoittaa, mikä sen vastuu on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa – vaikka sitten oppositiossa. Esimerkiksi EU-parlamentissa on nähty kuhertelua Venäjän tukemien poliittisten voimien kanssa.