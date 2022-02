Ylen tuore gallup palauttaa kepun maan pinnalle aluevaalien jälkeen – ja kannatusromahdus aiheuttaa rajuja sydämentykytyksiä persuissa. Mutta kokoomus sen kuin porskuttaa ykkösenä kohti pääministeripuolueen paikkaa, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Arki koittaa, toisille enemmän, toisille vähemmän.

Näin voisi kuvailla Ylen tuoreinta puoluegallupia, joka on ensimmäinen parin viikon takaisten aluevaalien jälkeen.

Huomio kiinnittyy kahteen asiaan:

1. Persujen kannatuksen romahtaminen yli kolmella prosenttiyksiköllä 15 prosenttiin.

2. Kepun aluevaalimenestyksen nollaus 12,7 prosenttiin.

Muuten gallup jatkaa aluevaaleja edeltävän ajan tunnelmissa.

Petteri Orpon kokoomus johtaa 21,2 prosentin kannatuksella – nousua 0,6 prosenttiyksikköä. Orpo on tätä vauhtia pääministeritiellä.

Sanna Marinin Sdp on kakkosena 19,0 prosentilla – kasvua 0,1 prosenttiyksikköä.

Jo aluevaaleissa romahtaneiden vihreiden kannatus on tippunut alle 10 prosentin (9,7 %) kipurajan.

Mutta Annika Saarikon kepu ja Riikka Purran persut, tuo aluevaalien taistelupari!

Gallup-aurinko ei paista nyt kummallekaan, kun tuloksia katsotaan. PS on galupin kolmonen, kepu nelonen.

Keskitytään niihin, ja aloitetaan kepusta.

Kepun gallupkannatus on oikeastaan lievässä nousussa. Lisäksi gallupin tekijän Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja antaa keskustalle Ylellä kuin säälistä lausunnon, että tilanne on parempi kuin miltä näyttää:

– Keskustan kannatus näyttäisi olevan aluevaalien jälkeen hienoisessa nousussa eli sen jälkeisissä haastatteluissa puolue on saanut noin 14 prosentin kannatuksen, mutta se ei näy vielä koko mittauskaudella, Turja sanoo.

Turjan puheista huolimatta tulos on kepulle rankka pettymys.

Niin olisi ollut 14 prosenttiakin – ja ylipäätään jääminen persujen taakse.

” Aluevaalien tulos ei päde eduskuntavaaleissa, ei lähellekään.

Kepu sai aluevaaleissa 19,2 prosentin kannatuksen ja riemuitsi jo pääsystä takaisin kolmen suuren joukkoon. Eduskuntaryhmä kokoontui tiistaina ja siellä tunnelmaa kuvattiin jopa hurmosmaiseksi.

Tuntui kuin keskusta olisi ottanut aluevaalituloksen tosissaan ja unohtanut kaikista varoittelusta huolimatta sen, että aluevaalien luku ei ole oikea eikä relevantti, koska kepulle onneton Helsinki ei äänestänyt.

Aluevaalien tulos ei päde eduskuntavaaleissa, ei lähellekään.

Suurta riemua kepu sai erityisesti siitä, että aluevaaleissa persut jäi sen taakse. Kepu katsoo taas persujen selkää.

Käänteli tilannetta miten tahansa, kepulle tilanne on huono ja haastava. Nyt Annika Saarikon pitää todistaa kaksin verroin pontevammin, että keskusta sai aluevaaleista uutta virtaa.

Saiko sittenkään?

Tilannetta ei helpota kepun aluevaalimenestyksen innoittamana jälleen aloittama uhoaminen, että se jättää hallituksen, ellei se saa vaatimuksiaan läpi. Nyt motiiviksi vaihtuu taas itsetunnon kasvamisen jälkeen profiilin korottaminen. Uskottavuus on pelissä.

Perussuomalaisten eduskuntavaalikannatuksesta tippui edellismittauksesta 3,3 prosenttiyksikköä ja puoleen kannatus on 15 prosenttia.

Elottoman sydänkäyrää viime kesästä muistuttaneissa gallupeissa persujen osalta voi puhua jo romahduksesta.

Persujen tuskaa helpottaa masokistinen näkemys, että turpiin tuli pahasti jo aluevaaleissa. Puolue ei saanut väkeään liikkeelle ja kannatus jäi 11,1 prosenttiin.

Siihen nähden gallupia voisi tulkita voitoksikin!

Paitsi ettei voi.

Perussuomalaisten kannatus valuu kokoomukseen, nyt-liikkeeseen sekä Valta kuuluu kansalle -puolueeseen, mutta suurin ongelma puolueelle on ylipäätään saada väki liikkeelle.

Siinä puolueen puheenjohtajalla Riikka Purralla on henkilökohtainen haaste. Aluevaalitentit paljastivat, että puheenjohtajalla ei ole edeltäjiensä Timo Soinin tai Jussi Halla-ahon karismaa puhutella muihin puolueisiin pettynyttä poliittista liikettä.

Purralla on vajaa vuosi aikaa opetella esiintymistä.

Mutta.

Aluevaaleissa persuja pilkattiin siitä, että puolueen vaaliteema oli bensan hinta. Tulos näytti, ettei kansa luota perussuomalaisiin, kun eteen tulee asiallisten asioiden hoitaminen – kuten siis sosiaali- ja terveydenhuolto.

” Jos jossakin, niin Suomen EU-politiikassa on persujen uuden nousun siemenet.

Mutta aluevaalit on aluevaalit ja eduskuntavaalit on eduskuntavaalit. Ensi vuoden huhtikuuhun on aikaa.

Nyt voi puhua bensan hinnasta. Ja kansa kuuntelee.

Hallituksen loppukaudelle persuille avautuu kaiken lisäksi loputtomasti pelin paikkoja – jos puolue osaa niitä hyödyntää.

Siinä missä kepu on tukalassa raossa hallituksessa, persuille satelee tilaisuuksia loputtomiin: tulee ilmastopäätöksiä ja päätöksiä EU-taksonomiasta. Ylipäätään EU-päätöksiä.

Kun esimerkiksi EU:n elpymispaketin nettosaaja Puola alentaa polttoaineveroa, EU:n elpymispaketin nettomaksaja Suomi joutuu ilmastosyistä sitä nostamaan, tulevaisuudessa lisää. Entäpä jos eteen tulee vielä kohuttu EU:n sosiaalirahasto, joka antaisi kasvot EU:n hullulle rahanjaolle?

Jos jossakin, niin Suomen EU-politiikassa on persujen uuden nousun siemenet.

Mutta suurin gallupvaikuttaja on Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne. Jos itänaapuri alkaa ryskyä toden teolla, kansa palaa perinteisesti hallituksen ja hallituspuolueiden tueksi.

