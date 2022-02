Sisäministeri Mikkonen: Turva­paikka­hakemusten käsittely on mahdollista lopettaa tila­päisesti jo nyt hybridi­operaatioissa

Mikkonen osallistui EU:n sisäministereiden epäviralliseen kokoukseen Lillessä Ranskassa.

Sisäministeri Krista Mikkosen mukaan turvapaikkahakemukset on mahdollista keskittää yhdelle raja-asemalle ja ottaa ne nopeutettuun käsittelyyn.

Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr) mukaan turvapaikkahakemusten tilapäinen lopettaminen on mahdollista jo nyt hybridioperaatiossa.

– Nyt on mahdollista ottaa turvapaikkahakemuksia vastaan vain tietyllä rajapisteellä. Aina pitää olla tosiasiallinen mahdollisuus turvapaikkahakemus jättää, mutta toisaalta on mahdollisuus nopeutettuihin käsittelyihin, että hakemukset, joilla ei selvästikään ole perusteita, ne voidaan hyvin nopeasti siitä sitten käsitellä ja todeta tilanne. Ettei synny tilannetta, jossa tätä voitaisiin käyttää hyväksi, Mikkonen sanoi.

Asia nousi esille tasavallan presidentin Sauli Niinistön eilisessä puheessa valtiopäivien avajaisissa: Niinistö toivoi valppautta lainsäädännössä hybridioperaatioiden ja muiden vaikuttamisyritysten varalle.

Parlamentaarinen työryhmä pohtii oikeusministeriön johdolla valmiuslain uudistamista.

Venäjä järjesti hybridioperaation Suomen rajalla kuutisen vuotta sitten, jolloin Suomeen tuli kahden pohjoisen raja-aseman kautta noin 1 800 turvapaikanhakijaa.

Viime syksynä Valko-Venäjä puolestaan toi turvapaikanhakijoita EU-rajalle, mutta niin Latvia, Liettua kuin Puola pitivät rajansa kiinni, EU:n hyväksynnällä.

Hybridioperaatiot olivat esillä myös EU:n sisäministereiden epävirallisessa kokouksessa Lillessä, johon myös Mikkonen osallistui.

– Miten siihen voidaan vastata? Tähän on EU jo tehnyt toimia. On ehdotus tästä väliaikaisesta menettelystä rajalla, että välineellistämiseen voidaan vastata ja voidaan nopeammin käsitellä turvapaikkahakemuksia. Voidaan tehdä se siinä raja-alueella, ja rekisteröintiin annetaan enempi aikaa. Tätä EU on jo tehnyt, Mikkonen kertoi.

– Samoin lentoyhtiöihin on asetettu sanktioita niin, että he ovat lopettaneet ihmisten lennättämisen rajalle. Kyllä tämä oli keskusteluissa, kun puhuimme rajaturvallisuudesta Schengen-alueella ja miten jatkossa voimme EU:na vaikuttaa ja varmistaa, että tällaisia tilanteita ei synny, ja ei voida vaikuttaa, Mikkonen totesi.