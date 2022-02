Perussuomalaiset penäsi hallituksen lakiesityksestä kolmansien maiden kansalaisten mahdollisuudesta saada opiskelupaikka.

Perussuomalaiset halusi tietää työministeri Tuula Haataiselta (sd), onko hallitus tekemässä laittomasta oleskelusta Suomessa laillista.

Eilen eduskunnassa käsiteltiin hallituksen lakiesitystä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella.

Perussuomalaiset epäili, että kielteisen turvapäätöksen saaneet jäävät Suomeen, kun he ryhtyvät opiskelijoiksi.

– Miksi haluatte tehdä laittomasta oleskelusta laillista, kansanedustaja Olli Immonen (ps) kysyi.

Ministeri Haatainen tyrmäsi perussuomalaisten käsitykset.

– Tässä hallituksen esityksessä pääpaino on siinä, että tänne pystyy tulemaan opiskelemaan ja jäämään työhön tutkinnon suoritettuaan entistä joustavammin. Ei ole järkeä, että koulutamme ihmisiä ja teemme systeemistä niin monimutkaisen, että he eivät voi jäädä tänne töihin.

– Mitä tulee karkotuspäätöksen saaneisiin, kyseinen henkilö on voinut menettää työskentelyluvan mutta hän pystyy opiskelemaan. Hän pystyy opiskelijana saamaan opiskeluluvan, ilman että tarvitsee mennä takaisin kotimaahan ja tehdä uusi lupahakemus opiskelua varten, Haatainen vastasi.

Kansanedustaja Immonen kysyi Haataiselta, miksi karkotuspäätöksen saanut voi opiskella suomalaisten kustannuksella.

– Kyllä hänen on pitänyt saada opiskelupaikka, päästä pääsykokeista läpi. Ei mistään sivuraiteilta tuoda hänelle opiskelupaikkaa. Kolmansista maista tulevat opiskelijat joutuvat osoittamaan, että heillä on toimeentulo turvattuna. Ja kolmansista maista tulevat maksavat usein lukukausimaksuja, toisin kuin suomalaiset ja EU-alueelta tulevat opiskelijat, Haatainen sanoi.

– Se, miksi tätä tehdään, on se, että me ikäännymme. Meiltä väki vähenee ja on loppumassa. Kohtaanto-ongelma on todellinen. Yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa, Haatainen jatkoi.

Kolmansien maiden opiskelijoilta edellytetään 6 270 euron varallisuutta.

Keskustelu kolmansien maiden kansalaisten opiskelijoista käytiin lähinnä Haataisen ja perussuomalaisten välillä.

Perussuomalaisista asiaa kysyivät muun muassa myös puheenjohtaja Riikka Purra (ps) ja Jussi Halla-aho (ps).

– Tällainen politiikka houkuttelee käyttämään opiskelua lähinnä verukkeena, jolla pääsee helposti ja pysyvästi EU-alueelle. Ja tämän esityksen myötä entistä helpommin. Onko niin, että tässä esityksessä kyse on ennen kaikkea maahanmuuton määrän lisäämisestä keinolla millä hyvänsä? Vai uskotteko te oikeasti oikeasti näihin osaajapuheisiin, Halla-aho kysyi.

– Edustaja Halla-aho voisi tutustua siihen esitykseen. Esityksessä todetaan, että toimeentuloedellytys täytyy täyttyä, ja sitä tullaan seuraamaan. Sen lisäksi korkeakoulut seuraavat, että opinnot myös etenevät, ja maksavat lukukausimaksut korkeakoululle. Eivät he tänne tule meidän rahoilla olemaan, mutta toivon, että he jäisivät tänne ja löytäisivät työpaikan ja heistä tulisi iloisia veronmaksajia, Haatainen vastasi Halla-aholle.

Muiden puolueiden kansanedustajista samasta aihepiiristä kysyi vain Wille Rydman (kok), mutta hänen kysymyksensä ei saatu vastausta, koska vastuuministeri, sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) oli työmatkalla.