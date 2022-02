Kommentti: Keskustan ja perussuomalaisten alavire tuuppii kokoomusta kohti vaalivoittoa

Valta on kallistumassa punavihreältä blokilta porvaripuolelle, ja porvaripuolen suurista puolueista hyvältä näyttää tällä hetkellä vain kokoomukselle, kirjoittaa politiikan toimittaja Mika Lehto.

Eduskuntavaaleihin on enää 14 kuukautta.

Jos vaalit pidettäisiin nyt, kokoomus olisi heittämällä suurin puolue ja puheenjohtaja Petteri Orposta (kok) tulisi pääministeri.

Paljon vielä ehtii tapahtua ennen ensi vuoden huhtikuuta, ja suhdanteet muuttuvat, mutta kilpailijapuolueet syöttävät parhaillaan kokoomukselle vaalivoittoa suoraan lapaan.

Viime vuoden kuntavaaleissa ja parin viikon takaisissa aluevaaleissa kokoomus oli suurin puolue, selkeästi. Kokoomus on myös viime kuukaudet hallinnut kannatuskyselyitä, ja liikoja mokailematta eduskuntavaalivoitto on sille tyrkyllä.

Aivan kuten perussuomalaisten kannatuksen nousussa, kokoomus saa kiittää suosiostaan muiden puolueiden heikkoutta.

Oppositiossa kokoomus voi katsella hallituksen tekosia ja tekemättä jättämisiä, ja hyvillä mielin odotella vaalipäivää – vähän samaan tapaan kuin keskusta ja Juha Sipilä (kesk) laskettelivat oppositiosta vaalivoittoon keväällä 2015 eriseuraisen ja kvartetiksi kutistuneen sixpack-hallituksen jälkeen.

Pääministeri tulee joko punavihreän blokin ylivoimaisesta ykkösestä Sdp:stä tai porvaripuolelta, jossa keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatukset ovat kytkyssä toisiinsa.

Porvarileirissä yhdellä puolueella kerrallaan kulkee hyvin, toisella siedettävästi ja kolmannella pyyhkii huonosti.

Keväällä 2015 keskusta juhli, pääministeripuolue kokoomus möhli itsensä kakkoseksi ja perussuomalaiset piti kutinsa jytkyn jälkeen.

Viime eduskuntavaaleissa keväällä 2019 punavihreä blokki kasvatti omaa ääniosuuttaan porvareilta ja Sdp voitti vaalit. Porvarileirissä perussuomalaiset oli suurin ja hävisi demareille vain 7 666 ääntä, kokoomus hiipui edelleen ja oppositio kutsui, pääministeripuolue keskusta romahti ja ryhtyi hallituskumppaniksi punavihreille.

Keskustalle hallituskumppanuus Sdp:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa on ollut yhtä tuskaa, valoa tunnelin päässä ei ole kajastanut. Ja edessä ovat parin kuukauden sisällä vaikeaksi povatut hallituksen rastit: 110 miljoonan euron työllisyyspaketti, ilmastopaketin runnominen konkreettisesti kasaan ja kehysriihi leikkauksineen.

Aluevaalit ehkä hämäsivät keskustan suuntaa, nostetta ei ainakaan heti tullut. Keskusta sai aluevaaleissa masinoitua väkensä äänestämään ja onnistui ehdokasasettelussa, keskustan ääniharavat olivat paikallisia soteammattilaisia ja vielä kerran riviin marssineita keskustaveteraaneja.

Pääministeripuolue keskustan kannatuksen romahduksessa 2019, yksi syy oli myös ehdokasasettelu. Keskustan riveistä eläkkeelle jäi moni pitkään eduskunnassa istunut, niin maakunnassa kuin koko valtakunnassa arvostettu keskustalainen. Ensi keväänä riveistä poistuvat muun muassa ex-pääministerit Sipilä ja Matti Vanhanen.

Jos keskustalla on sanomansa läpisaamisen kanssa ongelmia, niin on myös kärkiehdokkaiden vähyyden kanssa. Missä ovat keskustan uudet pekkariset, töllit, sirkka-liisat tai kääriäiset? Ei missään.

Keskustalle ja Annika Saarikolle (kesk) tuskin kukaan povaa suurimman puolueen asemaa ja pääministerin paikkaa.

Vaikealta se näyttää tällä hetkellä myös perussuomalaisille ja puheenjohtaja Riikka Purralle (ps).

Perussuomalaisille varsinkin aluevaalit paljastivat ongelman ytimen.

Sanoma on kapea ja liki muuttumaton, ja kannattajat jäävät katsomoon.

Maahanmuutto plus viime kesän kuntavaaleissa EU:n elvytyspaketin ja hallituksen kaataminen ja tammikuun sotevaaleissa bensan hinta eivät vaalitäkyinä sytyttäneet.

Jos puheenjohtaja Purra joukkoineen onnistuisi kipuamaan ohi karussa olevan kokoomuksen edelle reilussa vuodessa – ja vielä perusreseptillä: maahanmuuton, EU:n ja ilmastohumpan vastustamisella – se olisi temppu ja historiaa.

Perussuomalaiset oli viime kerralla todella lähellä suurimman puolueen paikkaa, nyt samanlaista draivia ja yhtä suotuisia keskusteluaiheita ei ole ilmassa. Aikaa toki on.

Kokoomuksen kovin haastaja on tällä hetkellä Sdp.

Horisontissa ei ainakaan vielä näy, että pääministeri Sanna Marinilla (sd) ja Sdp:llä olisi suunta ylöspäin, eikä Sdp kovin lähellä kokoomusta kolkuttele.

Tilastoista voisi povata, että pääministeripuolue vaihtuu jälleen kerran eduskuntavaalien jälkeen.

Kun vuodesta 1991 tapana on ollut, että suurimman puolueen puheenjohtajasta tulee pääministeri, pääministeri on vain kahdesti onnistunut säilyttämään paikkansa vaalien jälkeen: Paavo Lipponen (sd) vuonna 1999 ja Vanhanen keväällä 2007.

Sdp nousi suurimmaksi puolueeksi Antti Rinteen johdolla ja ykköspaikka irtosi suhteellisen vaatimattomalla, 17,7 prosentin kannatuksella.

Hallituksen alkutaipaleella Sdp:n kannatus laski ja perussuomalaiset oli ylivoimainen gallupkärki, mutta Marin pääministerinä sai demarikannatuksen huimaan nousuun.

Suurin Marin-huuma on haihtunut, Sdp:n väki on kyllä tyytyväinen pääministeriin, mutta syvien kansanrivien usko Mariniin on pääministerin luontaisetuna kaiken aikaa koetuksella.

Sdp:n suurin vaalitäky viime kerralla oli vappusatanen pienimpiin eläkkeisiin, mikä varmasti ensi keväänä yhä muistetaan.

Kansa tapaa haluta vaaleissa ainakin jonkinlaista muutosta.

Pääministeripuolueella on vaalikausi aikaa käyttää valtaa ja vakuuttaa äänestäjät.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että ensi vuoden huhtikuussa pääministeri Marinille näytetään ovea ja valtikka siirtyy porvarileiriin, todennäköisesti kokoomukselle, koska perussuomalaisten kikkapakkiin ja pelikirjaan tuskin suurta muutosta tulee, ja keskustaan suurimpana puolueena ei usko kukaan.