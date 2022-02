Lindén pitää rajoitusten purkamista nykyisessä pandemiatilanteessa riskinottona.

Aki Lindén on toiminut Suomen perhe- ja peruspalveluministerinä 4. helmikuuta alkaen.

Tuore perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) puhuu rajoitusten purkamisen riskeistä Helsingin Sanomissa. Äitiyslomalla olevaa Krista Kiurua (sd) sijaistava Lindén tukee hallituksen yhteistä linjaa, mutta toteaa, että rajoituksista luopuminen voi pahentaa epidemiatilannetta.

– Onhan rajoitusten purkaminen tässä tilanteessa eräänlainen riskinotto. Toki tietoinen riskinotto optimistisessa hengessä, eli itsekin uskon siihen, että eiköhän tässä pärjätä, hän sanoo HS:ssa.

Lue lisää: Vapaus koittaa ystävänpäivänä – näin rajoituksia puretaan

Lindén huomauttaa, että kahden viime viikon aikana koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa 243, mikä on enemmän kuin kertaakaan pandemian aikana vastaavalla ajanjaksolla. Hän korostaa, ettei kuolemia tule vähätellä, vaikka kyse on iäkkäistä ihmisistä.

– Kriisin alussahan kriisinhoito lähti voimakkaasta solidaarisuudesta hauraimpia ihmisiä kohtaan, Lindén kommentoi HS:lle.

Nykyisistä rajoituksista on määrä luopua ystävänpäivänä, eli ensi viikon maanantaina. Hallitus suosittelee, että tuolloin kaikki kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-alan yleisötilaisuuksia sekä harrastustoimintaa koskevat rajoitukset puretaan kokonaan. Päätöksen tekevät lopulta alueelliset viranomaiset.

Lue lisää: Uudenmaan kokoontumis­rajoitukset lievenevät, yleisö­tilaisuuksien järjestäminen vapautuu osittain

Lisäksi hallitus höllentää ravintolarajoituksia, jolloin ravintolat, baarit ja yökerhot saavat jälleen anniskella kello 23 asti ja pitää ovensa auki puoleen yöhön. Nykyisellään baarit ja yökerhot joutuvat sulkemaan ovensa kello 18, ja ruokaravintolat ja kahvilat kello 21.

Viime viikolla Lindén kertoi Ilta-Sanomille toivovansa selkeämpiä mittareita ja asteikkoa, mikäli rajoituksia joudutaan säätämään uudelleen.

– Se tarkoittaa sitä, jos sairaaloissa on esimerkiksi 650 potilasta, sellaisessa tilanteessa meillä on tietyt rajoitukset. Jos sairaaloissa on 300 potilasta, niin lievemmät rajoitukset ja jos alle sata potilasta, niin ei tarvittane rajoituksia lainkaan, mutta kyllä tiukat hygieniasuositukset, Lindén havainnollisti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietojen mukaan sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä oli maanantaina 659.

Peruspalveluministerinä Lindén johtaa hallituksen koronaministeriryhmää ja on vastuussa pandemian hoidosta ja johtamisesta.