Kommentti: Niinistö potki taas vauhtia hallitukseen – taustalla on pelko, että Venäjä virittää siirtolais­tulvan Suomea vastaan: ”Kaikissa asioissa ei ole viisautta kiiruhtaa hitaasti”

Presidentti Sauli Niinistö ei anna suurtakaan merkitystä Venäjän tuoreelle vaatimuskirjeelle, joka toistaa vain vanhoja kantoja. Sen sijaan presidentti potkii jälleen kerran vauhtia hallitukseen, että se päivittäisi valmiuslain uhkaavan tilanteen mukaiseksi. Niinistö selvästi pelkää Venäjän voivan järjestää pakolais- ja siirtolaistulvan Suomen rajoille, kuten Valko-Venäjä syksyllä Puolaan, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Harvoin on odotettu presidentin valtiopäivien avajaispuhetta yhtä paljon kuin presidentti Sauli Niinistön puhetta tänään.

Syy löytyy tietenkin naapurista: Venäjästä ja sen vaatimuksista.

Uusia turvallisuuspoliittisia avauksia esimerkiksi Nato-jäsenyyden suhteen Niinistöltä harva odottikaan.

Venäjän tuoreessa kirjeessä Suomelle ja muille maille Niinistö ei nähnyt mitään uutta ja oli yllättynyt, että siitä kohistaan.

– Olin yllättynyt, kun päähuomio kohdistuu kirjeeseen, jonka me joulukuun alusta olemme moneen, moneen kertaan kuulleet, Niinistö sanoi puheensa jälkeen pitämässä tiedotustilaisuudessa.

– Näyttää (Venäjän) siirrolta, Niinistö lisäsi ja varoitti lähtemästä ”riennolla” mukaan Venäjän hämmennystä herättäviin operaatioihin – varsinkin, kun niiden tarkoitus onkin herättää hämmennystä.

Eli ei uutta, rauhoittukaa!

Ja EU:kin saisi panna omat vastapallonsa liikkeelle, Niinistö lisäsi.

Uudenvuodenpuheessaan Niinistö jo linjasi, että Suomi tekee turvallisuuspoliittiset päätökset itsenäisesti, eikä siihen muiden maiden – siis Venäjän – painostus vaikuta.

Eivätkä ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinjaukset kuukaudessa miksikään ole muuttuneet, vaikka Venäjän järjettömältä vaikuttava pullistelu vain pahenee.

Niinistön puheesta voisi nostaa esille montakin kohtaa, mutta tämä lienee yksi päällimmäisistä:

Niinistö joutui nimittäin taas kerran potkimaan vauhtia hitaaseen hallitukseen, joka ei ole päässyt valmiuslain päivityksissä puusta pitkälle.

Kyse on siitä, ettei Venäjä Suomea uhkaa suoraan sotilaallisesti, mutta hybridisodankäynnissä tai -vaikuttamisessa kaikki keinot ovat sallittuja – ja EU-jäsen Suomi myös sellaiseen oivallinen kohde.

– Vihdoin käynnistynyt, parlamentaarisessa yhteistyössä tehtävä valmiuslain uudistustyö on tässä ajassa tarpeellinen aloite. Maailma tapahtumineen ei kuitenkaan välttämättä odota, että saamme valmiutemme ja lakimme kaikessa rauhassa kuntoon.

– Kaikissa asioissa ei ole viisautta kiiruhtaa hitaasti, Niinistö lisäsi.

Kyse on siitä, että presidentin verkkokalvoilla elää vielä muisto talven 2015–16 siirtolaiskriisistä ja siitä, kun Venäjä avasi rajansa Raja-Joosepissa ja tulijoita riitti tuhatmäärin. Niinistö itse sanoo heränneensä asiaan jo Krimin miehityksen yhteydessä 2014, kun ”vihreät miehet” ilmestyivät alueelle kuin tyhjästä.

Raja-Jooseppi tulkittiin varoitukseksi.

Viime syksyn ykkösuutinen oli, kun siirtolaisjoukot yrittivät Valko-Venäjän kautta Puolaan ja Liettuaan.

Silloin hallitukseenkin tuli vauhtia – ainakin teorian tasolla.

Onko tämä mahdollista meillä, mietittiin.

On, vastasi moni.

Presidentti Sauli Niinistö patisti taas kerran hallitusta päivittämään valmiuslakia. Voisiko Venäjä lähettää Suomen rajalle vastaavan siirtolaisjoukon kuin Valko-Venäjä Puolan rahalle viime syksynä?

Sen jälkeen Venäjä lisäsi sotilaallista painostusta Ukrainaa kohtaan, mikä on vienyt päähuomion. Viimeistään joulunpyhinä uutiskuvat siirtolaisista ja piikkilangoista unohtuivat, mutta presidentti ei näytä niitä unohtaneen.

Valmiuslainsäädännön päivittäminen ei ole edennyt – ei ainakaan Niinistöä tyydyttävällä tavalla.

Kyse on valmiuslain osalta ennen muuta siitä, pitäisikö oikeus hakea turvapaikkaa voida keskeyttää jo rajalla.

Tässä eniten ovat haranneet vastaan vihreät, edellinen sisäministeri Maria Ohisalo (vihr), nykyinen sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) ja Pekka Haaviston (vihr) johtama ulkoministeriö.

