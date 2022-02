Von der Leyen alleviivasi EU:n solidaarisuutta Suomea kohtaan – varoitti Venäjää pakotteista

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen viittasi pykälään, jonka mukaan EU-mailla on velvollisuus antaa apua aseellisen hyökkäyksen kohteeksi joutuvalle jäsenmaalle.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan Venäjän joukkojen keskittämisessä Ukrainan ja Valko-Venäjän rajoille on kyse suurimmasta joukkojen keskittämisestä toisen maailmansodan jälkeen. Von der Leyen ja pääministeri Sanna Marin toivoivat, että tilanteeseen löytyy diplomaattinen ratkaisu.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen alleviivasi EU:n solidaarisuutta Suomea ja muita jäsenmaitaan kohtaan kommentoidessaan torstaina Helsingissä Euroopan turvallisuustilannetta.

– Yksi asia on selvä. Suomi on osoittanut EU:n jäsenenä aina solidaarisuutta ja voi laskea EU:n täyden solidaarisuuden varaan. Siitä Euroopan unionissa on kyse, von der Leyen painotti.

Von der Leyeniltä kysyttiin, miksi hän näki tarpeelliseksi korostaa asiaa.

– Haluan painottaa, että kun Venäjä kyseenalaistaa Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin, se on totta kai hyökkäys meitä kaikkia 27:aa jäsenvaltioita kohtaan, von der Leyen vastasi ja viittasi Lissabonin sopimuksen artiklaan 42.7.

Artiklan mukaan muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa kaikin käytettävissään olevin keinoin apua aseellisen hyökkäyksen kohteeksi joutuvalle jäsenmaalle.

Von der Leyenin ulostulo tuli päivää sen jälkeen, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli painottanut valtiopäivien avajaisten yhteydessä pitämässään tiedotustilaisuudessa unionin tarvetta reagoida, jos sen alueelle tullaan.

– EU ei ole ottanut sitä lähtökohdakseen, Niinistö näpäytti.

Von der Leyen tapasi Niinistön torstaina ennen käyntiään Kesärannassa.

Tasavallan presidentin kanslian tiedotteen mukaan von der Leyen ja Niinistö vaihtoivat näkemyksiä Ukrainan tilanteesta ja koko Euroopan turvallisuudesta.

Niinistö painotti tiedotteen mukaan unionin sisäistä solidaarisuutta jäsenvaltioitaan kohtaan myös turvallisuuspolitiikassa – siis samaa teemaa, josta von der Leyen puhui tiedotustilaisuudessa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) korosti, että jokaisella EU:n jäsenmaalla on oikeus valita turvallisuusjärjestelynsä.

– Euroopan turvallisuuden perusperiaatteissa ei voi tehdä kompromisseja. Kuten totesimme Eurooppa-neuvoston kokouksessa joulukuussa, millä tahansa uudella Venäjän sotilaallisella aggressiolla Ukrainaa kohtaan olisi massiiviset seuraukset ja vakava hinta.

Von der Leyenin mukaan luvassa on ”rahoituksellisia ja taloudellisia pakotteita meidän puoleltamme”, jos Venäjä lisää aggressiotaan Ukrainaa kohtaan.

Von der Leyen ei tarkentanut, minkälaisista pakotteista olisi tarkalleen ottaen kyse.

– Toivomme, ettei tämä ole tarpeen ja Venäjä palaa rauhan ja dialogin tielle, von der Leyen totesi.

Viime päivinä paljon huomiota on saanut Venäjän kirje, joka lähetettiin useille EU-maille.

– On tärkeää koordinoida vastaustamme, ja Suomen ulkoministeriö katsoo asiaa ja keskustelee kumppaneidemme kanssa, Marin mainitsi.

Von der Leyenin mukaan vastauksen koordinointia katsotaan parhaillaan.

– On selvää, että vastaus heijastaa yhtenäisyyttämme.