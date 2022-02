Hallitus suosittelee, että tapahtuma-, kulttuuri- ja urheilutoiminta vapautetaan kaikista rajoituksista kuun puolivälissä. Myös ravintolarajoituksia höllennetään. Yökerhot avaisivat ovensa maaliskuun alussa.

Koronarajoitusten purkaminen alkaa ystävänpäivänä 14. helmikuuta, pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi medialle hallituksen neuvotteluiden jälkeen.

– Ravintoloiden osalta luopuisimme jaottelusta ruoka- ja anniskelupainotteisiin ravintoloihin. Anniskelu olisi lopetettava kello 23 ja ravintolat menisivät kiinni kello 24, yökerhotoiminta pysyisi toistaiseksi kiinni. Ravintolasääntelyn osalta 1. maaliskuuta olisi tarkoitus luopua kokonaisuudessaan rajoituksista eli kaikki ravintolat voisivat anniskella ja olla auki normaalilla tavalla.

Samana päivänä luovuttaisiin myös kokoontumisrajoituksista. Kyse olisi hallituksen suosituksesta – päätösvalta asiassa on alueellisilla viranomaisilla ja kunnilla.

– Tapahtuma-, kulttuuri- ja urheilutoiminta olisi kaikessa laajuudessaan mahdollista.

Hallitus ei aio palauttaa koronapassia käyttöön, sillä siihen ei ole Marinin mukaan enää oikeudellisia edellytyksiä.

Hallitus taipui asiassa siis THL:n ja oikeusministeriön kannalle. THL painotti, ettei passista ole enää entisen kaltaista hyötyä, sillä omikron-virusmuunnos tarttuu myös rokotettuihin.

– Se (koronapassin käyttö) ei olisi perusoikeuksien näkökulmasta välttämätöntä eikä epidemiologisesti perusteltua. Passilainsäädäntöä tullaan kyllä kehittämään sen varalta, että myöhemmin tulee uusia variantteja, meillä on edelleen käyttöä tällaiselle työkalulle.

Marin perusteli rajoituksista purkamisen päivämäärää sillä, että Suomi tulee muita maita noin kaksi viikkoa jäljessä tautikehityksessä.

– Näiden kahden viikon aikana ehdimme havaitsemaan, millä tavalla rajoitusten purku esimerkiksi Tanskassa tai Norjassa vaikuttaa epidemiologiseen tilanteeseen ja sairaalatilanteeseen. Tällä hetkellä tauti leviää erittäin nopeasti, joten tautitapausten määrä päivittäin on hyvin korkea. Oleellista on katsoa sairaalahoidon kuormitustilannetta, ja tällä hetkellä näyttäisi, että se on tasaantunut, jopa laskemassa. Emme tietenkään voi ylläpitää rajoituksia vain varmuuden vuoksi.