Viime syksyn välikysymyskeskustelussa hallitus linjasi, että hätätilapykälä turvapaikkahakemusten täydestä keskeyttämisestä ei ole mahdollinen Suomen perustuslain tai EU:n lainsäädännön puitteissa.

Kyse on kansainvälisistä pakolaisoikeuksista ja kansallisesta turvallisuudesta sekä niiden välisestä ristiriidasta, mistä väiteltiin lujasti viime syksynä.

Niinistö on painottanut jälkimmäistä.

” Ennakointia ja valppautta kysytään myös lainsäädäntötyössä. Tuudittautuminen vanhaan voi tehdä meistä houkuttelevan kohteen monenlaiselle vaikuttamiselle tai toiminnalle.

Pannaan tähän loputkin Niinistön reunahuomautukset, mitä tulee hybridisodankäyntiin ja -vaikuttamiseen:

– Olen jo aiemmin kantanut huolta siitä, että turvallisuustilanne vaatii jatkuvaa ajan tasalla oloa. Puhutaanpa hybridistä tai muusta laaja-alaisesta vaikuttamisesta, haaste Suomelle on selvä. Ennakointia ja valppautta kysytään myös lainsäädäntötyössä. Tuudittautuminen vanhaan voi tehdä meistä houkuttelevan kohteen monenlaiselle vaikuttamiselle tai toiminnalle.

– On merkillepantavaa, että ajassamme näkyy huomattavan paljon pyrkimystä suojautumiseen. Meille läheiset Pohjoismaat tehostavat kansalliseen turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöään ja kehittävät yhteiskunnan kestävyyttä. On havahduttu siihen, että ihmisoikeuskeskeisyyttä on myös omien kansalaisten varjelu pahalta.

Eli muissa Pohjoismaissa ollaan lainsäädännön suhteen paremmin ajan tasalla kuin Suomessa, Niinistön ajatukset voisi tiivistää.

Suomen mahdollisesta Nato-hakemuksesta Niinistö ei sanonut mitään uutta, mutta sitä häneltä tuskin kukaan siis odottikaan.

Mutta huoli turvallisuudesta paistoi puheesta:

– Vaikka Suomeen ei kohdistukaan sotilaallista uhkaa, koskettaa tilanne syvästi myös meitä. Ukrainan rajoilla kasvava sotilaallinen jännite heijastuu koko Euroopan alueelle. Kukaan ei voi ummistaa tilanteelta silmiään. Tätä huomiota Venäjä myös hakee.

Niinistö siis puhui ennakoimisesta. Linja oli toinen kuin puhemies Matti Vanhasella (kesk), joka tiistain puhemiesvalinnan jälkeen tiivisti näkemyksensä näin:

– Tilanteen kehitys Euroopassa on sellainen, jota ei kannata nyt ennakoida. Saattaa olla, että teemasta tulee kestoaihe alkaneelle vuodelle, jos huonosti käy. Valitettavasti.

Teemasta tuleekin taatusti kestoaihe eduskunnalle ennen vaaleja. Moni povaa Nato-vaaleja keväälle 2023.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi, että hallitus antaa eduskunnalle pääministerin ilmoituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Sen esittää joko Marin tai ulkoministeri Haavisto. Pääministerin ilmoituksesta ei äänestetä.

Vastaavaa ilmoitusta ei lähihistoriasta ei tule mieleen. Viimeksi eduskunta kuunteli lokakuussa hartaana pääministerin ilmoitusta Afganistanin tilanteesta ja suomalaisten kotiuttamisesta.

” Moni ihmettelee, eikö Venäjällä tajuta, että sen toimet suorastaan ajavat Suomea Naton syliin.

Sen Venäjän aggressiivisuus ja viime aikaiset toimet ovat saaneet aikaan, että Nato-jäsenyyden kannatus Suomessakin on kääntynyt kasvuun.

Moni ihmettelee, eikö Venäjällä tajuta, että sen toimet suorastaan ajavat Suomea Naton syliin.

Suomen Washingtonin-suulähettiläs Mikko Hautala kertoi Aamulehden haastattelussa sunnuntaina (AL 30.1), että venäläisten pitäisi pikemminkin kehottaa suomalaisia hakemaan Nato-jäsenyyttä – silloin sitä ei ainakaan haettaisi.

Hautala on myös entinen Moskovan-suurlähettiläs, joten tämän yhden Suomen nykyisen ulkopolitiikan merkittävimmistä taustavaikuttajista luulisi tietävän, mitä puhuu.

Suomen Washingtonin-suurlähettilään Mikko Hautalan mukaan Venäjän yritykset ohjata Suomea Nato-kysymyksessä kääntyvät itseään vastaan.

Hautala sanoo kertoneensa tämän myös Venäjän Yhdysvaltain-lähettiläälle Anatoli Antonoville.

– Meitä ei kannata yrittää ohjata Nato-kysymyksessä. Sellainen yritys kääntyy itseään vastaan. Venäläiset tuntevat aika hyvin Suomen ja uskon, että moni myös tämän Nato-kysymyksen ymmärtää.

Nähtäväksi jää, ymmärtääkö.