Oppositio iski kovaa hallituksen kimppuun pääministerin ilmoituksen yhteydessä: ”Kaaos jää yritysten ja kansalaisten kalliisti maksettaviksi”

Sanna Marin antoi tänään tiistaina eduskunnan istunnossa pääministerin ilmoituksen hallituksen politiikasta vuonna 2022 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä.

Pääministeri Sanna Marin ja valtiovarainministeri Annika Saarikko eduskunnan täysistunnossa, jossa käytiin valtiopäivien avauskeskustelu pääministerin ilmoituksen johdosta. Avauskeskustelun aiheena on hallituksen politiikka vuonna 2022 ja keskeisimmät eduskunnalle annettavat esitykset.

Suomen velkaantuminen ja työllisyys- ja ilmastotoimet sekä energian hinta nousivat keskiöön, kun oppositio pääsi ääneen valtiopäivien avauskeskustelussa, jonka aiheena oli hallituksen politiikka vuonna 2022 ja keskeisimmät eduskunnalle annettavat esitykset.

Pääministeri Sanna Marin linjasi pääministerin ilmoituksessa muun muassa, ettei kasvua tukevaa politiikkaa pidä lopettaa liian aikaisin.

– Meidän on vältettävä tässä ajassa sellaisia toimia, joilla omin toimin heikentäisimme talouskasvun edellytyksiä. Sen vuoksi hallituksen finanssipolitiikka on ollut lievästi elvyttävää. Meidän on myös kyettävä reagoimaan edelleen käsissämme olevaan pandemiaan aina kulloisestakin tilanteesta käsin.

– Tässä keskeisinä toimina ovat tuottavuuden parantaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen.

Energian hinnan nousu aiheuttaa Marinin mukaan oikeutetusti huolta.

– Tämä näkyy kansalaisten arjessa, liikkumisessa ja asumisessa. Ja tähän tilanteeseen pitää suhtautua vakavasti. Suomessa tilanne on vakava, mutta muualla Euroopassa tilanne on vielä paljon vaikeampi. Johtuen muun muassa siitä, että siirtymää uusiutuviin energiamuotoihin ei ole kyetty hoitamaan samalla tavalla kuin Pohjoismaissa.

Kokoomuksen Kai Mykkänen muistutti valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) viime vuoden lopun puheista, joiden mukaan keskusta ei ole mukana hallituksessa, joka keimailee menokehysten toistuvan rikkomisen kanssa.

Tämä lupaus tarkoittaa Mykkäsen mukaan 370 miljoonan euron leikkauksia.

– Kova savotta mille tahansa vaalivuoden budjettia tekevälle. Samaan aikaan muut hallituspuolueet ovat esittäneet yli miljardin euron lisäysvaatimukset ensi vuoden menoihin.

Mykkänen muistutti, että hallitus on jo ehtinyt esittää lisäbudjettia, joka nostaa tämän vuoden velkaantumista puolella miljardilla.

– Lisäbudjetin kohteet olivat sinänsä tarpeellisia. Mutta kestävä hyvä syntyy valinnoilla, ei velalla velan päälle.

– Miksi te, pääministeri Marin, ette siirry vastuun ja valintojen tielle jatkuvan velkaelvytyksen sijaan? Vai tarkoittaako hyvän tekeminen teille sitä, että lisätään menoja velaksi velan päälle?

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenvuoron piti kansanedustaja Lulu Ranne keskittyi lähinnä hallituksen ilmasto-, talous-, työllisyys- ja maahanmuuttopolitiikan kritisoimiseen.

– Hallitusta kuvaa lausahdus ”Minun jälkeeni vedenpaisumus”. Se kuvaa johtajaa, joka kansansuosionsa ja asemansa turvaamiseksi tekee ratkaisuja, joista viime kädessä kärsii kansa.

– Nykyhallituksen aiheuttama kaaos jää yritysten ja kansalaisten kalliisti maksettaviksi. Poliittinen vastuu jälkien korjaamisesta jää seuraavalle hallitukselle, Ranne sanoi.

Ilmastomenoille ei näy Ranteen mukaan loppua. Perussuomalaiset vaatii, että vuoden 2035 hiilineutraaliustavoite on siirrettävä vuoteen 2050.

– Rakenteellisesti alijäämäisen Suomen tulee käyttää rahansa kansalaistensa ostovoiman ja yritystensä kilpailukyvyn parantamiseen, sekä aloittaa julkisen talouden tasapainottaminen karsimalla toissijaisista menokohteista.