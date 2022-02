Olympiakomitean Vapaavuori Ylellä: ”En ole ihan varma, että kuinka suuri voitto nämä kisat ovat Kiinalle”

Vapaavuori oli Ykkösaamun haastattelussa.

Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori tunnusti, että Pekingin talviolympialaiset ovat urheilulle kiusallinen kysymys Kiinan ihmisoikeustilanteen vuoksi.

– Kaikkea varjostaa kysymys Kiinan ihmisoikeustilanteesta. Urheilun voima on suuri. Urheilun tehtävä on omalta osaltaan rakentaa parempaa maailmaa. Tietenkin tästä näkökulmasta keskustelu ihmisoikeuksien ympärillä on urheiluväen kannalta kiusallista, Vapaavuori sanoi Ykkösaamussa.

Läntiset poliittiset johtajat eivät Pekingin talvikisoihin matkusta.

Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Vapaavuori osallistuu talviolympialaisiin ensi viikolla, kuten kaikki hänen pohjoismaiset kollegansa.

– Yhdysvallat tämän diplomaattisen boikotin aloitti ja samaan hengenvetoon totesivat, että on tärkeää että urheilijat ja urheilun joukkueenjohto sinne lähtee, Vapaavuori perusteli Ylellä matkaansa Pekingiin.

Vapaavuori ei halunnut kommentoida kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk) päätöstä perua kisamatkansa Pekingiin. Kurvinen ei perustellut matkansa peruuttamista ihmisoikeuskysymyksillä.

Vapaavuori pyöritteli Ykkösaamussa kysymystä Kiinan ihmisoikeuksista ja kisaisännyydestä. Vapaavuoren mielestä urheilua ei voi irrottaa muusta yhteiskunnasta.

– Ehkä urheilumaailmassa kannattaa asiaan suhtautua samalla lailla kuin muussa yhteiskunnassa. Suomikin käy laajamittaista kauppaa Kiinan kanssa, harrastaa yhteistyötä tieteen, taiteen ja kulttuurin sektorilla koko ajan. Tätä pidetään luonnollisena. Samassa yhteydessä korostetaan, että pitää ottaa ihmisoikeudet esille.

– On tärkeää, että kisoja pidetään siellä missä pidetään ja urheilun ilosanomaa ei pidä tälle alttarille uhrata. Samaan aikaan tästä kysymyksestä pitää puhua. En ole ihan varma, että kuinka suuri voitto nämä kisat ovat Kiinalle. Tämä on johtanut käytännössä siihen, että iso osa maailmasta keskustelee nyt Kiinan ihmisoikeustilanteesta laajemmin kuin keskusteltaisiin, jos näitä kisoja ei siellä olisi, Vapaavuori pohti Ykkösaamussa.

Vapaavuori tunnusti, että suurvaltojen – Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltojen – toimintaan ei voi juuri vaikuttaa, mutta dialogi on aina tärkeää – ei se, että kykenisi kovimmin arvostelemaan.