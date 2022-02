Kommentti: Sauli Niinistön kokema pettymys paljasti EU:n lupausten tyhjyyden

EU:n lupauksiin ei pidä luottaa niin kauan kuin teot puuttuvat, kirjoittaa politiikan toimittaja Johannes Kotkavirta.

Sanonnan mukaan teot kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Helsingissä torstaina vierailleen EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Suomi voi luottaa Euroopan unionin ”täyteen solidaarisuuteen” kiristyvässä turvallisuustilanteessa.

Kun Venäjä ryhtyi esittämään Yhdysvalloille ja Natolle Euroopan maiden sisäisiä päätöksiä koskevia vaatimuksia, ei EU reagoinut. Euroopan turvallisuuteen liittyvässä kysymyksessä unioni jäi odottamaan, että Venäjä, Yhdysvallat ja Nato selvittävät asian jäsenmaiden päiden yli.

Sanoja ja lupauksia riittää, teot jäivät puuttumaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi pettyneensä EU:n kyvyttömyyteen tunnistaa asiaa yhteiseksi ja ottaneensa tämän puheeksi von der Leyenin kanssa.

– Jos sinun etupiiriisi puututaan, niin reagoitko sinä vai et, Niinistö pohdiskeli perjantaina.

Presidenttinä keskustelua herättäväksi unilukkariksi itseään nimittänyt Niinistö on viime aikoina toiminut samassa roolissa EU-tasolla. Viimeksi uudenvuodenpuheessaan Niinistö näpäytti unionia varsin suorasanaisesti.

– Useamman jäsenmaan, myös Ruotsin ja Suomen, suvereniteettia on unionin ulkopuolelta kyseenalaistettu. Tämä tekee EU:sta asianosaisen. EU ei saa tyytyä vain tekniseen pakotekoordinaattorin rooliin, Niinistö lausui.

Vladimir Putinin kanssa puheväleissä pysynyttä Niinistöä myös kuunnellaan tarkasti. Presidentin mielestä EU:n turvallisuusyhteistyötä on syytä syventää.

Lissabonin sopimuksen artikla 42.7 velvoittaa EU:n jäsenmaat auttamaan toisiaan kaikin käytettävissä olevin keinoin silloin, jos jokin niistä joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Helsingissä von der Leyen painotti viittaavansa solidaarisuudella nimenomaan turvatakuita koskevaan artiklaan.

Toistaiseksi nämä turvatakuut ovat olleet lähinnä teoreettiset. EU kuitenkin hioo parhaillaan strategista kompassiaan, jolla on tarkoitus viedä yhteisöä yhä lähemmäksi puolustusunionia.

Venäjän uhkailuun reagointi on uusi osoitus siitä, että toistaiseksi EU:n yhteinen puolustuspolitiikka on pelkkä haave. Niin kauan kuin teot puuttuvat, on EU pelkkä pakotekoordinaattori jonka lupausten varaan ei kannata uskoa turvallisuuttaan.

Suomen turvallisuus ei välttämättä ole koskaan EU:n yhteinen asia.