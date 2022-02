Presidentti Niinistö herätteli hallitusta uusiin uhkiin – asian­tuntija varoittaa: ”Suomen tärkein työkalu on puutteellinen”

Sisäministeriön hybridiuhkiin liittyvä selvitys ei valmistunut määräajassa ja valmiuslain uudistus vie vuosia. Asiantuntijan mukaan Suomi on puutteellisesti varautunut uusiin uhkiin.

Suomen heikko varautuminen poikkeuksellisiin kriiseihin on noussut jälleen puheenaiheeksi Ukrainan tilanteen kiristymisen myötä. Keskiviikkona tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti esiin Suomen valmiuden torjua viime vuosina yleistyneitä ilmiöitä, kuten ulkopuolisten tahojen organisoimaa, laajamittaista maahantuloa vaikutuskeinona.

– Puhutaanpa hybridistä tai muusta laaja-alaisesta vaikuttamisesta, haaste Suomelle on selvä. Ennakointia ja valppautta kysytään myös lainsäädäntötyössä. Tuudittautuminen vanhaan voi tehdä meistä houkuttelevan kohteen monenlaiselle vaikuttamiselle tai toiminnalle, Niinistö varoitti valtiopäivien avajaisissa pitämässään puheessa.

Voit katsoa presidentti Niinistön keskiviikkoisen puheen kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.

Niinistö kiitteli sitä, että valmiuslain uudistamistyö on vihdoin saatu Suomessa käyntiin. Hän kuitenkin epäili tämän riittämistä.

– Maailma tapahtumineen ei kuitenkaan välttämättä odota, että saamme valmiutemme ja lakimme kaikessa rauhassa kuntoon. Kaikissa asioissa ei ole viisautta kiiruhtaa hitaasti, Niinistö sanoi.

Presidentti on nostanut lakien muuttamisen tarvetta useasti esiin viime vuosina. Vuoden 2021 uudenvuodenpuheessaan Niinistö varoitteli, ettei Suomessa kannata turvapaikkapolitiikan suhteen olla naiivi. Hän on kertonut puhuneensa valmiuslain uudistamisen tarpeesta jo usean hallituksen kanssa.

– Siitä on jo puolitoista vuotta aikaa, kun täällä Mäntyniemessä viimeksi kovasti puhuttiin valmiuslain uudistamisen tarpeesta. En nyt oikein tiedä, missä se on, Niinistö totesi Ylen haastattelussa marraskuussa.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Harri Mikkola on samaa mieltä uudistuksen tarpeesta. Hänen mukaansa toimintaympäristö on muuttunut huomattavasti sen jälkeen kun nykyinen valmiuslaki hyväksyttiin vuonna 2012.

– Valtiohallinnossa on syytä olla työkalut kunnossa, jolloin me pystymme vastaamaan eri uhkaskenaarioihin. Tällä hetkellä tilanne ei ole täysin sen kaltainen ja tärkein työkalu poikkeusoloja varten on puutteellinen, Mikkola sanoo viitaten valmiuslakiin.

Viime vuosina uhkaksi ovat nousseet hybridivaikuttamisen keinot, kuten kyberuhat ja Niinistön mainitsema laajamittaisen maahantulon käyttäminen. Viimeksi uhka toteutui Valko-Venäjän ja Puolan rajalla viime vuonna, ja vaikuttamisesta on kokemusta myös Suomessa.

Johtava tutkija Harri Mikkola Ulkopoliittisesta instituutista pitää Suomen varautumista hybridiuhkiin puutteellisena.

Mikkolan mukaan Suomen lainsäädäntöä on jo tuotu ajan tasalle esimerkiksi rajavartioinnin osalta. Valmiuslain uudistaminen on kuitenkin vasta alussa.

– On tietenkin tärkeää että tämä prosessi on aloitettu ja se saadaan maaliin mahdollisimman pian, koska toimintaympäristön haasteellisuus ja hankaluus ei ainakaan ole vähenemään päin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kutsui eduskunnan puhemiehistön, puolueiden puheenjohtajat ja ryhmänjohtajat keskustelemaan valmiuslain uudistamisesta 8. joulukuuta. Puolueet päättivät yksimielisesti käynnistää lain uudistamisen, jonka tähtäimenä on parempi varautuminen myös esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin ja ydinonnettomuuksiin.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) arvioi Ylen haastattelussa lain uudistamisen vievän kaikkiaan noin neljä vuotta, josta noin 2,5 vuotta kuluisi valmisteluun ja puolitoista vuotta poliittiseen päätöksentekoon. IS:n tietojen mukaan lakiuudistuksesta linjaava parlamentaarinen seurantaryhmä on tarkoitus asettaa eduskunnan päästessä aloittamaan kevään istuntokautensa.

