Ympäristövaliokuntaa johtava Juha Sipilä kompensoisi liikenteen päästöjä maankäyttösektorin puolella. Hallituksen välitarkastelua ilmastopäätöksissä Sipilä pitää turhana.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) torjuu jakeluvelvoitteen kiristämisen päästövähennyskeinona.

– Hakisin siihen vaihtoehtoisia tapoja, tällä tavoin se päätyy mittarille kuluttajan maksettavaksi, siinä ei ole muuta tietä, Sipilä kommentoi IS:lle.

Jakeluvelvoite on voimassa olevan lain mukaan 18 prosenttia. Jakeluvelvoitelain avulla edistetään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun korvaamiseksi liikenteessä.

Sipilän hallitus päätti biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen kiristämisestä asteittain 30 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä.

Nyt Sanna Marinin (sd) hallituksen pöydällä on jakeluvelvoitteen kiristäminen 34:ään prosenttiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön toimeksiannosta teetetyssä selvityksessä arvioitiin, että nykyinen 30 prosentin jakeluvelvoitetaso nostaa dieselin pumppuhintoja 12–22 senttiä litralta vuosikymmenen loppuun mennessä. Arvio ei sisällä markkinahintojen mahdollista nousua.

Jakeluvelvoitteen kiristäminen 34:ään prosenttiin nostaisi selvityksen mukaan dieselin hintaa vielä 5–10 senttiä litralta.

AFRY Management Consultingin tekemässä selvityksessä lähdettiin siitä, että hintapaine osuisi dieseliin. Käytännössä on mahdollista, että polttoaineiden jakelijat jyvittäisivät osan kasvavista dieselkustannuksista bensa-autoilijoiden maksettavaksi.

Keskusta on kieltäytynyt tiukasti uusista polttoaineverotuksen kiristyksistä tällä hallituskaudella.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että keskustajohtoisen hallituksen viime kaudella tekemä päätös jakeluvelvoitteesta nostaa joka tapauksessa pumppuhintoja.

Sipilä pitää yhä aikaisempaa päätöstä perusteltuna.

– Niin, kyllä nämä päästövähennykset maksavatkin, se on selvä asia. Meillä löytyy bioöljyjä ja mäntyöljyjä, paistinrasvoja ja biojätettä, ilman muuta ne kannattaa ottaa siihen käyttöön, mutta siinä on joku raja. Mielestäni raja ylitetään, jos sekoitevelvoite nostetaan 34:ään.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan polttoaineen verotusta ei kiristetä enää tällä vaalikaudella. Polttoaineen hinta kuitenkin nousee jo Juha Sipilän (kesk) hallituksen kaudella tehdyn jakeluvelvoitelain nojalla.

Sipilällä on mielessään ehdotus, joka olisi hänen mukaansa vaihtoehto jakeluvelvoitteen lisäkiristyksille.

– Kun puhutaan maatalouden päästöistä, niin turvepeltojen osuudeksi on arvioitu kahdeksan miljoonaa tonnia. Väitän, että tehokkaampaa kuin sekoitevelvoitteen kasvattaminen olisi se, että öljy-yhtiö voisi kompensoida sen sillä tavalla, että viljelijä sitoo omassa pellossaan saman määrän hiiltä. Se on yksi esimerkki, miten liikenteen päästöjä voisi kompensoida maankäyttösektorin puolella.

Öljy-yhtiö siis maksaisi viljelijälle siitä, että esimerkiksi pohjaveden pintaa nostamalla estettäisiin hiilen pääseminen ilmakehään.

Tämä vähentäisi päästöjä ja olisi Sipilän mukaan kustannustehokkaampaa myös yhtiöille.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Kristiina Lång suhtautuu Sipilän ehdotukseen varovaisen myönteisesti.

– Tätä tehdään jo maailmalla eli fossiilisia päästöjä kompensoidaan jollakin tavalla. Tämä ei vähentäisi polttoaineiden päästöjä, mutta Suomen mittakaavassa päästöt vähenisivät, mikä auttaisi hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa.

Långin mukaan turvepeltojen päästöt ylittävät henkilöautojen päästöt, joten potentiaalia päästöjen vähentämiseen olisi paljon.

Lång huomauttaa, että viljelijän pitäisi sitoutua järjestelyyn pitkäksi ajaksi ja päästöjen vähentämistä tulisi valvoa vähintään pistokokein.

Turvepeltojen kasvihuonepäästöiksi on arvioitu vuosittain noin 8,7 miljoonaa tonnia. Sipilän mukaan kyseessä on ”houkutteleva erä”, kun mukaan lasketaan vielä käytöstä poistetut turvesuot.

– Miettisin vakavasti, voisiko nämä kaksi asiaa yhdistää sillä tavalla, että saataisiin paljon edullisempaa hiilensidontaa aikaiseksi, kun ylitettäisiin nämä EU:n keksimät sektorirajat. Ei se ilma tiedä, onko se Lulucf:n piiristä, liikenteestä vai tehtaan piipusta.

Hallituksessa odotetaan parhaillaan asiantuntijalaitosten arvioita viime syksynä tehdyistä ilmastotoimista.

Yksi taho, jolta arviota odotetaan, on Suomen ilmastopaneeli. Paneeli jätti jo 25. tammikuuta arvionsa hallituksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta.

Ilmastopaneelin mukaan ”päästövähennyksiä taakanjakosektorilla ei juurikaan ole saavutettu”.

Maatalouden päästöt eivät ole paneelin mukaan laskeneet ja liikenteen päästötkin ovat laskeneet vain hieman. Paneeli viittaa myös EU:n kaavailemaan liikenteen ja lämmityksen päästökauppaan.

Sipilä katsoo, että jos liikenteen päästökauppa tulee, mallin on oltava ehdottomasti EU-pohjainen.

– Kansallista päästökauppaa ei kannata missään tapauksessa tehdä, se on aivan pähkähullu ajatus.

Sipilän mielestä hallituksen välitarkastelu on "turha”.

– Näin on kai sovittu hallituksessa, silloin joku arvio täytyy tehdä. Kun puhutaan kymmenen vuoden päähän tähtäävistä ilmastotoimista, niin puolen vuoden tarkastelujakso on hirveän lyhyt. Viime kaudella meidän sähköautotavoitteelle naurettiin, kun se oli 300 000 autoa 2030 mennessä, nyt ennuste on tarkentunut 700 000:een autoon. Kun joku asia lähtee trendinomaisesti muuttumaan, se muuttuu nopeammin kuin osataan arvioida.