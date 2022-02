Pääministeri Marin: Rajoituksista pyrittävä eroon helmikuun aikana – ”Aika siirtyä ajattelussa toisenlaiseen kulmaan”

Yökerhoja koskevien rajoitusten purkamisessa tulee olla Marinin mukaan malttia.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi hallituksen koronaneuvotteluihin saapuessaan, että koronarajoituksista päästään ”toivon mukaan” eroon helmikuun aikana.

– Näemme, miten muut Pohjoismaat purkavat rajoituksia ja meidänkin on syytä keskustella siitä, onko aika siirtyä ajattelussa toisenlaiseen kulmaan ja lähteä purkamaan rajoituksia, vaikka tautitapausten määrä on edelleen korkea. Näemme, että sairaalahoidon kapasiteetissa on tasaantumista, jopa laskua, vaikka tapausmäärät ovat korkealla, Marin sanoi.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) toi neuvotteluihin oman esityksensä, jonka mukaan kulttuurin, liikunnan ja harrastustoiminnan rajoitukset tulee purkaa 10. helmikuuta mennessä.

Kurvinen vaati vielä keskiviikon aikana selkeitä päätöksiä siitä, että hänen sektorinsa toiminta saadaan auki.

Toimeenpano on Kurvisen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla.

– Rajoitukset ovat olleet paikallaan omikron-variantin vuoksi, mutta nyt lääke alkaa olla pahempi kuin tauti, Kurvinen kommentoi.

Marinin mukaan ”hallitus tulee yhdessä neuvottelemaan rajoitusten purusta”.

– Jo aikaisemmin olemme linjanneet, että matalariskisemmissä tilaisuuksissa rajoituksista voitaisiin luopua, toki aluehallintoviranomaiset ovat tehneet itsenäisesti päätöksiä ja kyllä haluamme kulttuuri-, tapahtuma- ja liikuntatapahtumaa vapauttaa, nämä alat ovat kärsineet tästä tilanteesta erittäin paljon.

Ravintolarajoitusten purku on hallituksen käsissä. Marin uskoo, että myös ravintolarajoituksista voidaan luopua.

– Mitä tulee erittäin korkean riskin toimintaan, kuten vaikka yökerhoihin, siinä pitää varovaisuutta ja malttia olla, ruokaravintoloiden rajoitusten purussa pääsemme todennäköisesti etenemään aiemmin. Seuraamme hyvin tarkasti, miten Ranskassa, Norjassa ja muualla Euroopassa on päätetty ja miten päätökset vaikuttavat, Suomi tulee noin kaksi viikkoa jälkijunassa tautikehityksestä.

Hallitus keskustelee myös koronapassin jatkosta. Marin mainitsi, että helmikuun puolivälissä koronarajoituksia voi kiertää jälleen koronapassia käyttämällä.

Epäselvyyttä tosin on siitä, mikä on passin rooli jatkossa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) viittasi THL:n kantaan ja sanoi, että ”maasto koronapassille on muuttunut ja kartta on vanhentunut”, sillä omikron-virusmuunnos käyttäytyy eri tavalla kuin aikaisempi deltavirus.

– Nyt on harkittava, ovatko perustelut koronapassille riittävät. Oikeudelliset haasteet ovat aika suuria, Henriksson sanoi.

Marin kertoi yllättyneensä THL:n kriittisestä suhtautumisesta koronapassiin.

– Aiemmin THL on kannattanut passia myös sen vuoksi, että sen avulla rokotekattavuutta on saatu nostettua. Pitäisin edelleen passilainsäädännön kehittämistä tarpeellisena, koska emme tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. On mahdollista, että tulee virusmuunnoksia, jotka eivät ole yhtä lieviä kuin omikron. Pitäisin tärkeänä, että lainsäädännössä olisi tuollaisia tilanteita varten passi työkalu, jotta sitä varten voitaisiin välttää vielä kovempia rajoitustoimia.