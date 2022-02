Risto E.J. Penttilältä yllättävä näkemys Venäjän kirjeestä: ”Moskova yrittää löytää tavan perääntyä kasvoja menettämättä”

Risto E.J. Penttilä näkee Venäjän kirjeen olevan viimeinen mahdollisuus välttää sotilaallisen voiman käyttö.

Nordic West Officen toimitusjohtajan Risto E.J. Penttilän mukaan Venäjä saattaa hakea ulospääsyä tilanteesta, jossa se on maalannut itsensä nurkkaan.

Nordic West OfficeN toimitusjohtaja, filosofian tohtori Risto E.J. Penttilä näkee, että Venäjä saattaa hakea kunniakasta ulospääsyä itse aiheuttamastaan kriisistä Etyj- ja Nato-maille lähettämällään kirjeellä.

– Nyt länsi on ollut niin tiukka, että Venäjä ilmeisesti harkitsee uudelleen, kannattaako sotilaallista voimaa käyttää, Penttilä sanoo IS:lle.

Penttilän johtama Nordic West Office on kansainvälisiin kysymyksiin erikoistunut konsulttitoimisto ja ajatushautomo.

Penttilän mukaan Venäjän pelisuunnitelmana oli saada Yhdysvalloilta ja puolustusliitto Natolta myönnytyksiä kahdenvälisissä neuvotteluissa ja mennä sen jälkeen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin pakeille sanomaan, että näiden periaatteiden mukaan todetaan uudet eurooppalaisen turvallisuuden periaatteet.

Yhdysvalloilta ja Natolta ei kuitenkaan herunut myönnytyksiä.

– Nyt on palattu Etyjiin, joka on organisaatioista kevyin. Se osoittaa, että mahdollisesti haetaan ulospääsyä tilanteesta, jossa Venäjä on maalannut itsensä nurkkaan, Penttilä sanoo.

Hänen mukaansa sotilaallinen voimankäyttö on yhä mahdollista, mutta "nyt näyttää vähän siltä, että Moskova yrittää löytää tavan, jolla se voisi perääntyä kasvoja menettämättä”.

Venäjän Etyj- ja Nato-maille lähettämässä kirjeessä on Penttilän mielestä elementtejä, joilla rakennetaan kasvojen pelastusoperaatiota.

– Kun luin kirjeen huolella, siinä viitataan Etyj-periaatteisiin eri aikoina ja sanotaan, että länsi on poiminut vain ne periaatteet, jotka sille sopivat, mutta ei ota huomioon niitä periaatteita, jotka ovat Venäjälle tärkeitä. Tämähän tarjoaa lännelle mahdollisuuden sanoa, että me myös pidämme näitä periaatteita tärkeinä, Penttilä sanoo.

Monet ovat nähneet, että Venäjä pyrkii saamaan kirjeeseensä erilaisia vastauksia eri mailta ja sitä kautta hajottamaan länttä. Penttilä näkee toisin.

– Siinä joko ostetaan aikaa tai haetaan perääntymistietä kasvot säilyttäen.

Hän huomauttaa olleensa yksi pessimistisimmistä Venäjän suhteen joulukuusta saakka, kun hän soitti hälytyskelloja Ylen A-studiossa ja sanoi, että Suomi saattaa joutua tekemään päätöksen Nato-jäsenyydestä helmi-maaliskuussa, mikäli Ukrainassa leimahtaa sota.

– Olen nähnyt, että on todennäköisempää, että sotilaallista voimaa käytetään kuin se, että ei käytettäisi. Nyt näen viimeisen mahdollisuuden välttää sotilaallisen voiman käyttö.

Suomen tulisi Penttilän mielestä vastata Venäjän kirjeeseen toteamalla, että myös Suomi on huolissaan Euroopan turvallisuustilanteesta eli tästä asiasta ollaan samaa mieltä, vaikkakin eri syistä.

Toisekseen vastauksessa pitäisi toistaa, että Suomella on oikeus halutessaan liittyä Natoon.

Kolmanneksi venäläisiä pitäisi Penttilän mielestä hieman näpäyttää viittaamalla suoraan neuvotteluihin muiden länsimaiden kanssa ja todeta, että maat ovat yhteisesti päätyneet siihen, että neuvotteluita on syytä jatkaa.

– Sanamuoto pitäisi olla sama kuin muilla länsimailla. Näpäytys se on sen vuoksi, että (Venäjän) kirjeessä lukee, että halutaan kansalliset vastaukset, koska Etyjin periaatteisiin on jokainen valtio yksin sitoutunut. Tämä on se paikka, jossa Suomen tulee osoittaa, että olemme yhtenäisessä länsirintamassa.

Penttilän mielestä kirjeen on oltava rakentava, mutta kannan pitää olla selvä eikä sitä saa vesittää.

– Suomen pitää korostaa lännen yhtenäisyyttä, koska Venäjä yrittää saada erilaisia painotuksia eri länsimailta.

Penttilän mielestä kirjeeseen ei kannata jättää vastaamatta.

– Tosiasiahan on, että Venäjää ei uhkaa mikään, vaan tämä on Venäjän aiheuttama kriisi. Jos jättäisimme tähän vastaamatta, Venäjä voisi sanoa, että he ovat yrittäneet kaikkia reittejä saada aikaa diplomaattinen ratkaisu, mutta Suomi ei edes vaivaudu vastaamaan.