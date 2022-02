Krista Kiurua sijaistava Aki Lindén tukee koronarajoitusten purkua

Peruspalveluministerinä aloittanut Aki Lindén toivoo koronarajoituksiin uutta asteikkoa, joka pohjaisi sairaaloiden kantokykyyn.

Suomessa on nyt uusi perhe- ja peruspalveluministeri, Aki Lindén (sd).

Lindén, 69, toimii peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) sijaisena tämän äitiysloman ajan.

Peruspalveluministerin vastuulla on koronapandemian hoito ja johtaminen, Kiuru jäi pois töistänsä parisen viikkoa sitten.

Ministeri Lindén johtaa Kiurun tapaan hallituksen koronaministeriryhmää, ja Lindén sanoi tiedotustilaisuudessaan olevansa koko hallituksen tällä viikolla tekemien koronalinjausten takana.

Hallitus on purkamassa helmikuun 14. päivä kokoontumis- ja yleisörajoitukset, ja ravintoloiden aukioloaikaa ollaan pidentämässä puoleen yöhön, ja maaliskuun alussa myös ravintolarajoituksista on tarkoitus luopua, vaikka tartuntamäärät ovat korkeat.

– On luonnollista, että olen hallituksen linjoilla. Totta kai tuen tätä linjausta.

– Haluaisin korostaa, että olen ministerinä vastuussa peruspalvelujärjestelmästä. Haluan ylläpitää keskustelua siitä, mikä on sairaalalaitoksen kantokyky. Eilinen tieto oli, että 656 potilasta oli sairaalahoidossa ja 38 teho-osastolla. Tämä 650 tuntuu vakiintuneen, se on korkeinta tasoa koko kahden vuoden aikana, Lindén huomautti.

Lindén toivoi selkeimpiä mittareita ja selkeää asteikkoa, jos rajoituksia taas joudutaan uudelleen säätämään.

– Ajatus asteikosta kiinnostaa minua. Se tarkoittaa sitä, jos sairaaloissa on esimerkiksi 650 potilasta, sellaisessa tilanteessa meillä on tietyt rajoitukset. Jos sairaaloissa on 300 potilasta, niin lievemmät rajoitukset ja jos alle sata potilasta, niin ei tarvittane rajoituksia lainkaan, mutta kyllä tiukat hygieniasuositukset.

– En kovin paljon vetoaisi omiin kokemuksiini. Muistan, että hengitysteitse leviävät sairaudet alkoivat yleensä nousta joulua kohti, huippu meni ohi, ja pääsiäisenä oli toinen huippu ja kesä oli yleensä rauhallisinta aikaa. Kyllä tässä varovainen pitää olla. Tämä on tavoite (rajoitusten poisto), joka on asetettu ja koko ajan seurataan tilannetta, miten tavoite voisi toteutua, Lindén sanoi.

Avataanko Suomea nyt liian aikaisin? Onko riski, että rajoituksia tarvitaan keväällä uudelleen?

– Sellaista kristallipalloa minulla ei ole, että voisin esittää minkäänlaista prognoosia, että joudutaanko keväällä palaamaan joihinkin rajoitustoimiin. Kaikki me varmasti toivomme, että ei jouduttaisi.

– Korostaisin, että kyllä meidän täytyy huolehtia sairaaloiden kantokyvystä, Lindén vastasi.

Tyksin ex-johtaja ja Husin ex-toimitusjohtaja Lindén avasi ajatteluaan sairaaloiden kantokyvystä.

– Kaikille ei 600–700 potilasta sairaaloissa avaa, mistä on kysymys. Jos meillä kaikista sairaalapotilaista on 5–10 prosenttia koronapotilaita, joita hoidetaan melkein aina erityksissä ja teholla he ovat erittäin työläitä potilaita.

– Se syö helposti 10–15 prosenttia, jossain tapauksissa 20 prosenttia koko sairaalan resursseista. Se voi kuulostaa vähältä, mutta sairaalan toimintaprofiili on sillä tavalla vino, että vaativin ja raskain hoito vie 80 prosenttia rahoista ja kohdistuu 20:een prosenttiin potilaista. Kevyempi hoito koskee 80:a prosenttia potilaista, se vie 20 prosenttia rahoista.

– Tästä on seurannut se, että meille on kehittynyt valtava hoitovelka, koska olemme joutuneet siirtämään resursseja koronapotilaiden hoitoon. Tämä asia pitää pitää koko ajan mielessä, Lindén totesi.

Peruspalveluministeri Lindén toivoi, että hänen työaikansa kuluisi muuhunkin kuin koronan hoitoon.

Kevään ja syksyn aikana STM antaa eduskunnalle kolmisenkymmentä lakiesitystä. Merkittävin lienee laki hoitotakuusta, ja jo säädetyistä laeista esimerkiksi soteuudistusta aletaan nyt hyvinvointialueilla käytännössä valmistella ja STM toimii alueiden apuna.

Hallinnollisista asioista Lindén tyynnytteli STM:n ja THL:n kissanhännänvetoa koronakriisin aikana.

Miten sijaisuutenne aikana aiotte parantaa STM:n ja THL:n tulehtuneita välejä?

– Mielestäni välit eivät ole tulehtuneet. Täytyy muistaa, että THL on asiantuntijavirasto. Ministeriössä joudutaan ottamaan laajemmin palvelujärjestelmä ja muut asiat huomioon.

– Meillä on perinne, että asiantuntijat THL:n sisältä ja muilta sektoreilta antavat haastatteluja. Usein asiantuntijoiden kesken on erilaisia mielipiteitä. Tulen toivottavasti jo ensi viikolla tapaamaan THL:n johtoa, mutta en näe, että välit ovat millään lailla tulehtuneet. Vuorovaikutus on hyvää ja pyrin osaltani sitä parantamaan, Lindén vastasi.

Lindén toimii ministerinä syyskuun tietämille, kunnes Kiuru palaa vanhempainvapailtaan töihinsä.