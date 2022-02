IS:n tiedot: Työttömyysturvan euroistaminen ja opintotuen tulorajojen nosto myötätuulessa

Hallituspuolueiden työllisyysneuvotteluiden takarajana on ensi viikon tiistai.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen piirissä neuvotellaan parhaillaan työllisyystoimista, jotka parantaisivat julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla. Takaraja neuvotteluille on ensi viikon tiistai, 15. helmikuuta.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan merkittävimpänä keinona esillä on työttömyysturvan työssäoloehdon euroistaminen, jolla arvioidaan saatavan kasaan noin 50 miljoonaa euroa mallista riippuen. Vaikutus julkiseen talouteen syntyisi siitä, että uudistus pienentäisi työttömyysturvan menoja ja lisäsi työllisyyttä.

Euroistaminen tarkoittaa sitä, että työttömän päivärahaoikeus ei riippuisi ennen työttömyyttä tehtyjen työtuntien määrästä, vaan palkasta. Tällä hetkellä ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on työskennellyt 18 tuntia viikossa noin puolen vuoden ajan.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esitti viime keväänä, että ansiopäivärahan saaminen edellyttäisi, että henkilö on ansainnut työssä 844 euroa kuukaudessa noin puolen vuoden ajan. Euroistamisesta on olemassa muitakin malleja ja niillä on erilaisia vaikutuksia julkiseen talouteen.

IS:n tietojen mukaan yhteisymmärrystä on myös opiskelijoiden opintotuen tulorajojen korotuksen jatkamisesta tai vakinaistamisesta. Hallitus päätti viime syksynä korottaa opintotuen tulorajoja 25 prosentilla vuodeksi 2022.

Hallituksen esityksen mukaan mukaan korotuksen julkista taloutta vahvistava vaikutus on noin 15 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon vuosina 2022–2024 kasvavat opintotukimenot työllisyyden lisääntymisen lisäksi. Vakinaistamisen vaikutuksia ei ole vielä arvioitu valtiovarainministeriössä.

Neuvottelut ovat vielä kesken, eikä päätöksiä mistään työllisyystoimista ole vielä tehty.

– Mistään ei olla sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu, eräästä hallituspuolueesta todetaan.

Kaikki hallituspuolueet ovat kuitenkin sitoutuneet 110 miljoonan euron tavoitteeseen. Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson vahvisti puolueensa sitoutumisen tavoitteeseen MTV:n Uutisextra-ohjelmassa lauantaina.

Kaiken kaikkiaan neuvotteluissa on ollut esillä kymmeniä eri keinoja. Hallituspuolueet saivat esittää viime syksynä erilaisia työllisyyskeinoja, joita virkakunta on arvioinut.

Hallituspuolueista erityisesti keskusta on vaatinut julkista taloutta parantavia työllisyystoimia, kuten muutoksia työttömyysturvaan. Suurin ideologinen ero työllisyystoimista onkin keskustan ja vasemmistoliiton välillä.

Vasemmistoliitolle ei kelpaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentäminen eikä porrastaminen. Myös Sdp:n lähtökohtana on se, ettei työttömyysturvaa eikä sosiaaliturvaa heikennetä.

IS:lle arvioidaan, että työssäoloehdon euroistamisesta voi löytyä sopu, vaikka se onkin vasemmistoliitolle vaikea paikka. Euroistamisen vastapainoksi haetaan "tasapainoista pakettia”, jossa on myös pehmentäviä elementtejä. IS:n tietojen mukaan hallituspuolueet pohtivat vielä, saavatko työllisyystoimet maksaa mitään.