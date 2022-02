Tutkija EU:n turvatakuista: Suomessa suhtaudutaan eri tavalla kuin muualla Euroopassa

Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Niklas Helwigin mukaan muualla Euroopassa ei kiinnitetä kovin paljon huomiota artiklaan 42.7.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on korostanut, että Euroopan unionin tulisi omaksua paljon vahvempi rooli turvallisuusyhteisönä.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen alleviivasi EU:n solidaarisuutta Suomea kohtaan vieraillessaan torstaina Helsingissä.

– Haluan painottaa, että kun Venäjä kyseenalaistaa Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin, se on totta kai hyökkäys meitä kaikkia 27:ää jäsenvaltioita kohtaan, von der Leyen vastasi ja viittasi Lissabonin sopimuksen artiklaan 42.7.

Artiklan mukaan muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa kaikin käytettävissään olevin keinoin apua aseellisen hyökkäyksen kohteeksi joutuvalle jäsenmaalle.

Kysymys kuuluu, mitä tämä apu käytännössä tarkoittaisi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi perjantaina Politiikan toimittajat ry:n etätapaamisessa, että 42.7 on kirjoitettu aika velvoittavaan muotoon, mutta ”kantojen ilmaiseminen eri maissa, että mitä ollaan valmiita tekemään, jos jotakin tapahtuu, niin se on kyllä ollut aika ohutta”.

Niinistö arvioi, ettei jäsenmailta saada ehdottomia vastauksia turvatakuiden sisällöstä siitä huolimatta, että EU työstää parhaillaan strategiaansa turvallisuus- ja puolustusyhteistyön saralla.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Niklas Helwig muistuttaa, että artikla 42.7. on aktivoitu jo kerran, vuonna 2015 Pariisin terrori-iskujen jälkeen.

– Saksa lähetti joukkoja Maliin antaakseen Ranskalle tilaa keskittyä terrorismin vastaiseen taisteluun. Artiklalla on ollut siis jo seurauksia, mutta sillä ei ole samanlaista automatiikkaa kuin Naton viidennellä artiklalla, johon kuuluu sotilaallista suunnittelua ja alueellista puolustusta. Yhdysvallat isoimpana liittolaisena antaa paljon enemmän sotilaallista pelotevaikutusta ja tekee Naton viidennestä artiklasta laadullisesti isomman turvallisuusjärjestelyn, Helwig kommentoi.

Saksalainen Helwig sanoo, että Nato on edelleen Saksan puolustuksen peruskallio, mutta Saksa on myös Lissabonin sopimuksen ja artiklan 42.7 kannalla.

Puheenaiheeksi EU:n turvatakuut päätyvät Saksassa harvoin.

– Saksassa puhutaan paljon esimerkiksi aseviennistä, Nord Stream 2:sta ja siitä, miten Nato voi lisätä läsnäoloaan Baltiassa ja miten Normandia-ryhmä voidaan elvyttää, mutta en muista, että artiklaa 42.7 olisi mainittu kertaakaan julkisessa keskustelussa Saksassa.

Helwigin mukaan on ymmärrettävää, että EU:n turvatakuisiin suhtaudutaan Suomessa eri tavalla kuin muualla Euroopassa, koska Suomi liittyi EU:hun paitsi taloudellisen yhdentymisen vuoksi myös siksi, että se näki EU:n turvallisuusyhteisönä.

– Se on ymmärrettävää, mutta ei aina heijasta sitä keskustelua, mitä muualla Euroopassa käydään. Suomessa artikla 42.7 tulee aina esiin, kun on kansainvälinen kriisi. Suomi on eturintamassa niiden EU-maiden kanssa, jotka ottavat artiklan vakavasti.