Vuosia vievän valmiuslain uudistamisen lisäksi sisäministeriössä on kartoitettu tarvetta muuttaa lainsäädäntöä muuttoliikettä hyväksi käyttävään hybridivaikuttamiseen varautumiseksi. Hanketta vetäneen työryhmän oli määrä esitellä tuloksensa 21. tammikuuta mennessä, mutta työlle on jouduttu hakemaan lisäaikaa.

– Hyvin nopeasti huomattiin että toimikausi oli äärimmäisen optimistinen ottaen huomioon, että siihen osuivat myös joulu ja uusivuosi. Työn on suunniteltu olevan valmis 18. helmikuuta, sanoo hankkeen vetäjänä toimiva osastopäällikkö Minna Hulkkonen sisäministeriöstä.

Siirtolaisia pakkautui Valko-Venäjän ja Puolan rajalle viime vuonna. Kriisiä on pidetty Valko-Venäjän masinoimana operaationa.

Työryhmä keskittyy erityisesti ulkomaalaislakiin, rajavartiolakiin ja vastaanottolakiin mahdollisesti tehtäviin muutoksiin. Tavoitteena on varmistaa, että viranomaisilla on riittävät valmiudet vastata muuttoliikkeeseen liittyvään hybridivaikuttamiseen.

Entinen oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) sanoo, että Suomi on viime vuosina onnistunut poistamaan hybridivaikuttamiseen liittyviä heikkouksiaan esimerkiksi kiinteistökauppaa rajoittamalla ja muuttamalla tiedustelu- ja aluevalvontalakeja. Rajaturvallisuuden parantaminen olisi kuitenkin keskeisen tärkeää.

– Presidentti on tästä ihan aiheellisesti muistuttanut viime vuonna ja vähän aiemminkin. Nyt puheessaan hän aivan oikeutetusti antoi huomautuksen hallitukselle, että pitäisi tehdä ennakolta tarvittavat lainsäädäntötoimenpiteet hybridikeinona käytettävän maahanmuuton estämiseksi.

Viime marraskuussa oppositiopuolueet tekivät yhteisen välikysymyksen Suomen rajaturvallisuudesta ja vaativat lakiin pikaista mahdollisuutta sulkea rajat, jos niiden yli pyrkii äkkiä paljon siirtolaisia. Taustalla oli Puolan ja Valko-Venäjän rajalla nähty operaatio, jossa maahanmuuttoa käytettiin painostuskeinona.

Kokoomuksen Antti Häkkäsen mielestä Suomen tulisi voida keskeyttää oikeus turvapaikkojen hakemiseen tarvittaessa.

Oppositio ehdotti Suomen lainsäädäntöön pikaisesti hätätilapykäliä, joiden nojalla turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voitaisiin väliaikaisesti keskeyttää. Välikysymyksessä pykäliä vaadittiin rajavartio- ja ulkomaalaislakiin jo tällä hallituskaudella.

Hallituksessa oikeus turvapaikan hakemiseen ja siihen liittyvät kansainväliset sopimukset ovat tärkeitä periaatteita erityisesti vasemmistoliitolle ja vihreille. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on sanonut Suomen lainsäädännön jo nyt mahdollistavan rajojen sulkemisen väliaikaisesti, jos Puolan tilanne toistuisi meillä.

Häkkänen sanoo olevansa tyytymätön siihen, että hallitus on kieltäytynyt ryhtymästä valmistelemaan turvapaikanhakemisen keskeyttämisen mahdollistavia pykäliä, vaan keskittyy yleiseen toimivaltuuksien pohdiskeluun.

– Kansallinen turvallisuus pitäisi nostaa ykköseksi ohi kansainvälisen pakolaissopimuksen. Presidentti sanoi aivan aiheellisesti, että ihmiskeskeistä politiikkaa on myös se, että puolustetaan kriisitilanteessa kotimaata.