VTV aloittaa Tytti Yli-Viikarin irtisanomisen – ex-pääjohtajaa kuullaan vielä

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on ryhtynyt toimenpiteisiin entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin irtisanomiseksi ylijohtajan virasta. Yli-Viikari on pidätettynä virantoimituksesta ja virasto valmistelee päätöstä virantoimituksesta pidättämisen jatkamisesta.

Eduskunta irtisanoi Yli-Viikarin pääjohtajan virasta viime kesänä luottamuspulan vuoksi. Hänet oli vapautettu ylijohtajan tehtävästä pääjohtajan tehtävien hoidon ajaksi, minkä vuoksi hänellä on yhä ylijohtajan virka VTV:ssä.

Helsingin käräjäoikeus antoi Yli-Viikarille tuomion virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta sekä kavalluksesta yhteiseen 80 päiväsakon sakkorangaistukseen 28. tammikuuta. Myös VTV:n hyllytetty hallintojohtaja Mikko Koiranen sai tuomion virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Tarkastusvirasto katsoo, että Tytti Yli-Viikarin irtisanomiseen on eduskunnan virkamieslaissa tarkoitettu erityisen painava syy ja virasto aloittaa sen vuoksi menettelyn hänen irtisanomisekseen ylijohtajan virasta.

Syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyyttä käräjäoikeuden ratkaisuun. Myös Yli-Viikari ja VTV ovat ilmoittaneet tyytymättömyytensä. Koska käräjäoikeuden ratkaisu ei ole lainvoimainen ja rikosasian käsittely on yhä vireillä, tarkastusvirasto on ryhtynyt toimenpiteisiin Yli-Viikarin ja Koirasen virantoimituksesta pidättämisen jatkamiseksi.

Kun asianosaisia on kuultu, VTV tekee ratkaisunsa siitä, täyttyvätkö Yli-Viikarin irtisanomisen ja molempien virantoimituksesta pidättämisen edellytykset.

Juttua päivitetty kauttaaltaan 7.2.2022 klo 11.51.