EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailee torstaina Suomessa jo toistamiseen lyhyen ajan sisällä. Tapaamisen uskotaan liittyvän Venäjän ja Ukrainan tilanteeseen.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tapaa torstaina Helsingissä pääministeri Sanna Marinin (sd) ja presidentti Sauli Niinistön.

Tapaamisesta tiedetään etukäteen vain se, että komission puheenjohtaja haluaa muun muassa keskustella pääministerin kanssa ajankohtaisista EU-asioista, mukaan lukien turvallisuustilanteesta Euroopassa.

Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen akatemiatutkija Timo Miettinen uskoo, että tapaaminen liittyy nyt ennen kaikkea Venäjän ja Ukrainan tilanteeseen.

– Viimeisimpien päivien taustalla on Venäjän lähettämä nootti useille Etyj-maille. EU pyrkii nyt koordinoimaan erityisesti sitä, ettei Venäjä pääse synnyttämään EU-maiden välille eripuraa ja hyödyntämään sitä. Komissiolle keskeistä on nyt luoda EU-maiden kesken yhteinen tilannekuva asiasta, Miettinen sanoo.

Venäjän ulkoministeriö on julkistanut ulkoministeri Sergei Lavrovin kirjeen, joka on osoitettu Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin jäsenmaille. Kirjeessä Lavrov vetoaa jakamattoman turvallisuuden periaatteeseen, jonka mukaan mikään valtio ei saa vahvistaa turvallisuuttaan muiden valtioiden kustannuksella.

Myös Suomi on saanut kirjeen.

EU-komission puheenjohtaja vieraili Suomessa lokakuussa ja tapasi pääministeri Sanna Marinin sekä valtiovarainministeri Annika Saarikon.

Von der Leyen vieraili Suomessa viimeksi lokakuussa ja tapasi tuolloin pääministerin sekä valtiovarainministerin Annika Saarikon (kesk). Myös syksyllä pääministerin kanssa aiheena olivat ajankohtaiset EU-asiat sekä EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelma.

Torstain tapaamisessa on poikkeuksena se, että von der Leyen tapaa myös presidentti Niinistön.

Miettisen mukaan tämä heijastelee nimenomaan sitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka on vahvasti tapaamisen keskiössä.

– Suomen valtiosäännön mukaan tasavallan presidentti johtaa maan ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. EU-komissio on luonnollisesti kiinnostunut Niinistön näkemyksistä, Miettinen sanoo.

– Niinistöllä on tunnetusti erityinen keskusteluyhteys Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että hän on myös tärkeä osapuoli EU:n ja Venäjän välisessä kommunikaatiossa. Uskon von der Leyenin haluavan Niinistön arvion siitä, mitä Venäjä tavoittelee viimeaikaisella toiminnallaan.

Akatemiatutkija Timo Miettinen sanoo, että Suomen Nato-kanta sekä Niinistön erityinen keskusteluyhteys Vladimir Putinin kanssa ovat herättäneet maailman johtajien kiinnostuksen.

Kiristynyt turvallisuustilanne on lisännyt maailman johtajien yhteydenpitoa. Puhelut ovat tavoittaneet myös Niinistön, joka on vaikuttanut viime aikoina olleen maailman johtajien huomion keskiössä.

Tämä liittyy Miettisen mukaan paitsi Niinistön että Putinin erityiseen keskusteluyhteyteen, myös siihen, että Suomen Nato-kanta on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta.

– Suomi ei ole Nato-maa, mutta teemme yhteistyötä Naton kanssa. Kysymystä Suomen liittoutumattomuudesta on arvioitu Suomessa ja tämä näkyy myös kansainvälisessä keskustelussa. Jos Suomi ottaisi askeleen Nato-jäsenyyden suuntaan, Venäjän odotettaisiin reagoivan siihen.

Niinistö otti keskiviikkona valtiopäivien avajaisissa pitämässä puheessaan esiin Venäjän länsimaille esittämät vaatimukset ja jännitteiden lisääntymisen.

Lue lisää: Presidentti Niinistö: Venäjä pyrkii muuttamaan Euroopan turvallisuus­rakenteen – ”Kukaan ei voi ummistaa tilanteelta silmiään”

Hänen mukaansa Venäjän joulukuussa esittämällä vaatimuslistalla ajetaan Euroopan turvallisuusrakenteen perusteellista muutosta. Vaikka Suomeen ei presidentin mukaan kohdistu sotilaallista uhkaa, koskettaa tilanne syvästi myös meitä.

Euroopan turvallisuusjärjestyksen perusteita horjuttavat vaatimukset on Niinistön mukaan onnistuttu torjumaan päättäväisesti. Hänen mukaansa keskustelut rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi jatkuvat edelleen eri prosessien yhteydessä.

Miettisen mukaan ei ole poikkeuksellista, että von der Leyen vierailee Suomessa jo toistamiseen lyhyen ajan sisällä. Kyse on tämän valitsemasta linjasta.

– Edellisissä komissioissa oli usein se ongelma, että tehtiin paljon aloitteita, jotka eivät edenneet, sillä jäsenmaat olivat erimielisiä keskenään. Von der Leyen haluaa olla aktiivinen ja käydä keskusteluja eri maiden kanssa. Tämä heijastaa komissiossa vallalla olevaa ajatusta siitä, että komission toimilla on oltava jäsenmaiden tuki.

Turvallisuuskysymyksessä Suomen kannalta keskeistä on Miettisen mukaan yhteinen linja ja tilannekuva EU:n kanssa.

– Suomelle on tärkeää, että kaikki jäsenmaat jakavat suurin piirtein samanlaisen näkemyksen siitä, millaisia arvoja ja tavoitteita niillä on. Venäjä pyrkii horjuttamaan ajatusta valtiosuvereniteetista eli sitä, että jokainen maa on itsenäinen ja vapaa valitsemaan oman turvallisuusjärjestyksen.

Miettinen sanoo, että Suomen EU-politiikan agendalla on myös muita kysymyksiä. Näitä ovat muun muassa keväällä EU:n taloussääntöjen uudistaminen sekä EU-taksonomia.