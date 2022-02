Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelinin mukaan ohjauskirje korostaa sitä, että poliisin virka-apu koskee nimenomaan kuljetuksessa avustamista. Arvelinin mukaan ”terveydenhuolto odottaa poliisilta enemmän kuin laki mahdollistaa”.

Poliisihallitus antoi 10. tammikuuta ohjauskirjeen, jonka keskiössä oli mielenterveyslaissa säädetyn virka-avun antaminen.

Ohjauskirjeessä listataan seitsemän tavoitetta, joista ensimmäinen on virka-aputehtävien hoitamisen ”tehostaminen”.

Kolmanneksi tavoitteeksi nimettiin poliisilaitosten toiminnan yhdenmukaistaminen poliisilaitoksen antaessa virka-apua mielenterveysasioissa.

Kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk) katsoo kirjallisessa kysymyksessään, että ohjauskirje muuttaa ”vakiintunutta tulkintaa sellaisten henkilöiden osalta, joista ei ole tehty mielenterveyslain 9 §:n mukaista tarkkailulähetettä”.

– Mihin välittömiin toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeriö on ryhtynyt mielenterveyslain korjaamiseksi siten, että poliisin virka-apu mahdollistuu tilanteissa, joissa henkilö on saatava terveydenhuollon toimintayksikköön tarkkailulähetteen laatimiseksi? Ovaska kysyy.

Kansanedustaja Juha Mäenpää (ps) jätti kirjallisen kysymyksen samasta aiheesta.

Mäenpää kysyy, millä ”turvataan jatkossa mielenterveysongelmien kanssa painivien suomalaisten oikeus terveyteen ja turvallisuuteen tilanteessa, jossa poliisi on muuttanut tulkintaansa virka-avun antamisesta ja miten varmistetaan terveydenhoitohenkilökunnan oikeus koskemattomuuteen”.

Mäenpää viittaa MTV:n uutiseen, jonka mukaan poliisi muutti tulkintaansa 30 vuotta vanhasta laista.

MTV:n haastatteleman Päijät-Soten akuuttihoidon ylilääkärin Harri Pikkaraisen mukaan aiemmin virka-apua annettiin mielenterveydenhäiriön epäilyssä, kun nyt vaaditaan tehty lähete tahdonvastaiseen hoitoon, mikä ei taas ole mahdollista ennen potilaan arviointia.

Pikkaraisen mukaan poliisin tulkinta tarkoittaa konkreettisesti sitä, että ihmiset, jotka eivät itse ymmärrä tarvetta hoidolle, voivat jäädä ilman hoitoa.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin kiistää, että poliisi toimisi uuden tulkinnan pohjalta.

– Ohjaava kirje korostaa sitä, että poliisin virka-apu koskee kuljetuksessa avustamista, mutta ei muita toimenpiteitä. Se on tietysti varsin mielenkiintoinen kysymys, onko joku kuluneen 31 vuoden aikana antanut mielenterveyslain 31. pykälän ensimmäisessä momentissa käytetylle kuljetuksessa avustamiselle jotain muita merkityssisältöjä kuin mainituilla sanoilla normaalisti on.

Miksi ohjauskirje päätettiin antaa?

– Tässä kokonaisuudessa on vaikuttanut koko ajan siltä, että terveydenhuolto odottaa poliisilta enemmän kuin laki mahdollistaa. Kysyntä ei siis vastaa tarjontaa. Ohjaavalla kirjeellä on varmistettu se, että erilaisista virka-apupyynnöistä riippumatta poliisin virka-apu rajautuu koskemaan vain niitä tarkoituksia, joista on laissa erikseen säädetty.

Ohjauskirjeen mukaan poliisilta ei voi pyytää virka-apua esimerkiksi henkilön noutamiseksi tai etsimiseksi.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja painottaa, että poliisi voi toimittaa henkilön terveydenhuollon piiriin vastoin tämän tahtoa vain, jos henkilöstä on laadittu tarkkailulähete.

Poliisilta ei voi myöskään pyytää virka-apuna henkilön kuljettamista, koska "kuljetus kuuluu ammattikoulutuksen saaneelle saattajalle”.

– Poliisi voi ainoastaan avustaa kuljetuksessa, turvata ensihoidon toimintaa sekä varautua käyttämään poliisin toimivaltuuksia, jos ensihoitajien perustehtävä meinaa toimenpiteiden kohteena olevan henkilön väkivaltaisuuden vuoksi muuttua poliisin perustehtäväksi.

Tilanne muuttuu Arvelinin mukaan toiseksi, jos henkilöstä on laadittu tarkkailulähete.

– Tällöin henkilö voidaan kuljettaa terveydenhuollon toimintayksikköön vastoin tämän tahtoa.

Arvelin katsoo, että nykytilanne on terveydenhuollon viranomaisen toiminnan kannalta hankala, koska terveydenhuollon viranomaisella ei ole toimivaltaa pakottaa ketään lähtemään terveydenhuollon toimintayksikköön tarkkailulähetteen laatimiseksi.

– Koska terveydenhuollon viranomaiselta puuttuu toimivalta puuttua henkilön toimintavapauteen, ei tähän toimintavapauteen voida puuttua pyytämällä poliisilta virka-apua.

Arvelinin mukaan poliisi puuttuu sellaisten ihmisten toimintaan, joilla epäilty mielisairaus tai muu mielenterveyden häiriö aiheuttaa välitöntä ja vakavaa vaaraa joko henkilölle itselleen tai jollekulle muulle.

Entä henkilöt, joita ei saada toimitettua hoitoon, koska he eivät koe tarvitsevansa hoitoa?

– Lainsäädännön vaillinaisuudesta huolimatta poliisi pyrkii omassa toiminnassaan huomioimaan erilaiset mielenterveysongelmat. Poliisi tunnistaa sen tilanteen, ettei nykyisen lainsäädännön perusteella voida puuttua ihan jokaiseen tapaukseen, joissa lääkärillä on toimintavelvollisuus ja juuri tämä pitäisi korjata lakimuutoksella. Ei tässä epätyydyttävässä tilanteessa sellaista tahdo poliisikaan, että ihmisiä jää hoidontarpeen arvioinnin ulkopuolelle.